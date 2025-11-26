CCXP 25 terá estúdio de dublagem para interação dos fãs de anime

Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo será palco de um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

O evento também é muito aguardado para os fãs de anime. Um dos destaques recém-revelados é um estúdio de dublagem. A ação será promovida pela Crunchyroll, uma plataforma de streaming de animes.

No estande, será possível selecionar uma cena de um menu de animes para dublar os personagens usando sua própria voz. Dubladores profissionais orientarão os participantes, e a atividade será acessível todos os dias durante do evento.

Segundo a empresa, o objetivo da iniciativa é reforçar o impacto cultural do anime entre crianças, jovens e adultos brasileiros no evento, utilizando a dublagem como uma ponte. A Crunchyroll também estará presente na CCPX com painéis e exibições de clássicos do gênero, como Gachiakuta e Jujutsu Kaisen.

Painéis para todos os gostos

Não só de anime vive a CCXP. O evento também receberá artistas como Tom Wlaschiha ("Stranger Things" e "Game Of Thrones"), Timotheé Chalamet, divulgando o seu novo filme "Marty Supreme", o elenco da série "The Boys", como Erin Moriarty e Colby Minifie, e parte do elenco original da série "Supernatural".

De olho na creators economy, o evento terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção de influenciadores durante todos os dias do festival.

Para tentar atrair novos públicos na CCXP 25, a NBA também estará presente no evento. O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.