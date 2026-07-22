Nasceu entre 1996 e 2000? Veja as músicas que faziam sucesso no Brasil e no mundo no ano nesta época

O fim dos anos 1990 foi marcado por uma mistura de estilos que conquistou o Brasil e o mundo. O sertanejo viveu um período de grande popularidade, o pagode embalou festas e encontros, o axé lotou micaretas e o pop internacional revelou artistas que seguem entre os mais ouvidos até hoje.

Se você nasceu entre 1996 e 2000, o levantamento feito pelo site Mais Tocadas mostra algumas das músicas que dominavam as rádios, programas de TV e canais de clipes naquele período. Confira:

1996: sertanejo, pagode e pop internacional em alta

Em 1996, o rock nacional dividia espaço com o sertanejo e o pagode nas paradas brasileiras. No cenário internacional, Eric Clapton emocionava com uma balada vencedora do Grammy, enquanto "Macarena" se transformava em uma febre mundial.

Brasil

Garota Nacional — Skank

Estou Apaixonado — João Paulo & Daniel

Sem Medo de Ser Feliz — Zezé Di Camargo & Luciano

Recado à Minha Amada — Katinguelê

À Primeira Vista — Daniela Mercury

Mundo

Change the World — Eric Clapton

Macarena — Los del Río

One Sweet Day — Mariah Carey & Boyz II Men

You Learn — Alanis Morissette

Killing Me Softly With His Song — Fugees

1997: o pagode conquistou as rádios e o pop viveu uma fase histórica

O ano de 1997 reuniu grandes sucessos do pagode, do axé e da música romântica no Brasil. No exterior, Toni Braxton, Spice Girls, No Doubt e The Cardigans estiveram entre os artistas que dominaram as paradas.

Brasil

Palpite — Vanessa Rangel

Depois do Prazer — Só Pra Contrariar

Ralando o Tchan — É o Tchan

Vem Nha Nhã — Grupo Boquinha da Garrafa

Mundo

Un-Break My Heart — Toni Braxton

Lovefool — The Cardigans

2 Become 1 — Spice Girls

Men in Black — Will Smith

Don't Speak — No Doubt

1998: romantismo e grandes refrões marcaram o ano

As músicas românticas seguiram fortes entre os artistas brasileiros, enquanto sucessos internacionais ganharam espaço nas rádios e na MTV com baladas que atravessaram gerações.

Brasil

Cada Volta É Um Recomeço — Zezé Di Camargo & Luciano

Liberar Geral — Terra Samba

Cachimbo da Paz — Gabriel O Pensador

Mineirinho — Só Pra Contrariar

Quando É Amor — Só Pra Contrariar

Mundo

Immortality — Céline Dion feat. Bee Gees

Torn — Natalie Imbruglia

Adia — Sarah McLachlan

Truly Madly Deeply — Savage Garden

You're Still the One — Shania Twain

1999: o pop alcançou um novo patamar

O último ano da década apresentou sucessos que continuam presentes em festas, programas de TV e playlists. Ricky Martin, Backstreet Boys e Cher viveram grandes momentos, enquanto o Brasil acompanhava o crescimento do pagode e da música romântica.

Brasil

Sozinho — Caetano Veloso

Mina de Fé — Os Morenos

Pra Falar a Verdade — Daniel

Me Apaixonei Pela Pessoa Errada — Exaltasamba

Pela Vida Inteira — Grupo Kiloucura

Mundo

She's All I Ever Had — Ricky Martin

Corazón Partío — Alejandro Sanz

I Want It That Way — Backstreet Boys

Mambo No. 5 — Lou Bega

Believe — Cher

2000: uma nova década começou com muitos clássicos

A chegada dos anos 2000 trouxe novos nomes para o pop mundial e consolidou artistas brasileiros que seguem como referência na música nacional. Várias dessas canções permanecem entre as mais lembradas da virada do milênio.

Brasil

Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim — Ivete Sangalo

Amor I Love You — Marisa Monte

Anna Júlia — Los Hermanos

Xibom Bombom — As Meninas

To te Filmando (Sorria) — Os Travessos

Mundo