De Thiaguinho à Marina Sena: Virada Cultural 2026 de SP anuncia lista completa de atrações

A Virada Cultural 2026, marcada para os dias 23 e 24 de maio, teve a programação completa divulgada pela Prefeitura de São Paulo nesta sexta-feira, 8. O evento contará com apresentações de artistas como Thiaguinho, Péricles, Seu Jorge, Marina Sena, Joelma e Luísa Sonza.

Entre as novidades desta edição está a participação de escolas de samba da capital paulista. Um dos destaques da programação será a apresentação do maestro João Carlos Martins ao lado da Mocidade Alegre, campeã do carnaval de São Paulo em 2026.

Segundo comunicado divulgado pela prefeitura, mais de mil atrações estarão distribuídas em 22 palcos pela cidade, sendo 17 localizados nos bairros e cinco na região central.

A edição deste ano também contará com novos espaços temáticos. A prefeitura confirmou a criação dos palcos Brega e Mulheres, além do retorno do Palco Gospel e da inclusão de uma estrutura voltada para apresentações de rock.

O restante da programação será anunciado em meados de maio, durante uma nova coletiva organizada pela gestão municipal.

Prefeitura lança site com programação completa

A Prefeitura de São Paulo também lançou um site oficial com informações da Virada Cultural. A plataforma reúne detalhes sobre horários dos shows, localização dos palcos e descrição dos artistas que participarão do evento.

Veja a lista das principais atrações da Virada Cultural 2026: