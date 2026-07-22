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Nasceu entre 2001 e 2005? Veja os clipes e músicas que marcaram o Brasil e no mundo

Skank, Ivete Sangalo, Evanescence, Green Day e Avril Lavigne marcaram uma época com músicas que seguem vivas na memória do público

2001 a 2005: . Dos hits do sertanejo e do pop nacional aos fenômenos internacionais, relembre as canções que dominaram rádios, TVs e programas musicais (Ian Waldie/Getty Images)

2001 a 2005: . Dos hits do sertanejo e do pop nacional aos fenômenos internacionais, relembre as canções que dominaram rádios, TVs e programas musicais (Ian Waldie/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h12.

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Os primeiros anos dos anos 2000 trouxeram uma mistura de estilos que ajudou a definir a identidade musical de uma geração. O sertanejo ganhou ainda mais espaço, o pop nacional viveu uma fase de grande popularidade e o rock seguiu forte nas rádios. Ao mesmo tempo, artistas internacionais dominaram as paradas com sucessos que atravessaram fronteiras e continuam sendo lembrados até hoje.

Confira o levantamento do site Mais Tocadas das músicas mais tocadas do período:

2001: romantismo, MPB e grandes sucessos internacionais

Em 2001, Ana Carolina e Cássia Eller dominaram as paradas de sucesso. Skank também marcou presença, enquanto o sertanejo começava a despontar.

Brasil

  • Quem de Nós Dois — Ana Carolina
  • Malandragem — Cássia Eller
  • Acima do Sol — Skank
  • Por Te Amar Assim — Marlon & Maicon
  • Vou Te Procurar — Os Travessos
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No cenário internacional, "Lady Marmalade" foi sucesso absoluto naquele ano, enquanto Dido, Shaggy, Nelly Furtado e Lara Fabian completaram uma das seleções mais populares de 2001.

Mundo

  • Thank You — Dido
  • Lady Marmalade — Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim, Mya & Patti LaBelle
  • Love by Grace — Lara Fabian
  • It Wasn't Me — Shaggy feat. RikRok
  • I'm Like a Bird — Nelly Furtado
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2002: o pop brasileiro ganhou força

O ano de 2002 apresentou uma combinação de artistas que marcaram diferentes públicos. Ivete Sangalo colocou todo mundo para cantar e Kelly Key virou fenômeno, enquanto Titãs e LS Jack não saíam dos rádios do povo. 

Brasil

  • Toque de Mágica — Pedro & Thiago
  • Festa — Ivete Sangalo
  • Anjo — Kelly Key
  • Epitáfio — Titãs
  • Carla — LS Jack
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Fora do Brasil, Linkin Park consolidou seu sucesso com "In The End". Avril Lavigne virou referência para uma geração, enquanto Kylie Minogue, The Calling e Sophie Ellis-Bextor dominaram rádios e pistas de dança.

Mundo

  • In the End — Linkin Park
  • Wherever You Will Go — The Calling
  • Can't Get You Out of My Head — Kylie Minogue
  • Complicated — Avril Lavigne
  • Murder on the Dancefloor — Sophie Ellis-Bextor
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2003: Tribalistas conquistaram o país

Em 2003, os Tribalistas viveram um dos maiores momentos da música brasileira. Luka emplacou "Tô Nem Aí" nas paradas de sucesso, Renato Russo emocionou com "Mais Uma Vez" enquanto Skank e Jota Quest seguiram entre os artistas mais populares do país.

Brasil

  • Velha Infância — Tribalistas
  • Tô Nem Aí — Luka
  • Mais Uma Vez — Renato Russo
  • Dois Rios — Skank
  • Amor Maior — Jota Quest
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No exterior, Evanescence explodiu com "Bring Me to Life". Avril Lavigne mais uma vez ficou no topo dos charts e Nelly, ao lado de Kelly Rowland, conquistou as paradas com "Dilemma".

Mundo

  • Dilemma — Nelly feat. Kelly Rowland
  • Sexed Up — Robbie Williams
  • I Want You — Thalía feat. Fat Joe
  • Bring Me to Life — Evanescence
  • Sk8er Boi — Avril Lavigne
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2004: rock nacional e pop internacional em alta

O sertanejo voltou a aparecer entre os destaques de 2004 com Zezé Di Camargo & Luciano e Pitty consolidou sua carreira com o fenômeno "Equalize", Ivete Sangalo manteve sua sequência de sucessos e LS Jack também figurou entre as músicas mais tocadas.

Brasil

  • Nosso Amor É Ouro — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Vou Deixar — Skank
  • Equalize — Pitty
  • Flor do Reggae — Ivete Sangalo
  • Amanhã Não Se Sabe — LS Jack
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Entre os artistas internacionais, OutKast dominou as rádios com "Hey Ya!", Black Eyed Peas emplacou "Shut Up" e Evanescence voltou a aparecer com "My Immortal". Hoobastank e Limp Bizkit completaram uma seleção marcada pelo rock e pelo pop.

Mundo

  • Hey Ya! — OutKast
  • Shut Up — The Black Eyed Peas
  • The Reason — Hoobastank
  • Behind Blue Eyes — Limp Bizkit
  • My Immortal — Evanescence
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2005: o sertanejo dividiu espaço com o pop e o hip hop

Em 2005, o sertanejo despontou como um dos gêneros mais promissores do Brasil: Zezé Di Camargo & Luciano apareceram duas vezes entre as músicas mais executadas e Bruno & Marrone uma vez. Já embalada pelo sucesso da Malhação 2004, Marjorie Estiano também emplacou "Você Sempre Será" nas rádios. 

Brasil

  • Fui Eu — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Eu Amo — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Quer Casar Comigo — Bruno & Marrone
  • Vamos Fugir — Skank
  • Você sempre seráMarjorie Estiano
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Nas paradas internacionais, Usher e Alicia Keys conquistaram o público com o R&B "My Boo". Green Day viveu um dos momentos mais fortes da carreira com "Boulevard of Broken Dreams", enquanto Mariah Carey, Akon e 50 Cent também dominaram as rádios.

Mundo

  • My Boo — Usher & Alicia Keys
  • Boulevard of Broken Dreams — Green Day
  • Lonely — Akon
  • We Belong Together — Mariah Carey
  • Candy Shop — 50 Cent
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