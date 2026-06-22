Como o Reddit virou a nova fonte de histórias de terror de Hollywood

O desempenho de "Backrooms - Um Não Lugar", filme de terror comandado pelo youtuber Kane Parsons, de 21 anos, nas bilheterias internacionais tem incentivado estúdios de Hollywood a investir em adaptações baseadas em narrativas surgidas em plataformas como o Reddit.

A plataforma abriga milhares de comunidades e fóruns dedicados a diferentes assuntos, de esportes, cinema e tecnologia a temas mais específicos, incluindo universos ficcionais criados coletivamente pelos usuários. Entre esses espaços está a comunidade dedicada aos "backrooms", onde participantes expandem e discutem a mitologia da chamada "creepypasta" —nome dado a lendas urbanas que nasceram na internet.

A origem dos "backrooms" remonta a 2019. Naquele ano, um usuário publicou uma imagem no fórum 4chan. A fotografia mostrava um ambiente simples, com paredes em tom amarelo-mostarda e iluminação fluorescente. O registro serviu de ponto de partida para uma narrativa que passou a ser desenvolvida por usuários da internet.

"Backrooms": novo filme de terror da A24 é sucesso de bilheteria e críticas. (A24/Divulgação)

A imagem vinha acompanhada da legenda: "Se você não tomar cuidado e for jogado para fora da realidade por um 'noclip' [termo de videogame para uma falha técnica] nas áreas erradas, você vai parar nos backrooms."

Inspirado por esse universo, Parsons produziu uma série de curtas-metragens para a internet. Os vídeos acumularam milhões de visualizações e abriram caminho para que ele assumisse a direção da adaptação para os cinemas.

"Os usuários não apenas testemunham os conceitos, mas também ajudam a contribuir com novas ideias. Há muito material para explorar", afirmou um moderador anônimo do subreddit "r/movies" ao The Hollywood Reporter. "É só uma questão de encontrar o talento certo."

Produzido pela A24, "Backrooms" se tornou um exemplo do potencial de histórias originadas na internet para o cinema. O longa já arrecadou mais de US$ 256 milhões em bilheteria ao redor do mundo.

O interesse do setor também alcançou outros projetos. A Warner Bros. desenvolve atualmente "I Pretended to Be a Missing Girl", estrelado por Sydney Sweeney. O filme adapta um conto publicado no fórum "r/nosleep", comunidade conhecida por reunir histórias curtas de terror. A trama acompanha uma vigarista que assume a identidade de uma jovem desaparecida para aplicar um golpe em sua família, mas descobre rapidamente que a situação é diferente do que imaginava.

Segundo Jim Squires, diretor de marketing do Reddit, plataforma que registrou 240 bilhões de visualizações no ano passado, o site passou a funcionar como uma "incubadora de propriedades intelectuais". Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ele destacou que o ambiente não serve apenas para identificar novas histórias, mas também para revelar roteiristas e cineastas com projetos originais. Nesse contexto, "Obsessão", outro terror em cartaz que vem registrando bom desempenho, foi criado por Curry Barker, também conhecido por seu trabalho como youtuber.

O Reddit também consolidou um canal direto de interação entre artistas e público por meio das sessões "AMA" —"ask me anything", ou pergunte-me qualquer coisa. Nesse formato, convidados respondem perguntas dos usuários em tempo real durante um período determinado. A participação de Parsons na plataforma gerou mais de 1.400 comentários.