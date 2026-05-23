Virada Cultural 2026 na Zona Norte de SP: horários dos shows e programação

A cidade de São Paulo recebe, neste fim de semana, mais uma edição da Virada Cultural, evento gratuito que integra o calendário cultural da capital paulista. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da cidade.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a programação terá 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos montados em diferentes pontos da cidade. Além de outras atividades culturais como exposições em museus e peças de teatro.

Na Zona Norte, os bairros da Freguesia do Ó e Parada Inglesa receberão grandes artistas do cenário musical brasileiro. Entre as atrações da Virada Cultural nesses locais, destacam-se Sidney Magal, Titãs, Demônios da Garoa, Acadêmicos do Tucuruvi e Ana Cañas.

Como se locomover até os palcos da Zona Norte durante a Virada Cultural 2026