Causa da morte de Eric Dane é confirmada oficialmente, diz revista

O ator de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria' morreu no dia 19 de fevereiro em decorrência de complicações causadas pelo diagnóstico de ELA

Eric Dane: ator morreu devido a complicações do diagnóstico de ELA (Frazer Harrison/Getty Images for Prime Video)

Redação Exame

Publicado em 2 de março de 2026 às 17h49.

A causa de morte oficial do ator Eric Dane foi divulgada pela revista People.

De acordo com o atestado de óbito, ao qual o veículo teve acesso, o astro morreu no dia 19 de fevereiro, aos 53 anos, devido a insuficiência respiratória, uma consequência do seu diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Eric Dane era conhecido por interpretar o médico Mark Sloan em "Grey’s Anatomy"

Eric Dane e o diagnóstico de ELA

A ELA é uma doença neurológica degenerativa que atinge os neurônios motores — células responsáveis por controlar os movimentos voluntários dos músculos. A condição provoca fraqueza e atrofia muscular progressivas e, em geral, não compromete a capacidade intelectual e cognitiva.

O ator era defensor da conscientização e da pesquisa sobre a ELA, com o objetivo de ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo diagnóstico.

Dane anunciou em abril de 2025 que havia sido diagnosticado com a doença. Ele relatou que o processo até chegar ao diagnóstico foi longo e exaustivo, após passar por vários especialistas e realizar sucessivos exames até que um neurologista confirmasse a ELA.

Com o avanço do quadro, Dane passou a relatar publicamente a progressão dos sintomas e contou que já tinha apenas um braço em funcionamento e estava perdendo força no corpo.

Mesmo com a piora da condição, o ator seguiu trabalhando e participou das gravações da terceira temporada da série Euphoria.

O que é a ELA

A ELA provoca a degeneração dos neurônios motores no cérebro, no tronco encefálico e na medula espinhal. É uma doença progressiva, que piora ao longo do tempo, sem períodos de remissão e sem cura conhecida.

Principais sintomas

  • Fraqueza muscular que começa em um membro ou em um lado do corpo, com perda de força e de massa muscular;
  • Dificuldade para atividades do dia a dia, como caminhar, subir escadas, levantar-se e manter a cabeça erguida;
  • Alterações na fala, como voz arrastada, lenta ou anasalada;
  • Dificuldade para mastigar e engolir, com engasgos frequentes e risco de aspiração;
  • Cãibras, espasmos e tremores musculares;

Em estágios avançados, comprometimento da respiração, exigindo suporte ventilatório.

Diagnóstico

O diagnóstico é clínico, baseado no histórico do paciente, no exame neurológico e na exclusão de outras doenças. São utilizados exames como eletroneuromiografia, exames de sangue e de imagem e, em alguns casos, biópsia muscular.

O processo costuma ser demorado, pois os sintomas iniciais são sutis e podem ser confundidos com outras condições.

Tratamento e prognóstico

Não existe cura para a ELA. O tratamento busca retardar a progressão da doença e aliviar os sintomas. Medicamentos como o riluzol podem prolongar a sobrevida e reduzir a velocidade da perda de força muscular.

O cuidado é multidisciplinar, envolvendo neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e psicólogo, entre outros profissionais, para preservar mobilidade, comunicação, alimentação e respiração pelo maior tempo possível.

Com a progressão, a ELA leva a incapacidade motora importante e, em geral, à morte por complicações respiratórias.

