Com o dólar de volta à casa dos R$ 5,80, o Goldman Sachs vê no real uma das apostas mais interessantes entre os ativos brasileiros para 2027. Sim, é isso mesmo o que você leu.

Em seu relatório de perspectivas para os mercados emergentes, divulgado nesta terça-feira, 17, o banco afirma que a moeda brasileira está cada vez mais atrativa pelo carrego e pelo valuation e pode voltar a ter um desempenho melhor do que o da bolsa no próximo ano.

O argumento é que os juros reais elevados, que pesam sobre as ações, são justamente o que torna o real interessante para o investidor estrangeiro. Mas há ressalvas.

"No curto prazo, porém, a incerteza fiscal continua sendo o principal obstáculo", ponderam os estrategistas, liderados por Kamakshya Trivedi.

O dólar operava em alta nesta quarta-feira, 18, cotado a R$ 5,817 por volta das 10h40, enquanto investidores acompanhavam a votação de destaques do pacote fiscal no Senado.

Esta semana a moeda americana teve a maior alta desde a reeleição de Lula e fechou no maior patamar em 19 meses.

O que é o carrego e por que ele favorece o real

O carrego, ou carry trade, é a estratégia de tomar dinheiro emprestado em uma moeda com juros baixos, como o dólar, para aplicar em outra que paga juros altos, como o real. O ganho vem da diferença entre as taxas, desde que o câmbio não se mova contra o investidor.

Com juros reais elevados, o Brasil está no grupo de emergentes de juros altos que o Goldman acompanha nessas estratégias. Segundo o banco, o real e a rúpia indiana passaram a aparecer em posição mais atraente que antes quando se combinam carrego e valuation.

A visão contrasta com o tom do banco para os emergentes em geral. Para o Goldman, as estratégias de carry tiveram bons retornos em 2026 e devem continuar indo bem, mas o carrego médio das moedas emergentes está na metade inferior do histórico e várias delas já parecem caras. O real é uma das exceções.

Colômbia deve ir melhor no curto prazo

O otimismo com o real tem prazo e condições. No curtíssimo prazo, o Goldman espera que o peso colombiano tenha desempenho melhor que o real, por causa de um quadro fiscal "mais claro e construtivo" na Colômbia.

O banco também lembra que a queda do petróleo prevista por sua equipe de commodities tende a pesar sobre moedas de países exportadores de energia, como Brasil e Colômbia, no médio prazo. Parte desse efeito, no entanto, deve ser compensada pelo carrego.

O maior risco, segundo o relatório, é o fiscal. "Se os juros reais altos passarem a ser vistos como cada vez mais insustentáveis para a economia, enquanto o Banco Central enfrenta um dilema mais difícil entre inflação acima da meta e desaceleração do crescimento do que em 2024, o real pode ter de incorporar um prêmio de risco fiscal maior do que antes", escrevem os estrategistas.

Juros futuros exageraram, diz o banco

O Goldman também vê valor nos juros brasileiros, mas ainda sem convicção. Segundo o banco, a precificação da curva de DI foi muito além do que indica o seu modelo depois da liquidação que se seguiu ao segundo turno da eleição.

O mercado embute hoje cerca de 150 pontos-base de alta na ponta curta, depois de ter chegado a precificar 190 pontos de corte após o primeiro turno.

"A ata mais recente do Copom soou mais branda, mas, paradoxalmente, achamos que a direção da política fiscal, e não da monetária, é a chave para destravar valor na ponta curta da curva", afirma o relatório.

O Goldman diz ter inclinação a apostar na queda das taxas do DI para janeiro de 2029, mas afirma que precisa de um "empurrão fiscal" para ter convicção nessa posição.

Para a bolsa, a leitura é mais cautelosa. O Goldman rebaixou as ações brasileiras para marketweight, o equivalente a neutro, com a economia em desaceleração, pouco espaço para cortes de juros em 2027 e risco de revisões negativas nos lucros.

Esta semana, p Morgan Stanley rebaixou o Brasil e passou a projetar o Ibovespa em 160 mil pontos no fim de 2027.

Para o UBS, o risco do dólar é para cima

Nem todos compartilham o otimismo com a moeda brasileira. Em entrevista à EXAME, Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, afirmou que o risco para o câmbio é "assimétrico para cima".

O ponto central de divergência está no cenário externo. Enquanto o Goldman trabalha com a retomada de uma queda gradual do dólar no mundo, Srour não espera um enfraquecimento global da moeda americana como o visto no passado.

"A economia americana tem crescido de forma bastante resiliente. E não só a IA", disse. Com consumo e serviços fortes e o Federal Reserve subindo juros, o diferencial de crescimento tende a favorecer um dólar mais forte.

Para a economista, o real também não teve mérito próprio na valorização de 2025, quando o câmbio saiu de perto de R$ 6,30 no fim de 2024 para algo entre R$ 5,00 e R$ 5,30. "Foi totalmente mérito do cenário internacional", afirmou. Sem essa ajuda em 2027, o cenário doméstico deve pesar mais.

Srour não vê espaço para um choque de credibilidade que leve o dólar a R$ 5 ou abaixo disso. Se o governo apresentar um ajuste que o mercado considere razoável, capaz ao menos de evitar que a dívida saia de controle, o câmbio deve ficar perto de R$ 5,50 a R$ 5,60. "Agora, se decepcionar, a gente, economista, não consegue prever câmbio. A gente só sabe uma coisa, que o céu é o limite", disse.

Intervenção do BC não muda fundamentos

A economista também relativizou o poder do Banco Central de conter a alta do dólar. Segundo ela, o BC pode intervir no câmbio, mas não muda o fundamento. Se o quadro fiscal piorar, a moeda vai seguir essa trajetória.

Srour lembra ainda que o Brasil tem hoje o mesmo nível de reservas internacionais de 15 anos atrás, com uma economia muito mais aberta financeiramente. "É muito mais fácil qualquer brasileiro aplicar seu dinheiro no exterior", disse. Para ela, as reservas são finitas e não são altas o bastante para segurar o câmbio por muito tempo.

O diagnóstico das duas casas converge em um ponto. Tanto para o Goldman quanto para o UBS, o rumo do real em 2027 depende menos do Banco Central e mais do ajuste fiscal. Srour avalia que, com juros reais perto de 8%, o país não consegue crescer, e que juros reais tão altos por muito tempo não beneficiam ninguém, nem as empresas, nem o governo, nem o investidor em títulos públicos.