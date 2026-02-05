Estrela de Grey’s Anatomy conta reação de colega após diagnóstico de ELA

Ellen Pompeo, estrela de “Grey’s Anatomy”, contou que recebeu uma ligação de Eric Dane cerca de 30 segundos depois de enviar uma mensagem de apoio ao ator, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). A história foi relatada em uma homenagem pré-gravada exibida durante a gala “Champions for Cures & Care”, organizada pela ALS Network, nos Estados Unidos.

Dane, conhecido pelos fãs como Mark Sloan, o “McSteamy”, entrou para o elenco da série na segunda temporada, em 2006, e se tornou um dos personagens mais populares da produção.

Pompeo afirmou que os dois criaram uma conexão desde os primeiros dias em que trabalharam juntos.

Apoio após o diagnóstico de ELA

No vídeo exibido no evento, Ellen Pompeo disse que decidiu mandar uma mensagem assim que soube do diagnóstico de Eric Dane, se colocando à disposição caso ele quisesse conversar. Segundo ela, pouco depois o telefone tocou — e a ligação veio rapidamente, cerca de 30 segundos após o envio.

A atriz também afirmou que se sente honrada por poder falar publicamente sobre o colega e disse ter orgulho da forma como ele vem lidando com a doença.

Eric Dane revelou o diagnóstico em abril de 2025, em entrevista à revista People. Na ocasião, ele disse estar grato por ter a família ao seu lado enquanto enfrenta esse novo momento.

Desde então, o ator passou a falar com mais frequência sobre a ELA e a participar de iniciativas de conscientização, ressaltando a importância de ampliar o debate sobre a doença e estimular avanços na pesquisa por tratamentos.

O que é ELA?

A ELA é uma doença neurodegenerativa rara que provoca perda progressiva dos movimentos ao comprometer os neurônios motores. Com o avanço do quadro, a condição pode afetar funções como mobilidade, fala, deglutição e respiração.

A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas é mais comum em pessoas na faixa dos 50 anos. Em muitos casos, a expectativa de vida após o diagnóstico é de cerca de cinco anos, embora existam exceções.