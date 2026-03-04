Novo álbum de Taylor Swift dispara e puxa boom do vinil em 2025

Taylor Swift lidera o crescimento das vendas de vinil nos Estados Unidos, impulsionadas pelo álbum "The Life of a Showgirl". O disco vendeu 1,6 milhão de cópias em vinil em 2025, respondendo por mais de 3% de todas as unidades comercializadas no país, segundo dados da empresa de monitoramento da indústria musical Luminate.

O desempenho do álbum ajudou a manter a trajetória de expansão do formato físico. De acordo com o Year-End Music Report, as vendas de vinil nos EUA cresceram pelo 19º ano consecutivo no ano passado, com aumento de 9%, totalizando quase 48 milhões de unidades vendidas.

Outros lançamentos ficaram bem atrás do resultado alcançado por Swift. O segundo vinil mais vendido do ano foi “Man’s Best Friend”, de Sabrina Carpenter, com 292 mil cópias. Em seguida aparece “GNX”, de Kendrick Lamar, com 279 mil unidades comercializadas.

Crescimento do vinil atrai novos públicos

O avanço das vendas ocorre em um momento em que o vinil ganha espaço entre consumidores mais jovens e interessados em mídia física. Segundo o relatório da Luminate, o público que compra discos tem se tornado mais diverso.

Consumidores negros, asiáticos, hispânicos e de outras origens não brancas representaram cerca de metade dos compradores de vinil, participação que aumentou 18 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Os dados também indicam mudanças no perfil de consumo. Aproximadamente dois em cada cinco discos de vinil foram vendidos em lojas independentes, que continuam sendo um dos principais canais de venda do formato.

Entre as faixas etárias, os millennials registraram o maior crescimento nas compras de vinil ao longo do último ano.

O mercado também se prepara para novos lançamentos especiais. O Record Store Day, evento anual dedicado às lojas independentes de discos, retorna em 18 de abril, com edições exclusivas de artistas como Pink Floyd, Bruce Springsteen, Charli XCX, Bruno Mars e a trilha sonora de “KPop Demon Hunters”.