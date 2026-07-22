Bitcoin cai em dia de correção impulsionada por guerra no Oriente Médio

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 22, corrigindo os ganhos do dia anterior, quando chegou a encostar nos US$ 67 mil.

No âmbito geopolítico, o dia de ontem foi marcado por mais uma escalada no conflito entre Estados Unidos e Irã. Os EUA atacaram alvos iranianos pela 11ª noite consecutiva, enquanto a nação persa atingiu instalações norte-americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia. Como consequência, os preços do petróleo aumentam ainda mais e o barril do Brent chega a US$ 93,49.

Às 10h57 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,2% em um período de 24 horas, a US$ 65.877 por unidade.

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Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin, apesar da queda pontual, hoje o que chama atenção é a resiliência do bitcoin, que segue distante dos fundos recentes mesmo com o ambiente geopolítico negativo.

Usando análise técnica, Tota diz que o momento é importante, pois o BTC testa a região de resistência entre US$ 65 mil e US$ 67 mil. “A superação consistente dessa faixa poderia abrir caminho para um próximo alvo próximo dos US$ 72 mil”, prevê.

Por outro lado, uma perda dos US$ 65 mil abriria caminho para o bitcoin voltar à zona intermediária dos US$ 63 mil.

Na mesma linha, a consultoria Vault Capital diz em relatório que uma sustentação acima de US$ 65.571 mantém o rompimento vivo e um corredor de negociação até US$ 66 mil e US$ 70 mil. “Perda de US$ 65.571 devolve à faixa de negociação entre US$ 64.259 e US$ 65.571 e recomeça a leitura; perda semanal de US$ 64.259 abre US$ 62 mil e depois US$ 60 mil”, avalia a Vault.

ETFs têm 6º dia positivo

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 203,2 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o sexto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 163,9 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs de ether, o fluxo foi positivo em US$ 37,5 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 40 pontos de ontem para hoje, ficando na região “neutra”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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