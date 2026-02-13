Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, sexta-feira, 13

Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Carnaval de rua de Salvador é um dos mais tradicionais do país. Responsável pela criação dos trios elétricos e da guitarra brasileira, a capital baiana tem uma maneira própria de organizar a folia, que ocorre em diferentes circuitos, com divisões internas nos blocos.
Berço do axé, da capoeira, da percussão, do samba e do Balé Folclórico, a cidade também é casa do Olodum, fundado em 1979 e referência mundial do carnaval afro-brasileiro. Atualmente, artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques e Daniela Mercury ajudam a manter viva essa tradição que mobiliza milhões de foliões todos os anos.
Desde esta quinta-feira, 12, os festejos oficiais de Carnaval já começam para os soteropolitanos e se estenderão até a quarta-feira, 18.
Para quem quer entender melhor como funciona o Carnaval de Salvador, vale conhecer alguns conceitos básicos da festa.
No Carnaval de Salvador, a folia acontece inteiramente nas ruas e é organizada de forma única, dividindo os foliões em três grandes grupos: camarote, corda e pipoca. Os grandes blocos são formados por um trio elétrico e um carro de apoio, com o espaço delimitado por uma grande corda.
O Carnaval de Salvador é dividido em circuitos oficiais, verdadeiros palcos a céu aberto espalhados pela cidade. Cada um tem características próprias e atrai diferentes públicos:
|Bloco
|Circuito e Local
|Lazzo Matumbi
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Daniela Mercury
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Baiana System
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Mulheres do Arrocha
|Barra-Ondina (Circuito Dodô)
|Banda EVA
|Campo Grande – Castro Alves
|Filhos de Jorge
|Campo Grande – Castro Alves
|É o Tchan
|Campo Grande – Castro Alves
|Thiago Aquino
|Campo Grande – Castro Alves
|Solange Almeida
|Campo Grande – Castro Alves
|Juan e Ravena
|Campo Grande – Castro Alves
|Zé Paulo
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Lys
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Lucas Queiroz
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Marquinhos Marques
|Campo Grande – Carlos Gomes (Contrafluxo)
|Diego Henrique
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Marcia Freire
|Centro Histórico – Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
|Carla Cristina
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Serginho Pimenta Nativa
|Centro Histórico – Quincas Berro d’Água
|Tonho Matéria
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Lukas Miranda
|Centro Histórico – Tereza Batista
|Adão Negro
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo
|Serestão do Lopes
|Centro Histórico – Largo Pedro Archanjo