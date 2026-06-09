'Backrooms': filme inspirado em lenda da internet é o maior sucesso da A24 nos cinemas

O fenômeno "Backrooms" acaba de alcançar mais um marco impressionante. O terror dirigido por Kane Parsons tornou-se oficialmente o filme de maior arrecadação da história da A24, ultrapassando a marca de US$ 212 milhões em bilheteria mundial.

O valor supera os cerca de US$ 191 milhões arrecadados por "Marty Supreme", estrelado por Timothée Chalamet, que ocupava o topo do ranking da distribuidora desde o início do ano. As informações foram obtidas pelo site de entretenimento Deadline.

Um sucesso muito além das expectativas

O feito chama ainda mais atenção por causa do orçamento relativamente modesto do projeto. Segundo a Variety, "Backrooms" custou cerca de US$ 10 milhões para ser produzido, tornando seu desempenho financeiro um dos mais impressionantes do ano.

O filme já havia dado sinais de que poderia se tornar um fenômeno durante sua estreia. Em seu primeiro fim de semana, arrecadou mais de US$ 118 milhões globalmente, incluindo US$ 81 milhões apenas nos Estados Unidos, a melhor estreia da história da A24.

O filme também acumula resultados expressivos em diversos mercados internacionais. Na Espanha, o longa liderou as bilheterias com ampla vantagem, arrecadando US$ 2 milhões no fim de semana, e conquistou a maior estreia da história da A24 na Malásia e nas Filipinas. Na América Latina, a produção segue dominando as salas de cinema, com US$ 24,2 milhões arrecadados até agora, consolidando-se como o maior sucesso da distribuidora na região. No Reino Unido, "Backrooms" também alcançou a melhor estreia já registrada por um título da A24 no país e também a maior abertura de um filme de terror em 2026. O desempenho continua forte: apenas no último fim de semana, o longa arrecadou mais US$ 3 milhões e garantiu a terceira posição no ranking local. Sua receita acumulada no território já chega a US$ 11,6 milhões. Na Austrália e na Nova Zelândia, o filme ultrapassou "Marty Supreme" e também assumiu o posto de maior bilheteria da história do estúdio nesses mercados, somando US$ 7,9 milhões até o momento.

Direto da internet para os cinemas

A produção é baseada no universo de The Backrooms, uma das lendas urbanas mais populares da internet. O conceito surgiu em fóruns online em 2019, a partir de uma imagem que mostrava um escritório vazio, iluminado por luzes fluorescentes e composto por corredores aparentemente infinitos. A partir daí, usuários passaram a desenvolver a ideia de que seria possível "escapar da realidade" e acabar preso em um labirinto de salas vazias e habitado por criaturas misteriosas.

O fenômeno ganhou enorme notoriedade graças a uma série de vídeos criada por Kane Parsons. Com uma estética que simula gravações encontradas, os curtas acompanham personagens perdidos nos Backrooms e já foram vistos centenas de milhões de vezes no YouTube.

Parsons, que tem apenas 20 anos, também dirigiu o longa-metragem. O cineasta já havia chamado atenção pelo sucesso dos curtas originais, mas poucos imaginavam que a adaptação chegaria a números comparáveis aos de grandes produções de estúdio.