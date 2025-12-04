Pop

'Euphoria': tudo o que se sabe sobre a 3ª temporada até agora

Série da HBO retorna em abril de 2026 com Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi; cirador adianta casamento polêmico

'Euphoria': terceira temporada estreia em abril de 2026 (Divulgação/HBO Max)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16h21.

Depois de quatro anos de espera, os fãs de "Euphoria" finalmente têm uma data para comemorar: a terceira temporada da série estreia em abril na HBO Max. O anúncio foi feito durante uma apresentação da HBO Max em Londres nesta quarta-feira, 4, com a presença do criador da série, Sam Levinson.

A nova temporada chega mais de quatro anos após o final da segunda temporada. O hiato prolongado se deveu a uma combinação de fatores, incluindo as greves de roteiristas e atores em Hollywood e os compromissos dos atores principais, que se tornaram estrelas no período.

Levinson explicou que a série fará um salto temporal de cinco anos. "Cinco anos pareceu um lugar natural porque, se eles tivessem ido para a faculdade, já teriam se formado nesse período", disse o showrunner.

A decisão narrativa permite explorar os personagens em uma nova fase da vida, longe do ambiente escolar que definiu as duas primeiras temporadas. A série acompanha um grupo de adolescentes navegando por um mundo intenso de vício em drogas, sexo, crime e traição, com uma estética visual marcante e performances aclamadas pela crítica.

Sam Levinson se mostrou confiante: "Sinto fortemente que esta é nossa melhor temporada até agora."

Onde estarão os personagens?

Durante a apresentação, Levinson revelou detalhes sobre o futuro de cada personagem:

  • Rue (Zendaya) estará "ao sul da fronteira, no México, endividada com Laurie e tentando criar formas muito inovadoras de pagar a dívida".
  • Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) viverão nos subúrbios, noivos, com Cassie "muito viciada em redes sociais e invejosa do que parecem ser as grandes vidas que todos os seus colegas do ensino médio estão vivendo". Levinson confirmou que "Cassie e Nate de fato se casam. Será uma noite desconfortável."
  • Jules (Hunter Schafer) estará na escola de arte, "muito nervosa sobre ter uma carreira como pintora e tentando evitar responsabilidades a todo custo."
  • Maddy (Alexa Demie) trabalhará em Hollywood, em uma agência de talentos, "obviamente com seus próprios bicos paralelos."
  • Lexi (Maude Apatow) será assistente de uma showrunner interpretada por Sharon Stone, descrita por Levinson como "absolutamente encantadora e um verdadeiro ícone."

Novidades no elenco.

A maioria do elenco original retorna, incluindo Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry, Dominic Fke e Nika King, além das estrelas Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi.

Entre os novos nomes estão Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth e o ex-jogador da NFL Marshawn Lynch.

Austin Abrams e Algee Smith não constam na lista oficial de elenco divulgada pela HBO. Storm Reid confirmou em novembro que sua personagem Gia, irmã de Rue, não estará na terceira temporada.

Barbie Ferreira, que interpretava Kat, deixou a série em agosto de 2022. Angus Cloud, o Fezco, morreu em julho de 2023, aos 25 anos

