Três adolescentes herdaram um supermercado no Paraná e construíram um império de R$ 20 bilhões

Em março de 1996, um acidente aéreo no oeste do Paraná interrompeu a trajetória de um dos fundadores da rede de supermercados que mais cresceria no estado nas três décadas seguintes.

José Carlos Muffato, o Tito, deixou três filhos adolescentes — Ederson, Everton e Eduardo — diante de uma decisão que costuma definir o destino de empresas familiares: vender ou assumir.

Eles ficaram.

Hoje, o Grupo Muffato é a maior rede de varejo alimentar do Paraná, com 20,3 bilhões de reais de faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026. A operação ocupa a 6ª posição nacional e é a única do estado entre as dez maiores do país.

O ranking, divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados, mostra que as dez maiores redes paranaenses somaram 32 bilhões de reais em 2025.

A diferença entre o Muffato e o segundo colocado, a Cia. Beal de Alimentos, dona da bandeira Festval, é de quase sete vezes — a Beal faturou 2,9 bilhões de reais no período.

O Paraná concentra 8,6% do faturamento nacional do varejo alimentar e é o quarto maior mercado do setor no Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O desafio agora é consolidar a expansão fora do Paraná. Em 2023, o grupo comprou 16 lojas e 11 postos do Makro, da holandesa SHV, em movimento que abriu caminho para São Paulo — mercado em que enfrenta gigantes como Carrefour, Assaí e GPA.

Em 2024, em operação conjunta com o Festval, adquiriu oito lojas da rede Nacional em Curitiba, antes do Carrefour. O investimento somado nas duas frentes foi de cerca de 400 milhões de reais.

Qual é a história da Muffato

A história começa em 1974, quando Tito Muffato, Pedro Muffato e Hermínio Bento Vieira abriram um armazém de secos e molhados no bairro Neva, em Cascavel.

As mercadorias vinham de São Paulo ou de representantes regionais, e cereais eram vendidos a granel, pesados na hora, modelo típico do interior brasileiro daquele momento.

A virada veio no fim dos anos 1970, com o início das obras da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu.

O fluxo de trabalhadores e a movimentação econômica nas duas cidades vizinhas criaram a demanda que o grupo aproveitou para inaugurar a primeira loja em Foz.

Em 1989, a rede já tinha cinco lojas — duas em Cascavel, sendo uma com a marca Max Atacadista, e três em Foz do Iguaçu — e faturava 40 milhões de reais. Em 1996, eram oito lojas e 85 milhões de reais de receita. A operação era a quarta maior do estado.

Em 13 de março de 1996, Tito Muffato morreu em um acidente aéreo. Os três filhos assumiram o negócio ao lado da mãe e profissionalizaram a operação.

Em 2003, o grupo faturou 640 milhões de reais com 20 lojas e se tornou a maior rede do Paraná. Em 2009, lançou o e-commerce Shopfato.

Em 2023, entraram em São Paulo. Em 2024, em parceria com o Festval, o grupo adquiriu oito lojas da rede Nacional em Curitiba, antes operadas pelo Carrefour — quatro foram para o Festval e quatro para o Super Muffato. O investimento conjunto foi de cerca de 400 milhões de reais.

Hoje, o Grupo Muffato opera mais de 100 lojas no Paraná e em São Paulo. Mantém cinco centros de distribuição — em Cambé, São José dos Pinhais, Mirassol e Curitiba (Fanny) — e opera ainda o Muffato Atacado, voltado para pessoas jurídicas, além das emissoras TV Tarobá Cascavel e TV Tarobá Londrina, afiliadas da Band.

O capital segue 100% familiar.

Quais são os 10 maiores supermercados do Paraná

1. Irmãos Muffato S.A.: faturamento de 20,3 bilhões de reais

2. Cia. Beal de Alimentos (Festval): faturamento de 2,9 bilhões de reais

3. Supermercado Jacomar Ltda.: faturamento de 1,6 bilhão de reais

4. Ítalo Supermercados Ltda.: faturamento de 1,6 bilhão de reais

5. Batista & Izepe Ltda.: faturamento de 1,3 bilhão de reais

6. GCA – Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda.: faturamento de 957 milhões de reais

7. Supermercados Bavaresco Ltda.: faturamento de 889 milhões de reais

8. Sanches & Vecchiate Ltda.: faturamento de 801 milhões de reais

9. Supermercados Irani Ltda.: faturamento de 772 milhões de reais

10. C. Vale Cooperativa Agroindustrial: faturamento de 633 milhões de reais

A ausência do Condor

O Condor, uma das maiores redes do Paraná em número de lojas, não aparece no ranking. A ABRAS informou em sua publicação que a rede não respondeu à pesquisa — ausência que distorce em parte o retrato do setor, já que se trata de operação relevante em Curitiba e na Região Metropolitana.

A força do agronegócio paranaense também aparece de forma direta no levantamento: a C. Vale Cooperativa Agroindustrial, sediada em Palotina, fecha a lista das dez maiores com 633 milhões de reais — caso raro em que uma cooperativa figura entre os principais operadores supermercadistas de um estado.