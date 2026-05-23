Virada Cultural 2026 na Zona Leste de SP: horários dos shows e programação completa

Virada Cultural: Thiaguinho é uma das principais atrações da Zona Leste durante o festival (Mauricio Santana/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.
A cidade de São Paulo recebe, neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio, mais uma edição da Virada Cultural, um dos maiores eventos gratuitos do calendário cultural da capital paulista.
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o festival terá 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos montados em diferentes regiões da cidade.
O Centro deve concentrar a maior movimentação do evento, por reunir parte dos principais palcos e artistas da programação. No entanto, a Zona Leste não deve ficar muito atrás, com grandes artistas e atividades culturais durante a Virada Cultural 2026.
Durante o fim de semana, os palcos da região receberão artistas de diversos gêneros musicais, como Marcelo Falcão, Thiaguinho, Michel Teló, Sambô, Vitor Kley, Luisa Sonza e DJ WJay.Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho
Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição
Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel
Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel
Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio
Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera