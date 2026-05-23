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Virada Cultural 2026 na Zona Sul de SP: horários dos shows e programação

Entre as atrações da região, estão: Péricles, Pixote, Jeito Moleque e Duquesa

Virada Cultural: mega festival acontecerá neste fim de semana, em São Paulo (Denilson Santos/Divulgação)

Virada Cultural: mega festival acontecerá neste fim de semana, em São Paulo (Denilson Santos/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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Neste fim de semana, começa a Virada Cultural de São Paulo, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da cidade. 

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.

A edição deste ano da Virada Cultural levará apresentações para bairros de todas as regiões da cidade. O Centro, no entanto, segue como o principal ponto de encontro do evento, concentrando parte dos shows mais aguardados e das atividades culturais da programação.

Por outro lado, os palcos da Zona Sul vão receber atrações como Péricles, Pixote, Jeito Moleque e Duquesa e Roberta Miranda para a Virada Cultural.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como se locomover até os palcos da Zona Sul durante a Virada Cultural 2026

Palco Campo Limpo

Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

23 de maio

  • 17h00 - Reginaldo Samma
  • 18h00 - DJ Zero Macgaren
  • 19h30 - Beto Barbosa
  • 21h30 - Kyan

24 de maio

  • 00h00 - DJ Zero Macgaren
  • 10h00 - Jotinha do Forró
  • 12h00 - Ana Rafaela
  • 14h30 - Kaique e Felipe
  • 16h30 - Guilherme e Santiago

Palco 7 Campos - Cidade Ademar

Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

23 de maio

  • 17h00 - Trio Amizade Forró e Cangaço
  • 18h00 - DJ Izac Soares
  • 19h30 - Ju Marques
  • 21h30 - Michele Andrade

24 de maio

  • 00h00 - DJ Izac Soares
  • 10h00 - Jean Carlo e Banda
  • 12h00 - Bruninho e Davi
  • 14h30 - Os Caras do Arrocha
  • 16h30 - Péricles
Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

Palco Grajaú

Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

23 de maio

  • 17h00 - Crespos Retratos
  • 21h30 - Pagode da 27

24 de maio

  • 00h00 - DJ Andrezinho
  • 10h00 - Mana Bela
  • 12h00 - Fênix (funk das antigas)
  • 14h30 - Fleezus
  • 16h30 - Tasha e Tracie
  • 18h00 - DJ Andrezinho

Palco Heliópolis/Ipiranga

Endereço: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis

23 de maio

  • 17h00 - Nego Zé
  • 18h00 - DJ Seth 011
  • 19h30 - Filho do Piseiro
  • 21h30 - Cristiano Pipow

24 de maio

  • 00h00 - DJ Seth 011
  • 10h00 - Grupo Mania
  • 12h00 - Moa Bina
  • 14h30 - Dy Primeira
  • 16h30 - Vitor Fernandes

Palco Jardim Myrna

Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna

23 de maio

  • 18h00 - DJ Liside
  • 19h30 - Cintura de Mola
  • 21h30 - Paula Mattos

24 de maio

  • 00h00 - DJ Liside
  • 10h00 - Bia Soceck
  • 12h00 - Felipe e Rodrigo
  • 14h30 - Jeito Moleque
  • 16h30 - Pixote

Palco M'Boi Mirim

Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana

23 de maio

  • 17h00 - Tirambaço
  • 18h00 - DJ Bulgarelli
  • 19h30 - Dexter + EdiRock
  • 21h30 - Israel e Rodolfo

24 de maio

  • 00h00 - DJ Bulgarelli
  • 10h00 - Darlan
  • 12h00 - Pagode dos Ex
  • 14h30 - Duquesa
  • 16h30 - Gustavo Mioto

Palco Parelheiros

Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

23 de maio

  • 16h00 - Junior Torres
  • 17h00 - Phelipe Soares
  • 18h00 - DJ Poiano Stella
  • 19h00 - Munhoz e Mariano
  • 21h30 - Arlindinho

24 de maio

  • 00h00 - DJ Poiano Stella
  • 10h00 - Valmor Santana
  • 12h00 - Bruno Rosa
  • 14h30 - Beto Barbosa
  • 16h30 - Clayton e Romário
  • 19h00 - Roberta Miranda
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