Virada Cultural 2026 na Zona Sul de SP: horários dos shows e programação

Neste fim de semana, começa a Virada Cultural de São Paulo, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural da capital. O mega festival acontecerá neste fim de semana, 23 e 24 de maio, em diversas regiões da cidade.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade. Artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Luísa Sonza, Manu Chao e Ajulliacosta fazem parte do line-up confirmado.

A edição deste ano da Virada Cultural levará apresentações para bairros de todas as regiões da cidade. O Centro, no entanto, segue como o principal ponto de encontro do evento, concentrando parte dos shows mais aguardados e das atividades culturais da programação.

Por outro lado, os palcos da Zona Sul vão receber atrações como Péricles, Pixote, Jeito Moleque e Duquesa e Roberta Miranda para a Virada Cultural.

Como se locomover até os palcos da Zona Sul durante a Virada Cultural 2026

Palco Campo Limpo

Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

23 de maio

17h00 - Reginaldo Samma

- Reginaldo Samma 18h00 - DJ Zero Macgaren

- DJ Zero Macgaren 19h30 - Beto Barbosa

- Beto Barbosa 21h30 - Kyan

24 de maio

00h00 - DJ Zero Macgaren

- DJ Zero Macgaren 10h00 - Jotinha do Forró

- Jotinha do Forró 12h00 - Ana Rafaela

- Ana Rafaela 14h30 - Kaique e Felipe

- Kaique e Felipe 16h30 - Guilherme e Santiago

Palco 7 Campos - Cidade Ademar Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia 23 de maio 17h00 - Trio Amizade Forró e Cangaço

- Trio Amizade Forró e Cangaço 18h00 - DJ Izac Soares

- DJ Izac Soares 19h30 - Ju Marques

- Ju Marques 21h30 - Michele Andrade 24 de maio 00h00 - DJ Izac Soares

- DJ Izac Soares 10h00 - Jean Carlo e Banda

- Jean Carlo e Banda 12h00 - Bruninho e Davi

- Bruninho e Davi 14h30 - Os Caras do Arrocha

- Os Caras do Arrocha 16h30 - Péricles Metrô, CPTM e ônibus gratuito na Virada Cultural 2026: horários, linhas e o que muda na madrugada

Palco Grajaú Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América 23 de maio 17h00 - Crespos Retratos

- Crespos Retratos 21h30 - Pagode da 27 24 de maio 00h00 - DJ Andrezinho

- DJ Andrezinho 10h00 - Mana Bela

- Mana Bela 12h00 - Fênix (funk das antigas)

- Fênix (funk das antigas) 14h30 - Fleezus

- Fleezus 16h30 - Tasha e Tracie

- Tasha e Tracie 18h00 - DJ Andrezinho

Palco Heliópolis/Ipiranga Endereço: Av. Almirante Delamare, 1337 - Vila Heliópolis 23 de maio 17h00 - Nego Zé

- Nego Zé 18h00 - DJ Seth 011

- DJ Seth 011 19h30 - Filho do Piseiro

- Filho do Piseiro 21h30 - Cristiano Pipow 24 de maio 00h00 - DJ Seth 011

- DJ Seth 011 10h00 - Grupo Mania

- Grupo Mania 12h00 - Moa Bina

- Moa Bina 14h30 - Dy Primeira

- Dy Primeira 16h30 - Vitor Fernandes

Palco Jardim Myrna Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 - Jardim Myrna 23 de maio 18h00 - DJ Liside

- DJ Liside 19h30 - Cintura de Mola

- Cintura de Mola 21h30 - Paula Mattos 24 de maio 00h00 - DJ Liside

- DJ Liside 10h00 - Bia Soceck

- Bia Soceck 12h00 - Felipe e Rodrigo

- Felipe e Rodrigo 14h30 - Jeito Moleque

- Jeito Moleque 16h30 - Pixote

Palco M'Boi Mirim Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2140 - Chácara Santana 23 de maio 17h00 - Tirambaço

- Tirambaço 18h00 - DJ Bulgarelli

- DJ Bulgarelli 19h30 - Dexter + EdiRock

- Dexter + EdiRock 21h30 - Israel e Rodolfo 24 de maio 00h00 - DJ Bulgarelli

- DJ Bulgarelli 10h00 - Darlan

- Darlan 12h00 - Pagode dos Ex

- Pagode dos Ex 14h30 - Duquesa

- Duquesa 16h30 - Gustavo Mioto