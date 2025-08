Reddit quer ser 'mais brasileiro' e ao estilo Orkut, mas com IA e Wall Street na bagagem

Nos fóruns do Reddit, tudo pode virar assunto — de análises sobre filmes cult até estratégias financeiras que desafiam o mercado de ações[/grifar]. Agora, esse modelo de conversa em nichos digitais, familiar aos brasileiros que viveram a era Orkut, começa a ganhar força no país: por aqui o Reddit cresceu 95% em usuários ativos semanais no primeiro trimestre de 2025, segundo dados exclusivos enviados à EXAME.

A empresa, nascida como um repositório de links votados pela comunidade, tenta hoje reposicionar sua proposta de valor: menos viral, mais duradouro. E, para isso, aposta em dois caminhos complementares — a expansão internacional com adaptação local e o uso de inteligência artificial para explorar seu maior ativo: os infinitos fóruns de afinidades. O Brasil, neste plano, aparece como mato alto abrir um mundo de conteúdo aos falantes de português com toda a internet escrita em inglês.

Segundo Roberto Braga, líder de crescimento da operação no país, a principal virada veio com a tradução automática de postagens e comentários, permitindo que brasileiros participem de subfóruns globais sem depender do domínio de outros idiomas. “Foi como abrir uma porta: o conteúdo se tornou acessível, e a comunidade respondeu imediatamente com mais participação”, afirma.

O Reddit também vem investindo em ferramentas de moderação e criação de subreddits nacionais, tentando oferecer ao público brasileiro o que o Orkut fazia nos anos 2000: comunidades por afinidade, com curadoria manual e governança feita por usuários. O desafio será mostrar que fóruns e discussões longas ainda têm espaço, mesmo que o tempo de atenção das redes sociais diga o contrário.

Google no leme, IA no motor e o retorno aos lucros

Com 110,4 milhões de usuários ativos diários no mundo, em 2025 o Reddit enfim cruzou a linha da lucratividade. No segundo trimestre deste ano, a empresa faturou US$ 500 milhões, um salto de 78% em relação a 2024, com lucro líquido de US$ 89 milhões. A principal fonte de receita foi a publicidade: US$ 465 milhões, após parceria com o Google que colocou o Reddit em evidência nas respostas da nova ferramenta de IA, o AI Overview.

O acordo, de US$ 60 milhões, fez da plataforma a segunda fonte mais citada nos resumos automatizados de busca, atrás apenas do Quora. A visibilidade aumentou o tráfego, e com ele veio a monetização, uma equação simples no papel, mas que o Reddit demorou quase duas décadas para solucionar.

Em carta para os acionistas, o Reddit afirmou que já é a fonte mais citada para IA em todos os modelos, de acordo com dados coletados pela plataforma de análise Profound, superando sites como Youtube e revistas como a Forbes. Ainda segundo a plataforma, seus resultados apareceram duas vezes mais do que a Wikipédia entre os dez domínios mais citados na IA nos três meses encerrados em 30 de junho.

Em resposta ao novo protagonismo, a empresa lançou o Reddit Answers, sistema de busca próprio alimentado por IA. A proposta: fornecer respostas a partir do que já foi discutido dentro dos fóruns, organizando votos positivos e comentários em uma lógica de comunidade, não de algoritmo.

A receita média por usuário saltou 47%, chegando a US$ 4,53, e os sinais animaram o mercado.

Da biblioteca à Bolsa: como fóruns viraram capital

A trajetória do Reddit é quase uma caricatura do Vale do Silício. Criado em 2005 por Steve Huffman e Alexis Ohanian aos 22 anos, o nome “Reddit” surgiu como piada sobre a frase em inglês “read it”. A primeira versão do site foi bancada por US$ 12 mil da aceleradora Y Combinator, de Paul Graham. Meses depois, a equipe se fundiria com o projeto de Aaron Swartz, que viria a reescrever o sistema em Python e integrar princípios de software livre ao site.

Em 2006, a plataforma foi comprada pela Condé Nast e migrou para San Francisco, passando a fazer parte do ecossistema de inovação e capital de risco da costa oeste americana.

Rodadas com nomes como Marc Andreessen, Peter Thiel e até Snoop Dogg ajudaram a manter o Reddit vivo por quase 20 anos, mesmo em períodos de baixa. Mas foi só em 2024, com a estreia na Bolsa de Nova York e um IPO de US$ 748 milhões, que a plataforma deixou oficialmente de ser um experimento e passou a atuar com metas trimestrais.

Mesmo assim, parte das ações foi reservada para moderadores e membros históricos, em uma tentativa de preservar o DNA comunitário em meio ao ambiente corporativo.

'Upvote' nas ações'

A cultura do Reddit, marcada por ironia, engajamento e inteligência coletiva, virou arma de mercado em 2021. O fórum r/WallStreetBets coordenou o fenômeno das meme stocks, impulsionando artificialmente ações como GameStop e AMC. O movimento colocou investidores de varejo contra fundos de hedge e forçou a SEC a rever suas diretrizes sobre redes sociais e mercado financeiro.

Esse histórico permanece relevante: ao abrir capital, o Reddit precisou alertar que suas ações também poderiam virar alvo de manipulações de sua própria comunidade.

Em 2025, o mesmo r/WallStreetBets voltou a aparecer em novas ondas especulativas, agora com empresas como Opendoor e Krispy Kreme. No pano de fundo, permanece o paradoxo: como monetizar um ambiente cuja força vem justamente da imprevisibilidade?

As ações da empresa (RDDT) acumulam alta de 15,4% até agosto. No início da semana, subiram quase 7%, fechando a US$ 201,76. Bancos como JPMorgan e Bank of America revisaram suas projeções para US$ 190 e US$ 180, respectivamente. O Morgan Stanley foi além, fixando o alvo em US$ 230 e classificando o papel como overweight dada a aposta que a expansão internacional e o uso de IA sustentam o novo momento.

Já o Goldman Sachs manteve cautela: vê riscos no modelo de crescimento e na manutenção de engajamento num mercado fragmentado. O Reddit, afinal, ainda é um lugar onde uma piada viral pode virar plano de investimento — ou até bolha financeira.