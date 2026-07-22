Nasceu entre 2001 e 2005? Veja os clipes e músicas que marcaram o Brasil e no mundo

Os primeiros anos dos anos 2000 trouxeram uma mistura de estilos que ajudou a definir a identidade musical de uma geração. O sertanejo ganhou ainda mais espaço, o pop nacional viveu uma fase de grande popularidade e o rock seguiu forte nas rádios. Ao mesmo tempo, artistas internacionais dominaram as paradas com sucessos que atravessaram fronteiras e continuam sendo lembrados até hoje.

Confira o levantamento do site Mais Tocadas das músicas mais tocadas do período:

2001: romantismo, MPB e grandes sucessos internacionais

Em 2001, Ana Carolina e Cássia Eller dominaram as paradas de sucesso. Skank também marcou presença, enquanto o sertanejo começava a despontar.

Brasil

Quem de Nós Dois — Ana Carolina

Malandragem — Cássia Eller

Acima do Sol — Skank

Por Te Amar Assim — Marlon & Maicon

Vou Te Procurar — Os Travessos

No cenário internacional, "Lady Marmalade" foi sucesso absoluto naquele ano, enquanto Dido, Shaggy, Nelly Furtado e Lara Fabian completaram uma das seleções mais populares de 2001.

Mundo

Thank You — Dido

Lady Marmalade — Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim, Mya & Patti LaBelle

Love by Grace — Lara Fabian

It Wasn't Me — Shaggy feat. RikRok

I'm Like a Bird — Nelly Furtado

2002: o pop brasileiro ganhou força

O ano de 2002 apresentou uma combinação de artistas que marcaram diferentes públicos. Ivete Sangalo colocou todo mundo para cantar e Kelly Key virou fenômeno, enquanto Titãs e LS Jack não saíam dos rádios do povo.

Brasil

Toque de Mágica — Pedro & Thiago

Festa — Ivete Sangalo

Anjo — Kelly Key

Epitáfio — Titãs

Carla — LS Jack

Fora do Brasil, Linkin Park consolidou seu sucesso com "In The End". Avril Lavigne virou referência para uma geração, enquanto Kylie Minogue, The Calling e Sophie Ellis-Bextor dominaram rádios e pistas de dança.

Mundo

In the End — Linkin Park

Wherever You Will Go — The Calling

Can't Get You Out of My Head — Kylie Minogue

Complicated — Avril Lavigne

Murder on the Dancefloor — Sophie Ellis-Bextor

2003: Tribalistas conquistaram o país

Em 2003, os Tribalistas viveram um dos maiores momentos da música brasileira. Luka emplacou "Tô Nem Aí" nas paradas de sucesso, Renato Russo emocionou com "Mais Uma Vez" enquanto Skank e Jota Quest seguiram entre os artistas mais populares do país.

Brasil

Velha Infância — Tribalistas

Tô Nem Aí — Luka

Mais Uma Vez — Renato Russo

Dois Rios — Skank

Amor Maior — Jota Quest

No exterior, Evanescence explodiu com "Bring Me to Life". Avril Lavigne mais uma vez ficou no topo dos charts e Nelly, ao lado de Kelly Rowland, conquistou as paradas com "Dilemma".

Mundo

Dilemma — Nelly feat. Kelly Rowland

Sexed Up — Robbie Williams

I Want You — Thalía feat. Fat Joe

Bring Me to Life — Evanescence

Sk8er Boi — Avril Lavigne

2004: rock nacional e pop internacional em alta

O sertanejo voltou a aparecer entre os destaques de 2004 com Zezé Di Camargo & Luciano e Pitty consolidou sua carreira com o fenômeno "Equalize", Ivete Sangalo manteve sua sequência de sucessos e LS Jack também figurou entre as músicas mais tocadas.

Brasil

Nosso Amor É Ouro — Zezé Di Camargo & Luciano

Vou Deixar — Skank

Equalize — Pitty

Flor do Reggae — Ivete Sangalo

Amanhã Não Se Sabe — LS Jack

Entre os artistas internacionais, OutKast dominou as rádios com "Hey Ya!", Black Eyed Peas emplacou "Shut Up" e Evanescence voltou a aparecer com "My Immortal". Hoobastank e Limp Bizkit completaram uma seleção marcada pelo rock e pelo pop.

Mundo

Hey Ya! — OutKast

Shut Up — The Black Eyed Peas

The Reason — Hoobastank

Behind Blue Eyes — Limp Bizkit

My Immortal — Evanescence

2005: o sertanejo dividiu espaço com o pop e o hip hop

Em 2005, o sertanejo despontou como um dos gêneros mais promissores do Brasil: Zezé Di Camargo & Luciano apareceram duas vezes entre as músicas mais executadas e Bruno & Marrone uma vez. Já embalada pelo sucesso da Malhação 2004, Marjorie Estiano também emplacou "Você Sempre Será" nas rádios.

Brasil

Fui Eu — Zezé Di Camargo & Luciano

Eu Amo — Zezé Di Camargo & Luciano

Quer Casar Comigo — Bruno & Marrone

Vamos Fugir — Skank

Você sempre será — Marjorie Estiano

Nas paradas internacionais, Usher e Alicia Keys conquistaram o público com o R&B "My Boo". Green Day viveu um dos momentos mais fortes da carreira com "Boulevard of Broken Dreams", enquanto Mariah Carey, Akon e 50 Cent também dominaram as rádios.

Mundo