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Nasceu entre 1990 e 1995? Estas foram as músicas que marcaram cada ano no Brasil e no mundo

Clássicos da música brasileira e internacional marcaram a primeira metade dos anos 1990 e seguem presentes na memória de milhões de pessoas

De 1990 a 1995: Uma viagem pelos sucessos que embalaram rádios, festas e novelas durante a primeira metade da década (Westend61/Getty Images)

De 1990 a 1995: Uma viagem pelos sucessos que embalaram rádios, festas e novelas durante a primeira metade da década (Westend61/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h00.

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Os primeiros anos da década de 1990 foram marcados por músicas que atravessaram gerações. Quem nasceu entre 1990 e 1995 cresceu ouvindo canções que fizeram sucesso nas rádios, em programas de televisão, trilhas de novelas e festas por todo o Brasil. Muitas delas seguem entre as mais lembradas até hoje.

Um levantamento do site Mais Tocadas reúne alguns dos maiores sucessos de cada ano no Brasil e no mundo. A seleção mostra como sertanejo, axé, pagode e MPB dividiram espaço com o pop internacional, o dance e as baladas românticas que dominaram as paradas da época.

Veja quais são:

1990: clássicos que atravessaram gerações

O ano de 1990 reuniu músicas que se tornaram referências da música brasileira. O sertanejo ganhou força com Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, enquanto Legião Urbana, Kaoma e José Augusto também marcaram presença entre os maiores sucessos.

  • Evidências — Chitãozinho & Xororó
  • Prefixo de Verão — Banda Mel
  • Pense em Mim — Leandro & Leonardo
  • Lambada — Kaoma
  • Aguenta Coração — José Augusto
  • Pais e Filhos — Legião Urbana
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No cenário internacional, Mariah Carey estreou em grande destaque, Phil Collins emocionou o público e Madonna levou o pop ao topo das paradas.

  • Vision of Love — Mariah Carey
  • Another Day in Paradise — Phil Collins
  • Nothing Compares 2 U — Sinéad O'Connor
  • The Power — Snap!
  • Pump Up the Jam — Technotronic feat. Felly
  • Vogue — Madonna
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1991: sertanejo em alta e o pop dominando o mundo

Em 1991, Zezé Di Camargo & Luciano se tornaram um dos maiores sucessos do sertanejo. Em contrapartida, Daniela Mercury, Marisa Monte e Jorge Ben também estiveram presentes nas músicas mais tocadas daquele ano.

  • É o Amor — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Noite Preta — Vange Leonel
  • Swing da Cor — Daniela Mercury
  • Beija Eu — Marisa Monte
  • W/Brasil (Chama o Síndico) — Jorge Ben Jor
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Entre os hits internacionais, Bryan Adams conquistou o topo das paradas e Mariah Carey seguiu dominando as rádios.

  • (Everything I Do) I Do It for You — Bryan Adams
  • More Than Words — Extreme
  • Rush, Rush — Paula Abdul
  • Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) — C+C Music Factory
  • Emotions — Mariah Carey
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1992: o axé ganha espaço nas rádios

Em 1992, Daniela Mercury viveu um dos momentos mais marcantes da carreira com "O Canto da Cidade". O sertanejo e o pagode também apareceram entre os maiores sucessos do ano.

  • O Canto da Cidade — Daniela Mercury
  • Cigana — Raça Negra
  • Cabecinha no Ombro — Fagner & Roberta Miranda
  • Olha Amor — Gian & Giovani
  • Brincar de Ser Feliz — Chitãozinho & Xororó
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Fora do Brasil, Elton John apareceu duas vezes entre as músicas mais populares, enquanto Boyz II Men, Vanessa Williams e Jon Secada também dominaram as paradas.

  • The One — Elton John
  • End of the Road — Boyz II Men
  • Save the Best for Last — Vanessa Williams
  • Don't Let the Sun Go Down on Me — George Michael & Elton John
  • Just Another Day — Jon Secada
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1993: pagode em alta e grandes vozes internacionais

O pagode conquistou espaço em 1993 com Só Pra Contrariar e Grupo Raça. Gabriel o Pensador também figurou entre os destaques.

  • Que Se Chama Amor — Só Pra Contrariar
  • Tô Legal — Grupo Raça
  • Lôrabúrra — Gabriel o Pensador
  • Words (Palavras) — Bee Gees / Chitãozinho & Xororó
  • O Mais Belo dos Belos — Daniela Mercury
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No cenário internacional, Whitney Houston liderou as paradas e Mariah Carey manteve sua sequência de sucessos.

  • I Will Always Love You — Whitney Houston
  • Dreamlover — Mariah Carey
  • What's Up? — 4 Non Blondes
  • All That She Wants — Ace of Base
  • Rhythm Is a Dancer — Snap!
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1994: sucessos que marcaram a década

Em 1994, Zezé Di Camargo & Luciano voltaram a figurar entre os maiores sucessos, acompanhados por Só Pra Contrariar, Cidade Negra, Olodum e Daniela Mercury.

  • Eu Só Penso em Você — Zezé Di Camargo & Luciano feat. Willie Nelson
  • Cartão Postal — Olodum
  • Essa Tal Liberdade — Só Pra Contrariar
  • Onde Você Mora? — Cidade Negra
  • Música de Rua — Daniela Mercury
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Nas paradas internacionais, Toni Braxton, Boyz II Men e Mariah Carey viveram um grande momento, enquanto Ace of Base e The Cranberries também emplacaram sucessos.

  • Breathe Again — Toni Braxton
  • I'll Make Love to You — Boyz II Men
  • The Sign — Ace of Base
  • Linger — The Cranberries
  • Hero — Mariah Carey
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1995: o fenômeno Mamonas Assassinas

Em 1995, os Mamonas Assassinas dominaram as rádios brasileiras com dois dos maiores sucessos do ano. João Paulo & Daniel, Cravo & Canela e Zélia Duncan também apareceram entre as músicas mais populares.

  • Vira-Vira — Mamonas Assassinas
  • Pelados em Santos — Mamonas Assassinas
  • Eu Me Amarrei — João Paulo & Daniel
  • Lá Vem o Negão — Cravo & Canela
  • Catedral — Zélia Duncan
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No exterior, Madonna voltou ao topo das paradas, Bryan Adams emplacou mais um grande sucesso e Mariah Carey manteve sua presença entre os hits mais ouvidos.

  • Take a Bow — Madonna
  • Have You Ever Really Loved a Woman? — Bryan Adams
  • Kiss from a Rose — Seal
  • Fantasy — Mariah Carey
  • Back for Good — Take That
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