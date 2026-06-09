'Backrooms': filme inspirado em lenda da internet é o maior sucesso da A24 nos cinemas

'Backrooms': filme transformou uma das maiores lendas da internet em um dos maiores sucessos comerciais de 2026 (A24/Divulgação)
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Publicado em 9 de junho de 2026 às 18h37.
O fenômeno "Backrooms" acaba de alcançar mais um marco impressionante. O terror dirigido por Kane Parsons tornou-se oficialmente o filme de maior arrecadação da história da A24, ultrapassando a marca de US$ 212 milhões em bilheteria mundial.
O valor supera os cerca de US$ 191 milhões arrecadados por "Marty Supreme", estrelado por Timothée Chalamet, que ocupava o topo do ranking da distribuidora desde o início do ano. As informações foram obtidas pelo site de entretenimento Deadline.
O feito chama ainda mais atenção por causa do orçamento relativamente modesto do projeto. Segundo a Variety, "Backrooms" custou cerca de US$ 10 milhões para ser produzido, tornando seu desempenho financeiro um dos mais impressionantes do ano.
O filme já havia dado sinais de que poderia se tornar um fenômeno durante sua estreia. Em seu primeiro fim de semana, arrecadou mais de US$ 118 milhões globalmente, incluindo US$ 81 milhões apenas nos Estados Unidos, a melhor estreia da história da A24.
A produção é baseada no universo de The Backrooms, uma das lendas urbanas mais populares da internet. O conceito surgiu em fóruns online em 2019, a partir de uma imagem que mostrava um escritório vazio, iluminado por luzes fluorescentes e composto por corredores aparentemente infinitos. A partir daí, usuários passaram a desenvolver a ideia de que seria possível "escapar da realidade" e acabar preso em um labirinto de salas vazias e habitado por criaturas misteriosas.
O fenômeno ganhou enorme notoriedade graças a uma série de vídeos criada por Kane Parsons. Com uma estética que simula gravações encontradas, os curtas acompanham personagens perdidos nos Backrooms e já foram vistos centenas de milhões de vezes no YouTube.
Parsons, que tem apenas 20 anos, também dirigiu o longa-metragem. O cineasta já havia chamado atenção pelo sucesso dos curtas originais, mas poucos imaginavam que a adaptação chegaria a números comparáveis aos de grandes produções de estúdio.