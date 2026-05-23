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Virada Cultural 2026 na Zona Norte de SP: horários dos shows e programação

Nos bairros da Freguesia do Ó e Parada Inglesa, se apresentarão Sidney Magal, Titãs, Demônios da Garoa e Acadêmicos do Tucuruvi

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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A cidade de São Paulo recebe, neste fim de semana, mais uma edição da Virada Cultural, evento gratuito que integra o calendário cultural da capital paulista. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da cidade.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a programação terá 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos montados em diferentes pontos da cidade. Além de outras atividades culturais como exposições em museus e peças de teatro.

Na Zona Norte, os bairros da Freguesia do Ó e Parada Inglesa receberão grandes artistas do cenário musical brasileiro. Entre as atrações da Virada Cultural nesses locais, destacam-se Sidney Magal, Titãs, Demônios da Garoa, Acadêmicos do Tucuruvi e Ana Cañas.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como se locomover até os palcos da Zona Norte durante a Virada Cultural 2026

Palcos Zona Norte – Palco Freguesia do Ó / Brasilândia

Endereço: Av. Miguel Conejo, 1718 - Vila Albertina

23 de maio

  • 16h00 - Morro da Casa Verde
  • 17h00 - Banda 51
  • 18h00 - DJ Seed Selector
  • 19h30 - Léo e Jr
  • 21h30 - Titãs

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 09h00 - Coral Degraus e convidado
  • 10h30 - Polenta Rock Show
  • 12h00 - Arlindinho
  • 14h30 - Demônios da Garoa
  • 16h30 - Sidney Magal

Palcos Zona Norte – Palco Parada Inglesa

Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jardim São Paulo

23 de maio

  • 16h00 - Acadêmicos do Tucuruvi
  • 17h00 - Ana Cañas
  • 18h00 - DJ Seed Selector
  • 19h30 - Bicho de Pé
  • 21h30 - Wanessa

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seed Selector
  • 10h00 - Davi Cartaxo
  • 12h00 - Simoninha
  • 14h30 - BenzaDeus
  • 16h30 - Mumuzinho
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