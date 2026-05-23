Para Jeff Bezos, empresas ajudam mais que caridade

Jeff Bezos: fundador da Amazon acredita que empresas ajudam mais que ONGs (SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 07h59.
Para Jeff Bezos, a maior contribuição de um bilionário à sociedade pode não estar na caridade, mas nas empresas que ele constrói.
O fundador da Amazon e da Blue Origin defendeu em entrevista à CNBC que o impacto social de seus negócios é maior do que o de suas doações.
“Se eu fizer meu trabalho corretamente, o valor para a sociedade e para a civilização das minhas empresas com fins lucrativos será muito, muito maior do que o bem que faço com minhas doações de caridade”, disse.