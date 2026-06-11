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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: Coreia do Sul x República Tcheca - onde assistir ao vivo e horário

Os dois países fecham o primeiro dia da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 20h43.

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, com início às 23h (horário de Brasília).

Para o torcedor brasileiro, o confronto terá transmissão ao vivo pela CazéTV, que exibe a partida de forma gratuita pela internet.

O duelo marca a estreia das duas seleções no Mundial de 2026 e encerra a programação do primeiro dia da competição dentro do Grupo A, que também conta com México e África do Sul. Os donos da casa venceram os africanos por 2 a 0.

Prováveis escalações

A República Tcheca, comandada por Miroslav Koubek, de 74 anos, deve ter:

Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufa, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick.

Pelo lado da Coreia do Sul, comandada por Myung Bo Hong,  a escalação que deve ir a campo é:

Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son.

Histórico de confrontos em Copas

As duas seleções jamais se enfrentaram em Mundiais.

A Coreia do Sul em estreia de Copas

Em 11 Mundiais, os asiáticos ganharam apenas três vezes em estreias - sendo a última em 2010. Foram cinco derrotas e três empates.

A República Tcheca em estreia de Copas

Em nove Copas, contanto com os resultados da antiga Checoslováquia, o país europeu tem cinco vitórias, três derrotas e um empate. Os tchecos não perdem em estreia de Copas desde 1970.

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