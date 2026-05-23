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Virada Cultural 2026 no Centro de SP: horários dos shows e programação completa

Palcos da região central receberão artistas como Marina Sena, Péricles, Luisa Sonza e Mocidade Alegre

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante rEntrevista ao programa Sem Censura, nos estúdios da EBC (Redes Sociais/Reprodução)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante rEntrevista ao programa Sem Censura, nos estúdios da EBC (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08h00.

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A Virada Cultural, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural de São Paulo, começa neste fim de semana, 23 e 24 de maio.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação deste ano contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.

No sábado e domingo, a região central de São Paulo será a mais sacudida pelos amantes da música. Os palcos da Virada Cultural receberão atrações de diversos estilos como Marina Sena, Péricles, Luisa Sonza e Mocidade Alegre.

Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana

Como se locomover até os palcos do Centro durante a Virada Cultural 2026

Palco Anhangabaú

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 17h00 - João Carlos Martins
  • 18h00 - Mocidade Alegre
  • 19h30 - Péricles
  • 22h00 - Luisa Sonza

24 de maio

  • 00h30 - Manu Chao
  • 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
  • 05h30 - Western Standard Time
  • 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
  • 14h00 - Marina Sena
  • 16h30 - Seu Jorge
  • 18h30 - Alexandre Pires

Aparelhagem Carabao

Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 21h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 23h30 - Carabao recebe Zaynara

24 de maio

  • 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
  • 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
  • 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
  • 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
  • 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
  • 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó

Palco Arouche

Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro

23 de maio

  • 19h00 - Jadsa
  • 21h00 - Catto
  • 23h00 - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

  • 01h00 - Ebony
  • 03h00 - Mc Luanna
  • 05h00 - Urias
  • 10h00 - Bruna Mendez
  • 12h00 - Núbia
  • 14h00 - Tulipa Ruiz
  • 16h00 - Ajulliacosta
  • 18h00 - Céu - 20 anos

Centro Cultural Olido

Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Mulheriu Clã
  • 18h00 - “Aroeira” - Anelita Gallo
  • 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança
  • 23h00 - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

24 de maio

  • 11h00 - Ariah - 08 ao 80
  • 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
  • 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
  • 21h00 - Cia Ateliê do Gesto

Jazz 24h - Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna

23 de maio

  • 18h00 - Deejazz participação Izzy Gordon
  • 20h00 - Sintia Piccin Quinteto
  • 22h00 - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

  • 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
  • 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
  • 03h30 - Barranco Trio
  • 05h00 - Tarkus Trio
  • 09h00 - Lilian Estela Quarteto
  • 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
  • 13h00 - Lua Bernado Quinteto
  • 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
  • 17h00 - Bocato Quinteto

Paissandu

Endereço: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
  • 19h00 - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
  • 20h00 - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
  • 21h00 - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
  • 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)
  • 22h00 - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
  • 23h00 - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

24 de maio

  • 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
  • 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
  • 02h00 - Jongo Embu das Artes
  • 03h00 - Jongo de Piquete
  • 04h00 - Jongo Nzungo
  • 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
  • 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
  • 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
  • 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
  • 10h00 - Congada Azul de Atibaia
  • 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
  • 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
  • 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
  • 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
  • 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
  • 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
  • 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Palco São João

Endereço: Av. São João, 1101 - República

23 de maio

  • 18h00 - Sidney Magal
  • 21h00 - Odair José
  • 23h30 - Banda Fruto Sensual

24 de maio

  • 02h00 - Gaby Amarantos
  • 04h30 - Johnny Hooker
  • 06h30 - Rom Santana
  • 11h00 - Gretchen
  • 13h00 - Juliana Linhares
  • 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
  • 18h00 - Joelma

Piano na Praça

Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Yantó - Show Solo
  • 20h00 - Beba Zanettini - Piano Solo

24 de maio

  • 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
  • 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
  • 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
  • 08h00 - Klüber - Melindre
  • 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Pista 24 de maio

Endereço: R. 24 de Maio, 185 - República

23 de maio

  • 18h00 - Afrogroove

24 de maio

  • 00h00 - Fuego Dancehall
  • 06h00 - Rotação Brasil
  • 12h00 - Mathosa

Pista da República II

Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Deekapz apresenta 0800

24 de maio

  • 00h00 - Showmentaum
  • 06h00 - Heels of Love
  • 12h00 - Sistema Criolina

Pista da República

Endereço: Praça da República, 23 - República

23 de maio

  • 18h00 - Veneno Live

24 de maio

  • 00h00 - Nyege Nyege
  • 03h00 - Edna Martinez
  • 04h30 - Trepanado
  • 12h00 - Gop Tun

Quitanda Centro

Endereço: Centro - São Paulo, SP

23 de maio

  • 19h00 - Quinteto Mangabera - Choro em Festa
  • 21h00 - Choronas 30 anos

24 de maio

  • 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
  • 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
  • 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
  • 11h00 - Regional Uirapuru

Pista Cine Arouche

Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro

23 de maio

  • 18h00 - Bogota

24 de maio

  • 12h00 - Coletiva Cesta de versões

FORRÓ 24H - SÉ

Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

  • 18h00 - Trio da Lua
  • 19h00 - Maha Brasil
  • 20h00 - Tanaka do Pife
  • 21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

  • 00h00 - Enok Virgulino
  • 02h30 - Diana do Sertão
  • 03h30 - Nicolas Krassik
  • 05h00 - Coisa de Zé
  • 08h00 - Tiziu do Araripe
  • 11h00 - Diego Oliveira
  • 13h30 - Nando do Acordeon
  • 14h30 - Téo dos 8 Baixos
  • 16h00 - Trio Macaíba

Pista Largo do Café

Endereço: Largo do Café s/n, Centro

23 de maio

  • 18h00 - Escola de Mistérios

24 de maio

  • 00h00 - Pista Quente
  • 06h00 - Mareh
  • 12h00 - Veraneio

República

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

23 de maio

  • 18h00 - Coisas Supremas - Allan Abbadia
  • 20h30 - Jazz Sabbath (UK)
  • 23h00 - El Léon Pardo

24 de maio

  • 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
  • 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
  • 16h00 - Blues Etílicos
  • 18h00 - Banda Ira!

Revelando na Sé

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

23 de maio

  • 21h00 - Doroty Marques
  • 23h00 - Tarancón

24 de maio

  • 01h00 - Zé Geraldo
  • 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
  • 05h00 - Mariana Aydar
  • 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
  • 14h00 - Mario Lucio
  • 16h00 - Edil Pacheco
  • 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Theatro Municipal

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República

23 de maio

  • 18h00 - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
  • 21h00 - Evinha - Cartão Postal 1971

24 de maio

  • 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
  • 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
  • 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
  • 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
  • 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
  • 18h00 - Baile do Simonal - México 70

Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga

Endereço: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly

23 de maio

  • 18h00 - Dj Douglas na Kombi do DJ
  • 20h00 - Dj Marina na Kombi do DJ
  • 22h00 - Dj Rato na Kombi do DJ

24 de maio

  • 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
  • 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
  • 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
  • 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
  • 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
  • 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
  • 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
  • 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
  • 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ

República - Coreto

Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

24 de maio

  • 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
  • 00h00 - Cortejo das Manas

Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia

Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

  • 18h00 - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
  • 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
  • 21h00 - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
  • 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
  • 23h00 - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

  • 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
  • 01h40 - Grupo Bom Gosto
  • 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
  • 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
  • 05h10 - Thiago Dugueto
  • 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
  • 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
  • 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
  • 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
  • 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
  • 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Palácio da Justiça de São Paulo

Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

  • 18h00 - Quarteto Topre
  • 20h00 - Brasilidades
  • 23h00 - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

24 de maio

  • 09h00 - Panoramas Ensemble
  • 11h00 - Banda do Metrô
  • 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
  • 15h00 - Quinteto Metais Aureo
  • 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira
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