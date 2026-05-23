Virada Cultural 2026 no Centro de SP: horários dos shows e programação completa

A Virada Cultural, um dos principais eventos gratuitos do calendário cultural de São Paulo, começa neste fim de semana, 23 e 24 de maio.
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a programação deste ano contará com 1.200 atrações distribuídas em 21 palcos espalhados pela cidade.
No sábado e domingo, a região central de São Paulo será a mais sacudida pelos amantes da música. Os palcos da Virada Cultural receberão atrações de diversos estilos como Marina Sena, Péricles, Luisa Sonza e Mocidade Alegre.
Virada Cultural de São Paulo 2026: veja a programação completa dos palcos deste fim de semana
Como se locomover até os palcos do Centro durante a Virada Cultural 2026
Palco Anhangabaú
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 17h00 - João Carlos Martins
- 18h00 - Mocidade Alegre
- 19h30 - Péricles
- 22h00 - Luisa Sonza
24 de maio
- 00h30 - Manu Chao
- 03h00 - Orchestre Polyritmo de Cotonou
- 05h30 - Western Standard Time
- 09h00 - Funmilayo Afrobeat Orquestra
- 14h00 - Marina Sena
- 16h30 - Seu Jorge
- 18h30 - Alexandre Pires
Aparelhagem Carabao
Endereço: Pq Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 21h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 23h30 - Carabao recebe Zaynara
24 de maio
- 2h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
- 4h30 - Carabao recebe Dj Méury
- 7h00 - Carabao recebe Dj Ray Tech
- 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva
- 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size
- 18h00 - Carabao - O Máximo do Marajó
Palco Arouche
Endereço: Largo do Arouche s/n - Centro
23 de maio
- 19h00 - Jadsa
- 21h00 - Catto
- 23h00 - Brisa Flow e DJ Lys Ventura
24 de maio
- 01h00 - Ebony
- 03h00 - Mc Luanna
- 05h00 - Urias
- 10h00 - Bruna Mendez
- 12h00 - Núbia
- 14h00 - Tulipa Ruiz
- 16h00 - Ajulliacosta
- 18h00 - Céu - 20 anos
Centro Cultural Olido
Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Mulheriu Clã
- 18h00 - “Aroeira” - Anelita Gallo
- 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança
- 23h00 - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile
24 de maio
- 11h00 - Ariah - 08 ao 80
- 16h00 - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar
- 16h00 - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana
- 21h00 - Cia Ateliê do Gesto
Jazz 24h - Ramos de Azevedo
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República
DJs de Intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem
Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna
23 de maio
- 18h00 - Deejazz participação Izzy Gordon
- 20h00 - Sintia Piccin Quinteto
- 22h00 - Marcos Fischer Quinteto
24 de maio
- 00h00 - Joy Sales tributo a Erikah Badu
- 02h00 - Lucas Gomes Quinteto
- 03h30 - Barranco Trio
- 05h00 - Tarkus Trio
- 09h00 - Lilian Estela Quarteto
- 11h00 - Giu Nogueira Quarteto
- 13h00 - Lua Bernado Quinteto
- 15h00 - Gabriel Gaiardo Trio
- 17h00 - Bocato Quinteto
Paissandu
Endereço: Lg. do Paissandú, s/n - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia
- 19h00 - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba
- 20h00 - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard
- 21h00 - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê
- 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá)
- 22h00 - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora
- 23h00 - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos
24 de maio
- 00h00 - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá
- 01h00 - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba
- 02h00 - Jongo Embu das Artes
- 03h00 - Jongo de Piquete
- 04h00 - Jongo Nzungo
- 05h00 - Condongueiros do Campo Limpo
- 07h00 - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude
- 08h00 - Congada do Parque São Bernardo - SBC
- 09h00 - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí
- 10h00 - Congada Azul de Atibaia
- 11h00 - Congada Marinheiros de Piracaia
- 12h00 - Congada Verde de Periquitos Piracaia
- 13h00 - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé
- 14h00 - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria
- 15h00 - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria
- 16h00 - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato
- 17h00 - Boneções da Mantiqueira de Caçapava
Palco São João
Endereço: Av. São João, 1101 - República
23 de maio
- 18h00 - Sidney Magal
- 21h00 - Odair José
- 23h30 - Banda Fruto Sensual
24 de maio
- 02h00 - Gaby Amarantos
- 04h30 - Johnny Hooker
- 06h30 - Rom Santana
- 11h00 - Gretchen
- 13h00 - Juliana Linhares
- 15h00 - Otto canta Reginaldo Rossi
- 18h00 - Joelma
Piano na Praça
Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Yantó - Show Solo
- 20h00 - Beba Zanettini - Piano Solo
24 de maio
- 02h00 - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo
- 04h00 - Elias Jó - Piano na Praça
- 06h00 - Jane Duboc em "de Lá Pra Cá"
- 08h00 - Klüber - Melindre
- 10h00 - Luana Mascari - Onde o Coração Está
