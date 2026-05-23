Virada Cultural 2026 na Zona Leste de SP: horários dos shows e programação completa

A cidade de São Paulo recebe, neste sábado e domingo, 23 e 24 de maio, mais uma edição da Virada Cultural, um dos maiores eventos gratuitos do calendário cultural da capital paulista.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o festival terá 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos montados em diferentes regiões da cidade.

O Centro deve concentrar a maior movimentação do evento, por reunir parte dos principais palcos e artistas da programação. No entanto, a Zona Leste não deve ficar muito atrás, com grandes artistas e atividades culturais durante a Virada Cultural 2026.

Durante o fim de semana, os palcos da região receberão artistas de diversos gêneros musicais, como Marcelo Falcão, Thiaguinho, Michel Teló, Sambô, Vitor Kley, Luisa Sonza e DJ WJay.

Como se locomover até os palcos da Zona Leste durante a Virada Cultural 2026

Veja a programação completa dos palcos da Zona Leste Palco Belém Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho 24 de maio 09h40 - Coral AD Belém

- Coral AD Belém 12h30 - Marcados

- Marcados 14h00 - Cassiane

- Cassiane 15h20 - Eyshila

- Eyshila 16h40 - Sarah Farias

- Sarah Farias 17h50 - Ton Carfi

Palco Cidade Tiradentes Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição 23 de maio 17h00 - Cris Estilo Negona

- Cris Estilo Negona 18h00 - DJ WJay

- DJ WJay 21h30 - Yunk Vino 24 de maio 00h00 - DJ WJay

- DJ WJay 10h00 - Nego Max

- Nego Max 12h00 - Neto Trindade

- Neto Trindade 14h30 - Junior Marques

- Junior Marques 16h30 - Sambô

Palco Guaianases Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel 23 de maio 17h00 - Poder Bélico da Favela

- Poder Bélico da Favela 18h00 - Dj Rogerião

- Dj Rogerião 19h30 - Vitor Kley 24 de maio 00h00 - Dj Rogerião

- Dj Rogerião 10h00 - Quelynah

- Quelynah 12h00 - Doce Encontro

- Doce Encontro 14h30 - Sofia Brasil

- Sofia Brasil 16h30 - Michel Teló

Palco São Miguel Paulista Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel 23 de maio 16h00 - Expressão Regueira

- Expressão Regueira 17h00 - Quinta Rasta

- Quinta Rasta 18h00 - DJ Amanda Lig

- DJ Amanda Lig 19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra

- Western Standard Time Ska Orchestra 21h30 - Djavu 24 de maio 00h00 - DJ Amanda Lig

- DJ Amanda Lig 10h00 - Arthur Freestyle

- Arthur Freestyle 12h00 - Léo Maia

- Léo Maia 14h30 - Latino

- Latino 16h30 - Luisa Sonza

Palco Sapopemba Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547 - Conj. Hab. Teotônio 23 de maio 17h00 - Barra da Saia

- Barra da Saia 18h00 - DJ Cranmary

- DJ Cranmary 19h30 - MV Bill

- MV Bill 21h30 - Dilsinho 24 de maio 00h00 - DJ Cranmary

- DJ Cranmary 10h00 - Edu Letti

- Edu Letti 12h00 - Mato Seco

- Mato Seco 14h30 - Onze:20

- Onze:20 16h30 - Marcelo Falcão