Anime Friends 2025: saiba datas, regras, atrações e programação completa do evento

O maior festival de cultura pop asiática da América Latina está de volta em 2025. A 21ª edição do Anime Friends chega a São Paulo em julho deste ano.

Com estrutura inédita, o evento ocupará mais de 54 mil metros quadrados do Pavilhão do Anhembi e contará com seis palcos, áreas temáticas, shows, palestras, concursos de cosplay e experiências imersivas para os fãs de animes, mangás, K-pop, entre outros. E tem mais: o primeiro dia do festival terá entrada gratuita.

A edição de 2025 é um diferencial no cenário de eventos voltados para a cultura pop no Brasil. Em dezembro de 2024, o "Anime Friends" foi adquirido pelo grupo Omelete&Co — o mesmo que realiza, desde 2014, a CCXP.

“O Anime Friends é um patrimônio da cultura pop no Brasil, e estamos honrados em trazê-lo para o nosso portfólio. Nosso objetivo é elevar o evento a novos patamares, mantendo sua essência e ampliando as possibilidades para os fãs”, destacou Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company, no anúncio da aquisição.

Abaixo, separamos as principais informações sobre o evento. Confira:

Quando será o Anime Friends de 2025?

Evento será realizado entre os dias 3 e 6 de julho de 2025.

Onde será o Anime Friends de 2025?

Como nos demais anos, o evento será realizado no Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Como e onde comprar ingressos para o Anime Friends?

O Anime Friends 2025 oferecerá entrada gratuita no primeiro dia, quinta-feira (3 de julho), mediante a emissão de ingressos por meio do site Mundo Ticket.

Para garantir a participação, basta acessar o site, fazer a solicitação de ingressos (limitados a dois por CPF), e realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades beneficentes.

Os demais dias são pagos. Os ingressos também podem ser adquiridos no site Mundo Ticket.

Quanto custam os ingressos do Anime Friends de 2025?

Os ingressos do Anime Friends variam de acordo com a data e modalidade e podem ser adquiridos no site Mundo Ticket. Veja abaixo:

4/6 - Sexta-feira

Meia: R$ 80,00 + taxa de R$ 10,40

R$ 80,00 + taxa de R$ 10,40 Social (1 kg de alimento): R$ 80,00 + taxa de R$ 10,40

R$ 80,00 + taxa de R$ 10,40 Inteira: R$ 140,00 + taxa de R$ 18,20

R$ 140,00 + taxa de R$ 18,20 VIP: R$ 190,00 + taxa de R$ 24,70

5/6 - Sábado

Meia: R$ 130,00 + taxa de R$ 16,90

R$ 130,00 + taxa de R$ 16,90 Social (1 kg de alimento): R$ 120,00 + taxa de R$ 15,60

R$ 120,00 + taxa de R$ 15,60 Inteira: R$ 220,00 + taxa de R$ 28,60

R$ 220,00 + taxa de R$ 28,60 VIP: R$ 250,00 + taxa de R$ 32,50

6/6 - Domingo

Meia: R$ 110,00 + taxa de R$ 14,30

R$ 110,00 + taxa de R$ 14,30 Social (1 kg de alimento): R$ 120,00 + taxa de R$ 15,60

R$ 120,00 + taxa de R$ 15,60 Inteira: R$ 220,00 + taxa de R$ 28,60

R$ 220,00 + taxa de R$ 28,60 VIP: R$ 250,00 + taxa de R$ 32,50

O que não pode levar no Anime Friends?

Armas de fogo e efeitos pirotécnicos

Objetos cortantes ou perfurantes (ex.: tesouras, estiletes, réguas metálicas, facas, espadas ou similares)

Bebidas alcoólicas e vidrarias

Entorpecentes e substâncias ilegais

Alimentos e bebidas pessoais fora de sua embalagem original. Garrafas ou copos de água devem vir lacrados;

É vedada a distribuição ou colagem de cartazes, panfletos ou qualquer material impresso sem autorização dos organizadores, bem como o porte de placas ou “plaquinhas” com mensagens ofensivas, obscenas ou difamatórias

É proibido fumar em ambientes fechados do evento

A entrada de ambulantes e a venda de produtos não autorizados nas dependências do evento são proibidas

Não serão permitidas vestimentas consideradas ilícitas ou impróprias para o público (independente da idade). Visitantes em trajes inadequados (ex.: toalhas, sungas, biquínis, roupas íntimas ou estando sem roupas) deverão se adequar; em caso de reincidência, serão convidados a se retirar.

É proibido o uso de bicicletas, patins, patinetes (incluindo elétricos), skates, hoverboards e similares nas áreas do evento.

A entrada de animais é proibida, exceto para cão-guia ou pet de apoio, mediante apresentação dos documentos comprobatórios na portaria

É proibido o uso de drones dentro das dependências do evento

A entrada com armas de airsoft é permitida somente se estas estiverem sem munição e identificadas com ponta laranja, indicando que não se tratam de armamento real. Cosplayers que necessitem portar tais armas para suas apresentações deverão depositá-las no guarda-volumes e só poderá retirá-las no momento da apresentação

A entrada de aerossóis (ex.: desodorantes, fixadores de cabelo) é proibida

É proibida a entrada de vapes ou qualquer tipo de cigarro eletrônico, conforme a legislação brasileira

É proibida a entrada de qualquer veículo motorizado, bem como de skate, patins, patinete, bicicleta (incluindo elétricas) ou dispositivos similares

O uso de pingentes e correntes excessivamente pesadas, que possam causar danos a outrem, é veementemente proibido

É proibida a entrada de pistolas de água e de laser pointers, independentemente da cor ou potência

Confira a programação do Anime Friends 2025

Veja todos os detalhes da programação no site oficial do evento.

Quinta-feira, 3/6

AF Festival