De Bad Bunny a Conan O’Brien: os novos nomes do elenco de 'Toy Story 5'

A Pixar está ampliando o universo de "Toy Story" com uma série de personagens inéditos em "Toy Story 5". Além do retorno de Woody, Buzz Lightyear e Jessie, o novo longa apresenta brinquedos que refletem os hábitos das crianças da era digital, tema central da trama.

A história acompanha Bonnie, agora com oito anos, enquanto os brinquedos tentam lidar com um novo desafio: competir pela atenção das crianças em um mundo dominado por telas e dispositivos eletrônicos.

Novos personagens são apresentados no filme

Entre os novos personagens, o destaque fica para Lilypad, um tablet inteligente em formato de sapo dublado pela atriz Greta Lee. Na versão brasileira, foi dublado pela atriz e influenciadora Maísa. O brinquedo tecnológico se torna o principal antagonista da história ao incentivar Bonnie a passar mais tempo conectada e menos envolvida com seus brinquedos tradicionais. A personagem simboliza o conflito entre a tecnologia e a imaginação que sempre marcou a franquia.

Outra novidade é Smarty Pants (Amigo Rolinho, na versão brasileira), um brinquedo voltado para o treinamento infantil, descrito como uma figura bem-humorada. O personagem ganha voz do apresentador e comediante Conan O'Brien e, no Brasil, pelo comediante Rafael Infante.

O cantor Bad Bunny também faz sua estreia na franquia ao interpretar Pizza com Óculos de Sol, um brinquedo descrito como descolado e misterioso. A voz do personagem em português é de Alexandre Drummond.

O elenco de novidades ainda inclui Atlas, um brinquedo GPS com voz de Craig Robinson (no Brasil, por Anderson Araújo, também segundo a Dublapédia), e Snappy, uma câmera fotográfica dublada por Shelby Rabara (Jéssica Vieira, na versão brasileira).

Também estreia Dr. Nutcase, um lutador em formato de amendoim que desconfia da tecnologia. O personagem é interpretado pelo chef e apresentador Matty Matheson e, na versão exibida nas telonas do Brasil, é interpretado por Cid Fernandes.

Já o ator Alan Cumming empresta sua voz para Evil Bullseye, uma versão maligna e fantasiosa do cavalo Bullseye, que, na a dublagem brasileira, é vivido por Eduardo Borgerth.

Todas as informações sobre a dublagem em português brasileiro foram retiradas do portal Dublapédia.

Elenco clássico está de volta

Além das novidades, "Toy Story 5" traz de volta os personagens mais queridos da franquia. Tom Hanks retorna como Woody, enquanto Tim Allen reprisa seu papel como Buzz Lightyear. Já Joan Cusack volta a interpretar Jessie, que assume uma posição de maior destaque na narrativa.

Na versão brasileira, Marco Ribeiro também volta como Woody, Guilherme Briggs como Buzz Lightyear e Mabel Cezar como Jessie.

Dirigido por Andrew Stanton, o longa chegou aos cinemas na última quinta-feira, 18 de julho. O filme teve sua estreia em Los Angeles em 9 de junho de 2026, e a recepção da crítica foi positiva. No Rotten Tomatoes, a produção registra 93% de aprovação, com o consenso destacando a capacidade dos brinquedos de se reinventarem diante dos desafios da era digital. Já no Metacritic, a obra soma 74 pontos de 100, índice que reflete avaliações majoritariamente favoráveis.

Confira o trailer do filme: