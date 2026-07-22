Nasceu entre 1996 e 2000? Veja as músicas que faziam sucesso no Brasil e no mundo no ano nesta época

1996 a 2000: Confira quais canções lideravam as rádios brasileiras e as paradas internacionais no ano em que você nasceu ( typoartbs/Freepik)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h09.
O fim dos anos 1990 foi marcado por uma mistura de estilos que conquistou o Brasil e o mundo. O sertanejo viveu um período de grande popularidade, o pagode embalou festas e encontros, o axé lotou micaretas e o pop internacional revelou artistas que seguem entre os mais ouvidos até hoje.
Se você nasceu entre 1996 e 2000, o levantamento feito pelo site Mais Tocadas mostra algumas das músicas que dominavam as rádios, programas de TV e canais de clipes naquele período. Confira:
Em 1996, o rock nacional dividia espaço com o sertanejo e o pagode nas paradas brasileiras. No cenário internacional, Eric Clapton emocionava com uma balada vencedora do Grammy, enquanto "Macarena" se transformava em uma febre mundial.
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O ano de 1997 reuniu grandes sucessos do pagode, do axé e da música romântica no Brasil. No exterior, Toni Braxton, Spice Girls, No Doubt e The Cardigans estiveram entre os artistas que dominaram as paradas.
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As músicas românticas seguiram fortes entre os artistas brasileiros, enquanto sucessos internacionais ganharam espaço nas rádios e na MTV com baladas que atravessaram gerações.
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O último ano da década apresentou sucessos que continuam presentes em festas, programas de TV e playlists. Ricky Martin, Backstreet Boys e Cher viveram grandes momentos, enquanto o Brasil acompanhava o crescimento do pagode e da música romântica.
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A chegada dos anos 2000 trouxe novos nomes para o pop mundial e consolidou artistas brasileiros que seguem como referência na música nacional. Várias dessas canções permanecem entre as mais lembradas da virada do milênio.
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