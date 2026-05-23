Virada Cultural 2026 no Centro de SP: horários dos shows e programação completa

A Virada Cultural, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural de São Paulo, começa neste fim de semana, 23 e 24 de maio.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação deste ano contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.

No sábado e domingo, a região central de São Paulo será a mais sacudida pelos amantes da música. Os palcos da Virada Cultural receberão atrações de diversos estilos como Marina Sena, Péricles, Luisa Sonza e Mocidade Alegre.

Como se locomover até os palcos do Centro durante a Virada Cultural 2026

Palco Anhangabaú Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 17h00 - João Carlos Martins

- João Carlos Martins 18h00 - Mocidade Alegre

- Mocidade Alegre 19h30 - Péricles

- Péricles 22h00 - Luisa Sonza 24 de maio 00h30 - Manu Chao

- Manu Chao 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou

- Orchestre Polyritmo de Cotonou 05h30 - Western Standard Time

- Western Standard Time 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra

- Funmilayo Afrobeat Orquestra 14h00 - Marina Sena

- Marina Sena 16h30 - Seu Jorge

- Seu Jorge 18h30 - Alexandre Pires

Aparelhagem Carabao Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó

- Carabao - O Máximo do Marajó 21h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

- Carabao - O Máximo do Marajó 23h30 - Carabao recebe Zaynara 24 de maio 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

- Carabao - O Máximo do Marajó 4h30 - Carabao recebe Dj Méury

- Carabao recebe Dj Méury 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech

- Carabao recebe Dj Ray Tech 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva

- Carabao recebe Valéria Paiva 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size

- Carabao recebe Baby Plus Size 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

Palco Arouche Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro 23 de maio 19h00 - Jadsa

- Jadsa 21h00 - Catto

- Catto 23h00 - Brisa Flow e DJ Lys Ventura 24 de maio 01h00 - Ebony

- Ebony 03h00 - Mc Luanna

- Mc Luanna 05h00 - Urias

- Urias 10h00 - Bruna Mendez

- Bruna Mendez 12h00 - Núbia

- Núbia 14h00 - Tulipa Ruiz

- Tulipa Ruiz 16h00 - Ajulliacosta

- Ajulliacosta 18h00 - Céu - 20 anos

Centro Cultural Olido Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 18h00 - Mulheriu Clã

- Mulheriu Clã 18h00 - “Aroeira” - Anelita Gallo

- “Aroeira” - Anelita Gallo 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança

- Uma Viagem pela Índia através da Dança 23h00 - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile 24 de maio 11h00 - Ariah - 08 ao 80

- Ariah - 08 ao 80 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar

- Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

- Orquestra Brasileira de Música Jamaicana 21h00 - Cia Ateliê do Gesto

Jazz 24h - Ramos de Azevedo Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna 23 de maio 18h00 - Deejazz participação Izzy Gordon

- Deejazz participação Izzy Gordon 20h00 - Sintia Piccin Quinteto

- Sintia Piccin Quinteto 22h00 - Marcos Fischer Quinteto 24 de maio 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu

- Joy Sales tributo a Erikah Badu 02h00 - Lucas Gomes Quinteto

- Lucas Gomes Quinteto 03h30 - Barranco Trio

- Barranco Trio 05h00 - Tarkus Trio

- Tarkus Trio 09h00 - Lilian Estela Quarteto

- Lilian Estela Quarteto 11h00 - Giu Nogueira Quarteto

- Giu Nogueira Quarteto 13h00 - Lua Bernado Quinteto

- Lua Bernado Quinteto 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio

- Gabriel Gaiardo Trio 17h00 - Bocato Quinteto

Paissandu Endereço: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 18h00 - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia

- Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia 19h00 - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba

- Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba 20h00 - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard

- Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard 21h00 - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê

- Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)

- Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá) 22h00 - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora

- Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora 23h00 - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos 24 de maio 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá

- Jongo Tamandaré de Guaratinguetá 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba

- Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba 02h00 - Jongo Embu das Artes

- Jongo Embu das Artes 03h00 - Jongo de Piquete

- Jongo de Piquete 04h00 - Jongo Nzungo

- Jongo Nzungo 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo

- Condongueiros do Campo Limpo 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude

- Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC

- Congada do Parque São Bernardo - SBC 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí

- Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí 10h00 - Congada Azul de Atibaia

- Congada Azul de Atibaia 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia

- Congada Marinheiros de Piracaia 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia

- Congada Verde de Periquitos Piracaia 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé

- Congada de São Benedito do Erê - Tremembé 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria

- Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria

- Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato

- Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Palco São João Endereço: Av. São João, 1101 - República 23 de maio 18h00 - Sidney Magal

- Sidney Magal 21h00 - Odair José

- Odair José 23h30 - Banda Fruto Sensual 24 de maio 02h00 - Gaby Amarantos

- Gaby Amarantos 04h30 - Johnny Hooker

- Johnny Hooker 06h30 - Rom Santana

- Rom Santana 11h00 - Gretchen

- Gretchen 13h00 - Juliana Linhares

- Juliana Linhares 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi

- Otto canta Reginaldo Rossi 18h00 - Joelma

Piano na Praça Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 18h00 - Yantó - Show Solo

- Yantó - Show Solo 20h00 - Beba Zanettini - Piano Solo 24 de maio 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo

- EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça

- Elias Jó - Piano na Praça 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"

- Jane Duboc em "de Lá Pra Cá" 08h00 - Klüber - Melindre

- Klüber - Melindre 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Pista 24 de maio Endereço: R. 24 de Maio, 185 - República 23 de maio 18h00 - Afrogroove 24 de maio 00h00 - Fuego Dancehall

- Fuego Dancehall 06h00 - Rotação Brasil

- Rotação Brasil 12h00 - Mathosa

Pista da República II Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo 23 de maio 18h00 - Deekapz apresenta 0800 24 de maio 00h00 - Showmentaum

- Showmentaum 06h00 - Heels of Love

- Heels of Love 12h00 - Sistema Criolina

Pista da República Endereço: Praça da República, 23 - República 23 de maio 18h00 - Veneno Live 24 de maio 00h00 - Nyege Nyege

- Nyege Nyege 03h00 - Edna Martinez

- Edna Martinez 04h30 - Trepanado

- Trepanado 12h00 - Gop Tun

Quitanda Centro Endereço: Centro - São Paulo, SP 23 de maio 19h00 - Quinteto Mangabera - Choro em Festa

- Quinteto Mangabera - Choro em Festa 21h00 - Choronas 30 anos 24 de maio 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho

- Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados

- Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade

- Silvia Goes Chorando à Vontade 11h00 - Regional Uirapuru

Pista Cine Arouche Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro 23 de maio 18h00 - Bogota 24 de maio 12h00 - Coletiva Cesta de versões

FORRÓ 24H - SÉ Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno 23 de maio 18h00 - Trio da Lua

- Trio da Lua 19h00 - Maha Brasil

- Maha Brasil 20h00 - Tanaka do Pife

- Tanaka do Pife 21h30 - Trio Sabiá 24 de maio 00h00 - Enok Virgulino

- Enok Virgulino 02h30 - Diana do Sertão

- Diana do Sertão 03h30 - Nicolas Krassik

- Nicolas Krassik 05h00 - Coisa de Zé

- Coisa de Zé 08h00 - Tiziu do Araripe

- Tiziu do Araripe 11h00 - Diego Oliveira

- Diego Oliveira 13h30 - Nando do Acordeon

- Nando do Acordeon 14h30 - Téo dos 8 Baixos

- Téo dos 8 Baixos 16h00 - Trio Macaíba

Pista Largo do Café Endereço: Largo do Café s/n, Centro 23 de maio 18h00 - Escola de Mistérios 24 de maio 00h00 - Pista Quente

- Pista Quente 06h00 - Mareh

- Mareh 12h00 - Veraneio

República Endereço: Praça da República, São Paulo - SP 23 de maio 18h00 - Coisas Supremas - Allan Abbadia

- Coisas Supremas - Allan Abbadia 20h30 - Jazz Sabbath (UK)

- Jazz Sabbath (UK) 23h00 - El Léon Pardo 24 de maio 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16

- Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)

- The Mississippi Divas (EUA) 16h00 - Blues Etílicos

- Blues Etílicos 18h00 - Banda Ira!

Revelando na Sé Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé 23 de maio 21h00 - Doroty Marques

- Doroty Marques 23h00 - Tarancón 24 de maio 01h00 - Zé Geraldo

- Zé Geraldo 03h00 - Cordel do Fogo Encantado

- Cordel do Fogo Encantado 05h00 - Mariana Aydar

- Mariana Aydar 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi

- Semblanzas del Rio Guapi 14h00 - Mario Lucio

- Mario Lucio 16h00 - Edil Pacheco

- Edil Pacheco 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Theatro Municipal Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República 23 de maio 18h00 - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976

- Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976 21h00 - Evinha - Cartão Postal 1971 24 de maio 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973

- Claudya - Deixa eu Dizer 1973 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987

- Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994

- Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986

- As Mercenárias - Cadê as Armas 1986 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975

- Di Melo - Di Melo 1975 18h00 - Baile do Simonal - México 70

Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga Endereço: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly 23 de maio 18h00 - Dj Douglas na Kombi do DJ

- Dj Douglas na Kombi do DJ 20h00 - Dj Marina na Kombi do DJ

- Dj Marina na Kombi do DJ 22h00 - Dj Rato na Kombi do DJ 24 de maio 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ

- Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ

- Dj Vini na Kombi do DJ 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ

- Dj Tanio na Kombi do DJ 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ

- Dj Paulinho na Kombi do DJ 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ

- Dj Gudera na Kombi do DJ 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ

- Dj Guizera na Kombi do DJ 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ

- Dj Rata na Kombi do DJ 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ

- Dj Magoo na Kombi do DJ 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ

República - Coreto Endereço: Praça da República, São Paulo - SP 24 de maio 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego

- Cortejo da Fanfarra Xamego 00h00 - Cortejo das Manas

Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia 23 de maio 18h00 - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa

- Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique

- Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique 21h00 - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga

- Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis

- Samba no Gogó e Paula Izis 23h00 - Thobias da Vai-Vai 24 de maio 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP

- Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP 01h40 - Grupo Bom Gosto

- Grupo Bom Gosto 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento

- Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe

- Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe 05h10 - Thiago Dugueto

- Thiago Dugueto 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe

- Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo

- Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal

- Comunidade Samba da Ribalta com Kristal 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom

- Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza

- Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo