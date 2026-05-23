Virada Cultural 2026 na Zona Sul de SP: horários dos shows e programação

Virada Cultural: mega festival acontecerá neste fim de semana, em São Paulo (Denilson Santos/Divulgação)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.
Neste fim de semana, começa a Virada Cultural de São Paulo, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da cidade.
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.
A edição deste ano da Virada Cultural levará apresentações para bairros de todas as regiões da cidade. O Centro, no entanto, segue como o principal ponto de encontro do evento, concentrando parte dos shows mais aguardados e das atividades culturais da programação.
Por outro lado, os palcos da Zona Sul vão receber atrações como Péricles, Pixote, Jeito Moleque e Duquesa e Roberta Miranda para a Virada Cultural.Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio
Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia
Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América
Endereço: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis
Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna
Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana
Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros