Um ciclone extratropical deve se formar na costa da Argentina nesta quinta-feira, 19 de novembro, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão, porém, afirma que o fenômeno não deverá exercer influência significativa sobre o Brasil.

A previsão consta no boletim meteorológico do Inmet atualizado nesta quarta-feira, 18. Apesar da expectativa de formação do ciclone, o instituto mantém avisos de tempestades em diferentes regiões brasileiras, com possibilidade de chuvas intensas, trovoadas e rajadas de vento.

Os temporais estão associados principalmente à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, à presença de umidade e a sistemas conhecidos como cavados, que favorecem a formação de nuvens de tempestade.

Segundo o Inmet, o sistema de baixa pressão próximo à costa do Sudeste deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico e perder intensidade a partir de quinta-feira.

Na Região Sul, a previsão de tempestades está relacionada à atuação de cavados atmosféricos e de uma área de baixa pressão sobre o oeste do Paraguai. Essa configuração favorece o transporte de calor e umidade em direção ao Sul do Brasil.

No Centro-Oeste, Sudeste e em partes do Norte e Nordeste, as chuvas são favorecidas por um cavado em médios e altos níveis da atmosfera, além da elevada disponibilidade de umidade.

Para quinta-feira, o Inmet também prevê a formação de um vórtice ciclônico em altos níveis sobre o sul do Pará, que deve manter as condições de instabilidade em áreas do país. Trata-se de um sistema diferente do ciclone extratropical previsto na costa argentina.

Onde há alertas de tempestade no Brasil?

O Inmet prevê tempestades em áreas das cinco regiões brasileiras nesta quarta-feira, 18, e na quinta-feira, 19.

Na previsão divulgada pelo instituto, os avisos meteorológicos são classificados em amarelo, para perigo potencial, e laranja, para perigo.

Na quarta-feira, 18, as áreas sob aviso laranja de tempestade incluem:

Norte: Tocantins;

Tocantins; Nordeste: oeste e sul da Bahia;

oeste e sul da Bahia; Centro-Oeste: norte de Goiás;

norte de Goiás; Sudeste: norte de Minas Gerais;

norte de Minas Gerais; Sul: oeste, centro e sudoeste do Paraná, oeste e sul de Santa Catarina e oeste, noroeste e norte do Rio Grande do Sul.

O Inmet também aponta avisos amarelos em outras áreas dessas regiões, incluindo partes de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Para quinta-feira, 19, o instituto prevê a continuidade das tempestades, com avisos amarelos em áreas do Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Rio Grande do Sul pode ter ventos acima de 90 km/h

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul prevê tempestades com rajadas de vento superiores a 80 km/h nesta quarta-feira, 18, em diferentes regiões do estado.

O boletim hidrometeorológico estadual aponta possibilidade de granizo, inclusive de grande tamanho, nas regiões da Fronteira Oeste, Centro-Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Centro, Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra, Nordeste e Litoral Norte.

Os acumulados de chuva devem variar entre 10 e 40 milímetros ao longo do dia, com volumes pontuais de até 80 milímetros.

Na quinta-feira, 19, a previsão indica temporais isolados com granizo e rajadas superiores a 80 km/h em áreas do Oeste, Centro e metade norte do estado, principalmente a partir da noite.

O cenário exige mais atenção na sexta-feira, 20, quando a Defesa Civil prevê tempestades severas, granizo e rajadas de vento superiores a 90 km/h nas regiões Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Norte, Vales, Serra e Nordeste.

Os acumulados de chuva podem variar entre 40 e 80 milímetros no dia, com possibilidade de superar 100 milímetros em 12 horas em áreas do Norte e Nordeste gaúcho.

O boletim estadual classifica partes do norte do Rio Grande do Sul em nível de alerta para sexta-feira.