Pista 24 de maio
Endereço: R. 24 de Maio, 185 - República
23 de maio
24 de maio
- 00h00 - Fuego Dancehall
- 06h00 - Rotação Brasil
- 12h00 - Mathosa
Pista da República II
Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Deekapz apresenta 0800
24 de maio
- 00h00 - Showmentaum
- 06h00 - Heels of Love
- 12h00 - Sistema Criolina
Pista da República
Endereço: Praça da República, 23 - República
23 de maio
24 de maio
- 00h00 - Nyege Nyege
- 03h00 - Edna Martinez
- 04h30 - Trepanado
- 12h00 - Gop Tun
Quitanda Centro
Endereço: Centro - São Paulo, SP
23 de maio
- 19h00 - Quinteto Mangabera - Choro em Festa
- 21h00 - Choronas 30 anos
24 de maio
- 01h00 - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho
- 03h00 - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados
- 09h00 - Silvia Goes Chorando à Vontade
- 11h00 - Regional Uirapuru
Pista Cine Arouche
Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro
23 de maio
24 de maio
- 12h00 - Coletiva Cesta de versões
FORRÓ 24H - SÉ
Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo
DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno
23 de maio
- 18h00 - Trio da Lua
- 19h00 - Maha Brasil
- 20h00 - Tanaka do Pife
- 21h30 - Trio Sabiá
24 de maio
- 00h00 - Enok Virgulino
- 02h30 - Diana do Sertão
- 03h30 - Nicolas Krassik
- 05h00 - Coisa de Zé
- 08h00 - Tiziu do Araripe
- 11h00 - Diego Oliveira
- 13h30 - Nando do Acordeon
- 14h30 - Téo dos 8 Baixos
- 16h00 - Trio Macaíba
Pista Largo do Café
Endereço: Largo do Café s/n, Centro
23 de maio
- 18h00 - Escola de Mistérios
24 de maio
- 00h00 - Pista Quente
- 06h00 - Mareh
- 12h00 - Veraneio
República
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
23 de maio
- 18h00 - Coisas Supremas - Allan Abbadia
- 20h30 - Jazz Sabbath (UK)
- 23h00 - El Léon Pardo
24 de maio
- 05h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16
- 14h00 - The Mississippi Divas (EUA)
- 16h00 - Blues Etílicos
- 18h00 - Banda Ira!
Revelando na Sé
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé
23 de maio
- 21h00 - Doroty Marques
- 23h00 - Tarancón
24 de maio
- 01h00 - Zé Geraldo
- 03h00 - Cordel do Fogo Encantado
- 05h00 - Mariana Aydar
- 12h00 - Semblanzas del Rio Guapi
- 14h00 - Mario Lucio
- 16h00 - Edil Pacheco
- 18h00 - Homenagem a João do Vale – Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho
Theatro Municipal
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República
23 de maio
- 18h00 - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976
- 21h00 - Evinha - Cartão Postal 1971
24 de maio
- 00h00 - Claudya - Deixa eu Dizer 1973
- 03h00 - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987
- 06h00 - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994
- 09h00 - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986
- 12h00 - Di Melo - Di Melo 1975
- 18h00 - Baile do Simonal - México 70
Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga
Endereço: R. Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação
Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly
23 de maio
- 18h00 - Dj Douglas na Kombi do DJ
- 20h00 - Dj Marina na Kombi do DJ
- 22h00 - Dj Rato na Kombi do DJ
24 de maio
- 00h00 - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ
- 02h00 - Dj Vini na Kombi do DJ
- 04h00 - Dj Tanio na Kombi do DJ
- 06h00 - Dj Paulinho na Kombi do DJ
- 08h00 - Dj Gudera na Kombi do DJ
- 10h00 - Dj Guizera na Kombi do DJ
- 12h00 - Dj Rata na Kombi do DJ
- 14h00 - Dj Magoo na Kombi do DJ
- 16h00 - Dj Márcio na Kombi do DJ
República - Coreto
Endereço: Praça da República, São Paulo - SP
24 de maio
- 00h00 - Cortejo da Fanfarra Xamego
- 00h00 - Cortejo das Manas
Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia
Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia
23 de maio
- 18h00 - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa
- 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique
- 21h00 - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga
- 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis
- 23h00 - Thobias da Vai-Vai
24 de maio
- 00h00 - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP
- 01h40 - Grupo Bom Gosto
- 03h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento
- 04h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe
- 05h10 - Thiago Dugueto
- 10h00 - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe
- 12h00 - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo
- 13h00 - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal
- 14h00 - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom
- 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza
- 17h00 - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo
Palácio da Justiça de São Paulo
Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo
23 de maio
- 18h00 - Quarteto Topre
- 20h00 - Brasilidades
- 23h00 - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis
24 de maio
- 09h00 - Panoramas Ensemble
- 11h00 - Banda do Metrô
- 13h00 - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira
- 15h00 - Quinteto Metais Aureo
- 17h00 - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira