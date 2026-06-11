Trump alega ter fechado 'grande acordo' com Irã; Teerã desmente os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta‑feira, 11, que os EUA teriam obtido um “grande acordo” de paz com o Irã, embora o documento ainda precise ser formalizado, e sugeriu que a assinatura pode ocorrer no próximo fim de semana em solo europeu, em um evento no qual ele possivelmente não estará presente, segundo relatos. No entanto, o governo iraniano refutou o entendimento com Washington.

Segundo Trump, “acabamos de alcançar um grande acordo para resolver o conflito com o Irã. Agora fica pendente a formalização, o que deve ser concluído nos próximos dias, e provavelmente será realizada uma assinatura, talvez, na Europa”, disse ele a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

O presidente informou que o vice‑presidente, J.D. Vance, deve representar os Estados Unidos durante a assinatura do pacto no fim de semana, pois Trump estará na Casa Branca no domingo para celebrar seu aniversário de 80 anos e para um evento de UFC (artes marciais mistas), antes de embarcar à Europa onde participará da cúpula do G7.

O anúncio de um acordo que encerre a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro surgiu horas depois de Trump cancelar novos ataques planejados contra a república islâmica, citando avanços nas negociações.

Após dois dias seguidos de ofensivas no Oriente Médio — que ameaçaram a continuidade do cessar‑fogo de abril — os EUA chegaram a advertir sobre possíveis bombardeios e a ideia de ocupar a ilha de Kharg, um ponto estratégico da indústria petrolífera iraniana, para controlar a produção de petróleo do país, movimento similar ao que foi tentado na Venezuela.

Negativa de Teerã

O Irã negou ter firmado qualquer tipo de memorando de entendimento com os Estados Unidos, contestando as declarações feitas nesta quinta-feira pelo presidente americano, Donald Trump, segundo informou a agência de notícias Fars.

"O Irã não concordou com nenhum documento de acordo nem memorando de entendimento com os EUA", afirmou a agência, citando uma fonte próxima ao regime iraniano.

Horas antes, Trump havia informado que cancelaria os ataques planejados para esta noite contra o Irã, atribuindo a decisão aos avanços nas negociações de paz.

"Visto que as conversas com a República Islâmica do Irã chegaram ao mais alto nível da cúpula iraniana e foram aprovadas, como presidente dos EUA, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", publicou Trump na rede social Truth Social.

Segundo o presidente americano, "as conversas e os pontos finais foram aprovados, tanto em conceito quanto em detalhes, por todas as partes envolvidas", entre elas Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito, além de outros países.