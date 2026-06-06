VNL 2026: veja horário e onde assistir ao jogo Brasil x Bulgária no vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 6, para enfrentar a Bulgária pela terceira rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A equipe comandada por José Roberto Guimarães busca a terceira vitória consecutiva na competição após derrotar a República Dominicana por 3 sets a 1 na última quinta-feira, 4.

O Brasil saiu atrás no placar, mas reagiu e venceu de virada, com parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15. O destaque da partida foi a oposta Tainara, que terminou o duelo como maior pontuadora, com 20 acertos.

Após o compromisso contra a Bulgária, a seleção ainda enfrentará a atual bicampeã Itália, no domingo, 7, encerrando sua participação na etapa de Brasília.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e Bulgária se enfrentam às 11h (horário de Brasília) deste sábado, 6.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, pela ge TV e pela VBTV.

Como funciona a VNL feminina 2026

A Liga das Nações Feminina de 2026 é disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas, em sistema de pontos corridos.

Ao final da fase classificatória, os oito melhores times avançam para o mata-mata. A fase final será disputada em sede única, na China, entre os dias 22 e 26 de julho.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil recebe jogos da primeira fase. Em 2026, a cidade-sede da etapa brasileira é Brasília.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h

Brasil 3 x 1 República Dominicana — 4 de junho, às 20h

Brasil x Bulgária — 6 de junho, às 11h

Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França

18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica

20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China

21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão

10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia

11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia

12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)