CCXP 2025: como chegar ao evento?

Realizado no bairro do Jabaquara, o festival pode ser acessado por diferentes vias; confira

CCXP 2025: evento ocorre no São Paulo Expo, no Jabaquara (Google Maps/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 22h48.

Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, a cidade de São Paulo receberá e um dos eventos mais esperados da cultura pop, a Comic Con Experience 2025 (CCXP).

Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo, a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.

O evento ocorre no Jabaquara, Zona Sul, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes km 1,5. Confira abaixo algumas opções de transporte ao evento.

Metrô para a CCXP

A estação mais próxima é a Jabaquara, na Linha 1 Azul. É possível chegar ao local a pé, o que leva cerca de 15 minutos. Também estão disponíveis ônibus que ligam a estação de metrô ao São Paulo Expo.

CCXP: caminho do metrô Jabaquara até a CCXP (Google Maps/Reprodução)

De carro para a CCXP

Quem vai de carro ao evento pode usar o estacionamento da São Paulo Expo, localizado ao lado do pavilhão principal. Ele conta com 6.500 vagas e o preço para 12 horas é de R$ 90.

CCXP 2025: estacionamento é disponível para visitantes (Google Maps/Reprodução)

Para acessar o local, o motorista deve entrar em uma das saídas da Rodovia Imigrantes, sinalizadas por placas escrito "Comitê Paralímpico" ou "São Paulo Expo".

