O jogo "GTA 6" ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, mas criadores de conteúdo já estão fazendo lives de gameplay do jogo. As primeiras cenas começaram a circular nesta quinta-feira, 18, depois que o jogo foi liberado na Nova Zelândia, às 8h no horário de Brasília.

Alanzoka e Davy Jones estão entre os criadores brasileiros que abriram transmissões do novo game da Rockstar nesta manhã.

Na Twitch, a transmissão de Alanzoka passou de 309 mil espectadores simultâneos nas primeiras horas, segundo o monitoramento da CastAccord.

Quem está transmitindo 'GTA 6' e onde assistir?

Alanzoka abriu a transmissão "Vice City Babyyyyyyyyyyy" na Twitch .

abriu a transmissão "Vice City Babyyyyyyyyyyy" na . Davy Jones está transmitindo pela Kick .

está transmitindo pela . No YouTube, o Gameplayrj está em live para mostrar o começo da campanha.

está em live para mostrar o começo da campanha. Flow Games iniciou 24 horas de gameplay no YouTube .

iniciou 24 horas de gameplay no . Caique Gamer está em live da versão para PS5.

está em live da versão para PS5. E Skorpion Gamer também faz transmissão ao vivo do jogo.

É possível conferir outros streamers no guia de lives brasileiras de GTA 6.

Onde ver as primeiras cenas de 'GTA 6'?

Os primeiros registros desta quarta mostram a abertura da campanha e trechos jogáveis. O canal de cortes de Davy Jones publicou vídeos com os minutos iniciais e a primeira visita do streamer à casa de Jason. Os trechos mostram partes do começo da história.

A Rockstar também tem uma prévia oficial. Em agosto, a produtora divulgou "Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido", apresentação gravada com imagens do jogo no PlayStation 5.

Por que as lives começaram antes da estreia no Brasil?

A Rockstar libera "GTA 6" à meia-noite no horário local de cada região. Quando virou quinta-feira, 19, na Nova Zelândia, ainda eram 8h de quarta-feira, 18, em Brasília. Essa diferença abriu uma janela de 16 horas entre a chegada do jogo aos dois países.

No Brasil, o jogo estreia à 0h de quinta-feira, 19, no horário de Brasília, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A versão para PC segue sem data anunciada.

Sobre o que é 'GTA 6'?

"GTA 6" é o novo jogo de mundo aberto da Rockstar Games. A série volta a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, e leva os jogadores a outras regiões de Leonida, estado que tem a Flórida como referência.

A campanha acompanha Jason e Lucia, que acabam no meio de uma conspiração criminosa depois que um golpe dá errado. Com o esquema espalhado pelo estado, os dois precisam confiar um no outro para sobreviver.

Com a publicação das primeiras críticas nesta quarta-feira, 18, "GTA 6" alcançou 99 de 100 no Metacritic. A nota é a maior da história da franquia, acima dos 98 pontos de "GTA IV" no PlayStation 3 e no Xbox 360.

O jogo da Rockstar também passou a dividir o topo do ranking geral com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", lançado em 1998 para o Nintendo 64.