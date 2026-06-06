Arquitetos estão usando IA para projetar casas inteiras em minutos — veja como funciona

Até pouco tempo atrás, o início de um projeto arquitetônico costumava envolver uma combinação de croquis, pesquisas de referência, estudos de volumetria e diversas revisões antes da apresentação ao cliente.

Em 2026, esse processo está passando por uma transformação acelerada. Ferramentas de inteligência artificial já permitem gerar plantas baixas, testar layouts, criar fachadas e produzir imagens realistas de um imóvel em questão de minutos.

Mas a tecnologia não está substituindo arquitetos. Na prática, ela vem sendo utilizada para acelerar etapas que costumavam consumir grande parte do tempo dos escritórios.

Da folha em branco para dezenas de opções

Uma das ferramentas que mais chama atenção é a Maket.ai, plataforma que utiliza inteligência artificial para gerar plantas residenciais automaticamente a partir de informações básicas, como tamanho do terreno, quantidade de cômodos e restrições do projeto.

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Em vez de criar uma única proposta, o sistema produz diversas alternativas para que o profissional possa avaliar e desenvolver a melhor solução.

O resultado não é um projeto pronto para construção, mas um ponto de partida muito mais rápido do que o processo tradicional.

O papel do Midjourney na arquitetura

Outra ferramenta que ganhou espaço nos escritórios é o Midjourney. Embora tenha se tornado conhecido pela geração de imagens artísticas, muitos arquitetos passaram a utilizá-lo para criar conceitos visuais, testar fachadas e apresentar ideias iniciais para clientes.

Em vez de passar horas procurando referências em sites e portfólios, o profissional pode descrever um projeto e obter diversas interpretações visuais em segundos.

Essa etapa tem sido especialmente útil nas fases iniciais do trabalho, quando o objetivo é explorar possibilidades e alinhar expectativas antes do desenvolvimento técnico.

A inteligência artificial também está chegando aos programas utilizados diariamente pelos arquitetos. Soluções ligadas ao ecossistema da Autodesk e plataformas como Autodesk Forma vêm sendo usadas para analisar terreno, incidência solar, ventilação e ocupação urbana antes mesmo da elaboração do projeto definitivo.

Em vez de substituir decisões humanas, esses sistemas funcionam como uma camada adicional de análise, permitindo que arquitetos testem rapidamente diferentes cenários.

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O "antes e depois" que está mudando apresentações

Tradicionalmente, produzir uma imagem realista de um ambiente exigia horas de processamento e ajustes. Hoje, ferramentas especializadas conseguem transformar modelos simples em visualizações de alto nível em poucos minutos.

Algumas soluções brasileiras, como a Kairox, foram desenvolvidas especificamente para arquitetura e permitem alterar materiais, iluminação e acabamentos sem reconstruir toda a cena do zero.

Na prática, o arquiteto pode apresentar um ambiente ao cliente pela manhã e, após receber feedback, gerar novas versões no mesmo dia.

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Apesar do avanço das ferramentas, especialistas e escritórios que adotaram a tecnologia costumam destacar um ponto importante: a IA acelera a criação, mas não substitui o conhecimento técnico do arquiteto.

Questões como viabilidade construtiva, legislação urbana, conforto ambiental, orçamento e compatibilização continuam dependendo da análise humana.

Por isso, a tecnologia tem sido encarada mais como uma ferramenta de produtividade do que como uma substituta da profissão.

O cenário que se desenha para os próximos anos é o de arquitetos cada vez menos ocupados com tarefas repetitivas e mais focados em estratégia, criatividade e tomada de decisão. Enquanto a IA gera alternativas em segundos, continua sendo o profissional quem escolhe quais delas realmente podem se transformar em uma casa de verdade.