Copa do Mundo 2026: Coreia do Sul x República Tcheca - onde assistir ao vivo e horário

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de junho de 2026, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, com início às 23h (horário de Brasília).

Para o torcedor brasileiro, o confronto terá transmissão ao vivo pela CazéTV, que exibe a partida de forma gratuita pela internet.

O duelo marca a estreia das duas seleções no Mundial de 2026 e encerra a programação do primeiro dia da competição dentro do Grupo A, que também conta com México e África do Sul. Os donos da casa venceram os africanos por 2 a 0.

Prováveis escalações

A República Tcheca, comandada por Miroslav Koubek, de 74 anos, deve ter:

Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufa, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick.

Pelo lado da Coreia do Sul, comandada por Myung Bo Hong, a escalação que deve ir a campo é:

Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son.

Histórico de confrontos em Copas

As duas seleções jamais se enfrentaram em Mundiais.

A Coreia do Sul em estreia de Copas

Em 11 Mundiais, os asiáticos ganharam apenas três vezes em estreias - sendo a última em 2010. Foram cinco derrotas e três empates.

A República Tcheca em estreia de Copas

Em nove Copas, contanto com os resultados da antiga Checoslováquia, o país europeu tem cinco vitórias, três derrotas e um empate. Os tchecos não perdem em estreia de Copas desde 1970.