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Nasceu entre 1996 e 2000? Veja as músicas que faziam sucesso no Brasil e no mundo no ano nesta época

Do pop internacional ao sertanejo, pagode e axé, relembre os sucessos que marcaram o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000

1996 a 2000: Confira quais canções lideravam as rádios brasileiras e as paradas internacionais no ano em que você nasceu ( typoartbs/Freepik)

1996 a 2000: Confira quais canções lideravam as rádios brasileiras e as paradas internacionais no ano em que você nasceu ( typoartbs/Freepik)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h09.

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O fim dos anos 1990 foi marcado por uma mistura de estilos que conquistou o Brasil e o mundo. O sertanejo viveu um período de grande popularidade, o pagode embalou festas e encontros, o axé lotou micaretas e o pop internacional revelou artistas que seguem entre os mais ouvidos até hoje.

Se você nasceu entre 1996 e 2000, o levantamento feito pelo site Mais Tocadas mostra algumas das músicas que dominavam as rádios, programas de TV e canais de clipes naquele período. Confira: 

1996: sertanejo, pagode e pop internacional em alta

Em 1996, o rock nacional dividia espaço com o sertanejo e o pagode nas paradas brasileiras. No cenário internacional, Eric Clapton emocionava com uma balada vencedora do Grammy, enquanto "Macarena" se transformava em uma febre mundial.

Brasil

  • Garota Nacional — Skank
  • Estou Apaixonado — João Paulo & Daniel
  • Sem Medo de Ser Feliz — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Recado à Minha Amada — Katinguelê
  • À Primeira Vista — Daniela Mercury
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Mundo

  • Change the World — Eric Clapton
  • Macarena — Los del Río
  • One Sweet Day — Mariah Carey & Boyz II Men
  • You Learn — Alanis Morissette
  • Killing Me Softly With His Song — Fugees
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1997: o pagode conquistou as rádios e o pop viveu uma fase histórica

O ano de 1997 reuniu grandes sucessos do pagode, do axé e da música romântica no Brasil. No exterior, Toni Braxton, Spice Girls, No Doubt e The Cardigans estiveram entre os artistas que dominaram as paradas.

Brasil

  • Palpite — Vanessa Rangel
  • Depois do Prazer — Só Pra Contrariar
  • Ralando o Tchan — É o Tchan
  • Vem Nha Nhã — Grupo Boquinha da Garrafa
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Mundo

  • Un-Break My Heart — Toni Braxton
  • Lovefool — The Cardigans
  • 2 Become 1 — Spice Girls
  • Men in Black — Will Smith
  • Don't Speak — No Doubt
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1998: romantismo e grandes refrões marcaram o ano

As músicas românticas seguiram fortes entre os artistas brasileiros, enquanto sucessos internacionais ganharam espaço nas rádios e na MTV com baladas que atravessaram gerações.

Brasil

  • Cada Volta É Um Recomeço — Zezé Di Camargo & Luciano
  • Liberar Geral — Terra Samba
  • Cachimbo da Paz — Gabriel O Pensador
  • Mineirinho — Só Pra Contrariar
  • Quando É Amor — Só Pra Contrariar
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Mundo

  • Immortality — Céline Dion feat. Bee Gees
  • Torn — Natalie Imbruglia
  • Adia — Sarah McLachlan
  • Truly Madly Deeply — Savage Garden
  • You're Still the One — Shania Twain
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1999: o pop alcançou um novo patamar

O último ano da década apresentou sucessos que continuam presentes em festas, programas de TV e playlists. Ricky Martin, Backstreet Boys e Cher viveram grandes momentos, enquanto o Brasil acompanhava o crescimento do pagode e da música romântica.

Brasil

  • Sozinho — Caetano Veloso
  • Mina de Fé — Os Morenos
  • Pra Falar a Verdade — Daniel
  • Me Apaixonei Pela Pessoa Errada — Exaltasamba
  • Pela Vida Inteira — Grupo Kiloucura
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Mundo

  • She's All I Ever Had — Ricky Martin
  • Corazón Partío — Alejandro Sanz
  • I Want It That Way — Backstreet Boys
  • Mambo No. 5 — Lou Bega
  • Believe — Cher
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2000: uma nova década começou com muitos clássicos

A chegada dos anos 2000 trouxe novos nomes para o pop mundial e consolidou artistas brasileiros que seguem como referência na música nacional. Várias dessas canções permanecem entre as mais lembradas da virada do milênio.

Brasil

  • Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim — Ivete Sangalo
  • Amor I Love You — Marisa Monte
  • Anna Júlia — Los Hermanos
  • Xibom Bombom — As Meninas
  • To te Filmando (Sorria) — Os Travessos
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Mundo

  • Smooth — Santana feat. Rob Thomas
  • What a Girl Wants — Christina Aguilera
  • Music — Madonna
  • El Arbi — Khaled
  • I Knew I Loved You — Savage Garden
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