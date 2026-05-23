Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Virada Cultural 2026 na Zona Leste de SP: horários dos shows e programação completa

Entre as principais atrações dos palcos da região, destacam-se: Thiaguinho, Luisa Sonza, Marcelo Falcão, Michel Teló e Sambô

Virada Cultural: Thiaguinho é uma das principais atrações da Zona Leste durante o festival (Mauricio Santana/Getty Images)

Virada Cultural: Thiaguinho é uma das principais atrações da Zona Leste durante o festival (Mauricio Santana/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

A cidade de São Paulo recebe, neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio, mais uma edição da Virada Cultural, um dos maiores eventos gratuitos do calendário cultural da capital paulista.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o festival terá 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos montados em diferentes regiões da cidade.

O Centro deve concentrar a maior movimentação do evento, por reunir parte dos principais palcos e artistas da programação. No entanto, a Zona Leste não deve ficar muito atrás, com grandes artistas e atividades culturais durante a Virada Cultural 2026.

Durante o fim de semana, os palcos da região receberão artistas de diversos gêneros musicais, como Marcelo Falcão, Thiaguinho, Michel Teló, Sambô, Vitor Kley, Luisa Sonza e DJ WJay.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como se locomover até os palcos da Zona Leste durante a Virada Cultural 2026

Veja a programação completa dos palcos da Zona Leste

Palco Belém

Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

24 de maio

  • 09h40 - Coral AD Belém
  • 12h30 - Marcados
  • 14h00 - Cassiane
  • 15h20 - Eyshila
  • 16h40 - Sarah Farias
  • 17h50 - Ton Carfi

Palco Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

23 de maio

  • 17h00 - Cris Estilo Negona
  • 18h00 - DJ WJay
  • 21h30 - Yunk Vino

24 de maio

  • 00h00 - DJ WJay
  • 10h00 - Nego Max
  • 12h00 - Neto Trindade
  • 14h30 - Junior Marques
  • 16h30 - Sambô

Palco Guaianases

Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

23 de maio

  • 17h00 - Poder Bélico da Favela
  • 18h00 - Dj Rogerião
  • 19h30 - Vitor Kley

24 de maio

  • 00h00 - Dj Rogerião
  • 10h00 - Quelynah
  • 12h00 - Doce Encontro
  • 14h30 - Sofia Brasil
  • 16h30 - Michel Teló

Palco São Miguel Paulista

Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

23 de maio

  • 16h00 - Expressão Regueira
  • 17h00 - Quinta Rasta
  • 18h00 - DJ Amanda Lig
  • 19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra
  • 21h30 - Djavu

24 de maio

  • 00h00 - DJ Amanda Lig
  • 10h00 - Arthur Freestyle
  • 12h00 - Léo Maia
  • 14h30 - Latino
  • 16h30 - Luisa Sonza

Palco Sapopemba

Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio

23 de maio

  • 17h00 - Barra da Saia
  • 18h00 - DJ Cranmary
  • 19h30 - MV Bill
  • 21h30 - Dilsinho

24 de maio

  • 00h00 - DJ Cranmary
  • 10h00 - Edu Letti
  • 12h00 - Mato Seco
  • 14h30 - Onze:20
  • 16h30 - Marcelo Falcão

Palcos Zona Leste – Parque do Carmo - Itaquera

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

23 de maio

  • 18h00 - Dj Carol Selecta

24 de maio

  • 00h00 - Dj Carol Selecta
  • 10h00 - Filafro
  • 12h00 - Pagode da 27
  • 14h30 - Samba Lado Leste
  • 16h30 - Thiaguinho
Acompanhe tudo sobre:Música popMúsicaFestivaisEstado de São Paulo
Próximo

Mais de Pop

O que pode e o que não pode levar na Virada Cultural 2026? Veja a lista completa

Virada Cultural de SP 2026: confira a programação completa dos shows de sábado, 23 de maio

Virada Cultural 2026 na Zona Oeste de SP: horários dos shows e programação completa

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja as atrações por palcos 24h, com horário e endereço

Mais na Exame

Mundo

Argentina vive expansão acelerada na mineração impulsionado por Milei

Carreira

Flexibilidade ou estabilidade? Funcionários PJ querem cada vez mais benefícios de CLT

Inteligência Artificial

IA deve ser desenvolvida e não regulada cedo demais, diz Jeff Bezos

Pop

O que pode e o que não pode levar na Virada Cultural 2026? Veja a lista completa