Celular, pix, cartão e carteira: como se proteger na Virada Cultural de SP 2026

A Virada Cultural 2026 movimentará a cidade de São Paulo neste fim de semana e deve reunir milhares de pessoas em diferentes regiões da capital paulista. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da capital paulista.

A nova edição contará com um esquema especial de segurança, com aproximadamente 9 mil profissionais atuando entre equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e agentes privados. A operação também terá suporte de drones e câmeras inteligentes integradas ao sistema Smart Sampa.

Ainda assim, algumas medidas podem ajudar o público a evitar problemas durante os shows da Virada Cultural.

Veja dicas essenciais para se proteger na Virada Cultural de São Paulo

Proteja objetos pessoais

Documentos, cartões e dinheiro devem ficar, de preferência, em doleiras usadas por baixo da roupa. Em áreas com grande circulação de pessoas, bolsas e mochilas precisam permanecer na parte da frente do corpo. Outra alternativa é levar apenas o essencial.

Use o celular com cautela

Para gravar vídeos ou responder mensagens, a recomendação é procurar espaços menos movimentados. Em regiões com muita aglomeração, as chances de furtos aumentam. Capas com alças e suportes de segurança podem ajudar na proteção do aparelho.

Revise limites bancários antes do evento

Reduzir temporariamente os limites de Pix e transferências antes de sair de casa pode minimizar prejuízos em caso de roubo ou perda do celular.

Defina pontos de encontro

Quem for ao evento em grupo pode estabelecer previamente um local de encontro para situações em que alguém se perca ou fique sem bateria no celular. No caso de crianças, a orientação é utilizar pulseiras de identificação com informações de contato.

Qual é o esquema de segurança para a Virada Cultural?

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quinta-feira o esquema especial de segurança preparado para a Virada Cultural 2026, que acontece nos dias 23 e 24 de maio.

Segundo a administração municipal, a operação reunirá 9 mil profissionais distribuídos em diferentes regiões da capital paulista. O efetivo inclui 4.200 policiais militares, 2.800 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e 2 mil seguranças privados.

A GCM terá reforço no número de agentes e viaturas em comparação com a edição anterior do evento. Ao todo, serão mobilizados 2.800 guardas e 712 veículos. De acordo com o comunicado, o número representa aumento de 47% no efetivo e de 24% na frota utilizada em relação à edição de 2025.

O Centro da cidade concentrará a maior parte das equipes de segurança, com 800 agentes e 256 viaturas. O reforço da Diária Especial de Atividade Complementar (DEAC) e das equipes de apoio contará com 766 agentes e 60 veículos.

Na Zona Sul, o esquema terá 556 agentes da GCM e 180 viaturas. A Zona Leste contará com 430 agentes e 132 veículos. Já a Zona Norte terá 132 guardas e 44 viaturas, enquanto a Zona Oeste receberá 116 agentes e 40 veículos.

O que é proibido levar ou não?

O que levar

Leque;

Bilhete Único;

Protetor solar;

Documentos de identificação;

Garrafinha de água, copo térmico, latinhas;

Alimentos industrializados lacrados;

Latas abertas para consumo individual;

Remédio de uso pessoal, com receita, se necessário;

Capas de chuva;

Itens de higiene pessoal, como desodorante, perfumes e afins;

Mochilas e bolsas pequenas;

Cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, que passam por vistoria.

O que não pode levar

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro;

Capacete;

Caixa de som;

Sprays em geral;

Skates, patinetes e afins;

Cooler e caixas de isopor;

Fogos de artifício, explosivos e inflamáveis;

Armas de fogo ou armas brancas;

Bastão de selfie.

Para as Casas de Cultura, o que pode levar

Alimentos e frutas;

Remédios de uso pessoal;

Garrafa de água;

Cadeiras de rodas e carrinho de bebê;

Capa de chuva.

Para as Casas de Cultura, o que não pode levar