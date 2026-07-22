Nasceu entre 1990 e 1995? Estas foram as músicas que marcaram cada ano no Brasil e no mundo

De 1990 a 1995: Uma viagem pelos sucessos que embalaram rádios, festas e novelas durante a primeira metade da década (Westend61/Getty Images)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h00.
Os primeiros anos da década de 1990 foram marcados por músicas que atravessaram gerações. Quem nasceu entre 1990 e 1995 cresceu ouvindo canções que fizeram sucesso nas rádios, em programas de televisão, trilhas de novelas e festas por todo o Brasil. Muitas delas seguem entre as mais lembradas até hoje.
Um levantamento do site Mais Tocadas reúne alguns dos maiores sucessos de cada ano no Brasil e no mundo. A seleção mostra como sertanejo, axé, pagode e MPB dividiram espaço com o pop internacional, o dance e as baladas românticas que dominaram as paradas da época.
Veja quais são:
O ano de 1990 reuniu músicas que se tornaram referências da música brasileira. O sertanejo ganhou força com Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, enquanto Legião Urbana, Kaoma e José Augusto também marcaram presença entre os maiores sucessos.
No cenário internacional, Mariah Carey estreou em grande destaque, Phil Collins emocionou o público e Madonna levou o pop ao topo das paradas.
Em 1991, Zezé Di Camargo & Luciano se tornaram um dos maiores sucessos do sertanejo. Em contrapartida, Daniela Mercury, Marisa Monte e Jorge Ben também estiveram presentes nas músicas mais tocadas daquele ano.
Entre os hits internacionais, Bryan Adams conquistou o topo das paradas e Mariah Carey seguiu dominando as rádios.
Em 1992, Daniela Mercury viveu um dos momentos mais marcantes da carreira com "O Canto da Cidade". O sertanejo e o pagode também apareceram entre os maiores sucessos do ano.
Fora do Brasil, Elton John apareceu duas vezes entre as músicas mais populares, enquanto Boyz II Men, Vanessa Williams e Jon Secada também dominaram as paradas.
O pagode conquistou espaço em 1993 com Só Pra Contrariar e Grupo Raça. Gabriel o Pensador também figurou entre os destaques.
No cenário internacional, Whitney Houston liderou as paradas e Mariah Carey manteve sua sequência de sucessos.
Em 1994, Zezé Di Camargo & Luciano voltaram a figurar entre os maiores sucessos, acompanhados por Só Pra Contrariar, Cidade Negra, Olodum e Daniela Mercury.
Nas paradas internacionais, Toni Braxton, Boyz II Men e Mariah Carey viveram um grande momento, enquanto Ace of Base e The Cranberries também emplacaram sucessos.
Em 1995, os Mamonas Assassinas dominaram as rádios brasileiras com dois dos maiores sucessos do ano. João Paulo & Daniel, Cravo & Canela e Zélia Duncan também apareceram entre as músicas mais populares.
No exterior, Madonna voltou ao topo das paradas, Bryan Adams emplacou mais um grande sucesso e Mariah Carey manteve sua presença entre os hits mais ouvidos.