Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

CCXP 25 terá estúdio de dublagem para interação dos fãs de anime

Para conectar o público com seus personagem favoritos, a plataforma de streaming Crunchyroll terá um estande de dublagem todo o festival

Cunchyroll: plataforma de streaming terá estúdio de dublagem na CCXP 2025 (Divulgação/Crunchyroll )

Cunchyroll: plataforma de streaming terá estúdio de dublagem na CCXP 2025 (Divulgação/Crunchyroll )

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16h44.

Tudo sobreCCXP – Comic Con Experience
Saiba mais

Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo será palco de um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

O evento também é muito aguardado para os fãs de anime. Um dos destaques recém-revelados é um estúdio de dublagem. A ação será promovida pela Crunchyroll, uma plataforma de streaming de animes. 

No estande, será possível selecionar uma cena de um menu de animes para dublar os personagens usando sua própria voz. Dubladores profissionais orientarão os participantes, e a atividade será acessível todos os dias durante do evento.

Segundo a empresa, o objetivo da iniciativa é reforçar o impacto cultural do anime entre crianças, jovens e adultos brasileiros no evento, utilizando a dublagem como uma ponte.  A Crunchyroll também estará presente na CCPX com painéis e exibições de clássicos do gênero, como Gachiakuta e Jujutsu Kaisen.

Painéis para todos os gostos

Não só de anime vive a CCXP. O evento também receberá artistas como Tom Wlaschiha ("Stranger Things" e "Game Of Thrones"), Timotheé Chalamet, divulgando o seu novo filme "Marty Supreme", o elenco da série "The Boys", como Erin Moriarty e Colby Minifie, e parte do elenco original da série "Supernatural". 

De olho na creators economy, o evento terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção de influenciadores durante todos os dias do festival.

Para tentar atrair novos públicos na CCXP 25, a NBA também estará presente no evento. O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.

Acompanhe tudo sobre:CCXP – Comic Con Experienceanimes

Mais de Pop

Quando estreiam os próximos episódios da série ‘The Beatles: Antologia’?

Por que a última temporada de ‘Stranger Things’ vai estrear em horário diferente?

Rosalía divulga álbum 'Lux' em evento gratuito no Rio; veja como participar

A CEO que olha o TikTok logo de manhã e termina o dia com cromoterapia

Mais na Exame

Negócios

Mãe e filha empreendem juntas e esperam crescer 630% em 2025 com marca de skincare

Casual

Após D23, CEO da Disney Brasil lidera área de consumo na América Latina

EXAME Agro

União Europeia empurra lei antidesmatamento para 2026

Future of Money

JPMorgan anuncia 1º produto específico de investimento no bitcoin