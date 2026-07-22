Nasceu entre 1990 e 1995? Estas foram as músicas que marcaram cada ano no Brasil e no mundo

Os primeiros anos da década de 1990 foram marcados por músicas que atravessaram gerações. Quem nasceu entre 1990 e 1995 cresceu ouvindo canções que fizeram sucesso nas rádios, em programas de televisão, trilhas de novelas e festas por todo o Brasil. Muitas delas seguem entre as mais lembradas até hoje.

Um levantamento do site Mais Tocadas reúne alguns dos maiores sucessos de cada ano no Brasil e no mundo. A seleção mostra como sertanejo, axé, pagode e MPB dividiram espaço com o pop internacional, o dance e as baladas românticas que dominaram as paradas da época.

Veja quais são:

1990: clássicos que atravessaram gerações

O ano de 1990 reuniu músicas que se tornaram referências da música brasileira. O sertanejo ganhou força com Chitãozinho & Xororó e Leandro & Leonardo, enquanto Legião Urbana, Kaoma e José Augusto também marcaram presença entre os maiores sucessos.

Evidências — Chitãozinho & Xororó

— Chitãozinho & Xororó Prefixo de Verão — Banda Mel

— Banda Mel Pense em Mim — Leandro & Leonardo

— Leandro & Leonardo Lambada — Kaoma

— Kaoma Aguenta Coração — José Augusto

— José Augusto Pais e Filhos — Legião Urbana

No cenário internacional, Mariah Carey estreou em grande destaque, Phil Collins emocionou o público e Madonna levou o pop ao topo das paradas.

Vision of Love — Mariah Carey

— Mariah Carey Another Day in Paradise — Phil Collins

— Phil Collins Nothing Compares 2 U — Sinéad O'Connor

— Sinéad O'Connor The Power — Snap!

— Snap! Pump Up the Jam — Technotronic feat. Felly

— Technotronic feat. Felly Vogue — Madonna

1991: sertanejo em alta e o pop dominando o mundo

Em 1991, Zezé Di Camargo & Luciano se tornaram um dos maiores sucessos do sertanejo. Em contrapartida, Daniela Mercury, Marisa Monte e Jorge Ben também estiveram presentes nas músicas mais tocadas daquele ano.

É o Amor — Zezé Di Camargo & Luciano

— Zezé Di Camargo & Luciano Noite Preta — Vange Leonel

— Vange Leonel Swing da Cor — Daniela Mercury

— Daniela Mercury Beija Eu — Marisa Monte

— Marisa Monte W/Brasil (Chama o Síndico) — Jorge Ben Jor

Entre os hits internacionais, Bryan Adams conquistou o topo das paradas e Mariah Carey seguiu dominando as rádios.

(Everything I Do) I Do It for You — Bryan Adams

— Bryan Adams More Than Words — Extreme

— Extreme Rush, Rush — Paula Abdul

— Paula Abdul Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) — C+C Music Factory

— C+C Music Factory Emotions — Mariah Carey Mais de 50% das faixas do Deezer foram geradas por IA em junho

1992: o axé ganha espaço nas rádios

Em 1992, Daniela Mercury viveu um dos momentos mais marcantes da carreira com "O Canto da Cidade". O sertanejo e o pagode também apareceram entre os maiores sucessos do ano.

O Canto da Cidade — Daniela Mercury

— Daniela Mercury Cigana — Raça Negra

— Raça Negra Cabecinha no Ombro — Fagner & Roberta Miranda

— Fagner & Roberta Miranda Olha Amor — Gian & Giovani

— Gian & Giovani Brincar de Ser Feliz — Chitãozinho & Xororó

Fora do Brasil, Elton John apareceu duas vezes entre as músicas mais populares, enquanto Boyz II Men, Vanessa Williams e Jon Secada também dominaram as paradas.

The One — Elton John

— Elton John End of the Road — Boyz II Men

— Boyz II Men Save the Best for Last — Vanessa Williams

— Vanessa Williams Don't Let the Sun Go Down on Me — George Michael & Elton John

— George Michael & Elton John Just Another Day — Jon Secada

1993: pagode em alta e grandes vozes internacionais

O pagode conquistou espaço em 1993 com Só Pra Contrariar e Grupo Raça. Gabriel o Pensador também figurou entre os destaques.

Que Se Chama Amor — Só Pra Contrariar

— Só Pra Contrariar Tô Legal — Grupo Raça

— Grupo Raça Lôrabúrra — Gabriel o Pensador

— Gabriel o Pensador Words (Palavras) — Bee Gees / Chitãozinho & Xororó

— Bee Gees / Chitãozinho & Xororó O Mais Belo dos Belos — Daniela Mercury

No cenário internacional, Whitney Houston liderou as paradas e Mariah Carey manteve sua sequência de sucessos.

I Will Always Love You — Whitney Houston

— Whitney Houston Dreamlover — Mariah Carey

— Mariah Carey What's Up? — 4 Non Blondes

— 4 Non Blondes All That She Wants — Ace of Base

— Ace of Base Rhythm Is a Dancer — Snap!

1994: sucessos que marcaram a década

Em 1994, Zezé Di Camargo & Luciano voltaram a figurar entre os maiores sucessos, acompanhados por Só Pra Contrariar, Cidade Negra, Olodum e Daniela Mercury.

Eu Só Penso em Você — Zezé Di Camargo & Luciano feat. Willie Nelson

— Zezé Di Camargo & Luciano feat. Willie Nelson Cartão Postal — Olodum

— Olodum Essa Tal Liberdade — Só Pra Contrariar

— Só Pra Contrariar Onde Você Mora? — Cidade Negra

— Cidade Negra Música de Rua — Daniela Mercury

Nas paradas internacionais, Toni Braxton, Boyz II Men e Mariah Carey viveram um grande momento, enquanto Ace of Base e The Cranberries também emplacaram sucessos.

Breathe Again — Toni Braxton

— Toni Braxton I'll Make Love to You — Boyz II Men

— Boyz II Men The Sign — Ace of Base

— Ace of Base Linger — The Cranberries

— The Cranberries Hero — Mariah Carey

1995: o fenômeno Mamonas Assassinas

Em 1995, os Mamonas Assassinas dominaram as rádios brasileiras com dois dos maiores sucessos do ano. João Paulo & Daniel, Cravo & Canela e Zélia Duncan também apareceram entre as músicas mais populares.

Vira-Vira — Mamonas Assassinas

— Mamonas Assassinas Pelados em Santos — Mamonas Assassinas

— Mamonas Assassinas Eu Me Amarrei — João Paulo & Daniel

— João Paulo & Daniel Lá Vem o Negão — Cravo & Canela

— Cravo & Canela Catedral — Zélia Duncan

No exterior, Madonna voltou ao topo das paradas, Bryan Adams emplacou mais um grande sucesso e Mariah Carey manteve sua presença entre os hits mais ouvidos.