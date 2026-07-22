Nasceu entre 2001 e 2005? Veja os clipes e músicas que marcaram o Brasil e no mundo

2001 a 2005: . Dos hits do sertanejo e do pop nacional aos fenômenos internacionais, relembre as canções que dominaram rádios, TVs e programas musicais (Ian Waldie/Getty Images)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h12.
Os primeiros anos dos anos 2000 trouxeram uma mistura de estilos que ajudou a definir a identidade musical de uma geração. O sertanejo ganhou ainda mais espaço, o pop nacional viveu uma fase de grande popularidade e o rock seguiu forte nas rádios. Ao mesmo tempo, artistas internacionais dominaram as paradas com sucessos que atravessaram fronteiras e continuam sendo lembrados até hoje.
Confira o levantamento do site Mais Tocadas das músicas mais tocadas do período:
Em 2001, Ana Carolina e Cássia Eller dominaram as paradas de sucesso. Skank também marcou presença, enquanto o sertanejo começava a despontar.
No cenário internacional, "Lady Marmalade" foi sucesso absoluto naquele ano, enquanto Dido, Shaggy, Nelly Furtado e Lara Fabian completaram uma das seleções mais populares de 2001.
O ano de 2002 apresentou uma combinação de artistas que marcaram diferentes públicos. Ivete Sangalo colocou todo mundo para cantar e Kelly Key virou fenômeno, enquanto Titãs e LS Jack não saíam dos rádios do povo.
Fora do Brasil, Linkin Park consolidou seu sucesso com "In The End". Avril Lavigne virou referência para uma geração, enquanto Kylie Minogue, The Calling e Sophie Ellis-Bextor dominaram rádios e pistas de dança.
Em 2003, os Tribalistas viveram um dos maiores momentos da música brasileira. Luka emplacou "Tô Nem Aí" nas paradas de sucesso, Renato Russo emocionou com "Mais Uma Vez" enquanto Skank e Jota Quest seguiram entre os artistas mais populares do país.
No exterior, Evanescence explodiu com "Bring Me to Life". Avril Lavigne mais uma vez ficou no topo dos charts e Nelly, ao lado de Kelly Rowland, conquistou as paradas com "Dilemma".
O sertanejo voltou a aparecer entre os destaques de 2004 com Zezé Di Camargo & Luciano e Pitty consolidou sua carreira com o fenômeno "Equalize", Ivete Sangalo manteve sua sequência de sucessos e LS Jack também figurou entre as músicas mais tocadas.
Entre os artistas internacionais, OutKast dominou as rádios com "Hey Ya!", Black Eyed Peas emplacou "Shut Up" e Evanescence voltou a aparecer com "My Immortal". Hoobastank e Limp Bizkit completaram uma seleção marcada pelo rock e pelo pop.
Em 2005, o sertanejo despontou como um dos gêneros mais promissores do Brasil: Zezé Di Camargo & Luciano apareceram duas vezes entre as músicas mais executadas e Bruno & Marrone uma vez. Já embalada pelo sucesso da Malhação 2004, Marjorie Estiano também emplacou "Você Sempre Será" nas rádios.
Nas paradas internacionais, Usher e Alicia Keys conquistaram o público com o R&B "My Boo". Green Day viveu um dos momentos mais fortes da carreira com "Boulevard of Broken Dreams", enquanto Mariah Carey, Akon e 50 Cent também dominaram as rádios.