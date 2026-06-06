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VNL 2026: veja horário e onde assistir ao jogo Brasil x Bulgária no vôlei feminino

Neste sábado, 6, a seleção brasileira busca a terceira vitória seguida na Liga das Nações após derrotar Holanda e República Dominicana em Brasília

Seleção brasileira de vôlei: equipe vem de duas vitórias na semana ( Patricy Albuquerque/CBV)

Seleção brasileira de vôlei: equipe vem de duas vitórias na semana ( Patricy Albuquerque/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05h33.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste sábado, 6, para enfrentar a Bulgária pela terceira rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A equipe comandada por José Roberto Guimarães busca a terceira vitória consecutiva na competição após derrotar a República Dominicana por 3 sets a 1 na última quinta-feira, 4.

O Brasil saiu atrás no placar, mas reagiu e venceu de virada, com parciais de 23/25, 25/18, 25/11 e 25/15. O destaque da partida foi a oposta Tainara, que terminou o duelo como maior pontuadora, com 20 acertos.

Após o compromisso contra a Bulgária, a seleção ainda enfrentará a atual bicampeã Itália, no domingo, 7, encerrando sua participação na etapa de Brasília.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e Bulgária se enfrentam às 11h (horário de Brasília) deste sábado, 6.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, pela ge TV e pela VBTV.

Como funciona a VNL feminina 2026

A Liga das Nações Feminina de 2026 é disputada por 18 seleções. Na primeira fase, cada equipe realiza 12 partidas ao longo de três semanas, em sistema de pontos corridos.

Ao final da fase classificatória, os oito melhores times avançam para o mata-mata. A fase final será disputada em sede única, na China, entre os dias 22 e 26 de julho.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil recebe jogos da primeira fase. Em 2026, a cidade-sede da etapa brasileira é Brasília.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

  • Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h
  • Brasil 3 x 1 República Dominicana — 4 de junho, às 20h
  • Brasil x Bulgária — 6 de junho, às 11h
  • Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França
  • 18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China
  • 21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23/7
  • Semifinais — 25/7
  • Final e disputa de 3º lugar — 26/7
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