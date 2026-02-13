13 coisas curiosas que aconteceram em uma sexta-feira 13

A combinação de sexta-feira com o número 13 carrega uma reputação de dia azarado há séculos.

Mas será que eventos extraordinários realmente acontecem com mais frequência nessa data? Cientistas afirmam que coincidências podem ocorrer em qualquer momento, mas alguns acontecimentos históricos significativos de fato ocorreram nessa combinação temida por milhares de pessoas.

Veja 13 eventos que aconteceram em sextas-feiras 13:

13 de outubro de 1307

A data marca um dos episódios mais sombrios da história medieval.

O exército do rei Filipe IV da França invadiu casas dos Cavaleiros Templários, aprisionando milhares de monges guerreiros sob acusações nunca comprovadas. Centenas foram torturados e mais de 100 morreram.

13 de agosto de 1521

O conquistador Hernán Cortés capturou Cuauhtémoc, governante de Tenochtitlán, marcando o fim do Império Asteca. Cortés rebatizou a cidade de Cidade do México.

13 de novembro de 1789

Benjamin Franklin escreveu sua famosa frase: "Neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos".

3 de setembro de 1940

Cinco bombas alemãs atingiram o Palácio de Buckingham e destruíram a Capela do Palácio, parte da campanha de bombardeio de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

13 de junho de 1952

O avião militar sueco DC-3, com oito tripulantes, desapareceu no Mar Báltico. Em 1991, a força aérea soviética admitiu ter derrubado a aeronave.

13 abril de 1970

Um tanque de oxigênio da missão Apollo 13 explodiu e a tripulação passou por grandes apuros. O episódio até ganhou um filme em 1995, "Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo", com Tom Hanks.

13 de novembro de 1970

Uma tempestade no sul da Ásia matou cerca de 300 mil pessoas em Chittagong, Bangladesh, e criou inundações que mataram mais de um milhão no delta do Ganges.

13 de junho de 1986

As gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen nasceram. Outras personalidades conhecidas nascidas no dia 13 incluem o ator Alexandre Nero e o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro.

13 de janeiro de 1989

O vírus "Friday the 13th" infectou centenas de computadores IBM na Grã-Bretanha, apagando arquivos e causando ansiedade considerável numa época em que vírus de larga escala eram ameaça relativamente nova.

13 de outubro de 1989

O índice Dow Jones sofreu sua segunda maior queda na época. Apelidado de "mini-crash da sexta-feira 13", o índice caiu 190,58 pontos naquele dia.

13 de setembro de 1996

O rapper Tupac foi assassinado. Ele estava parado em um sinal vermelho e uma pessoa em um Cadillac branco se aproximou e disparou treze tiros contra ele, que foi atingido por quatro tiros.

13 de agosto de 1999

O mestre do suspense Alfred Hitchcock, nascido em 13 de agosto de 1899, teria completado 100 anos. O diretor fez sua estreia no cinema em 1922 com um filme chamado "Número 13", que nunca foi concluído devido a problemas financeiros.

13 de abril de 2029

Um asteroide passará pela Terra. Quando o asteroide 99942 Apophis foi descoberto em 2004, pensava-se que havia uma pequena chance de colisão com a Terra. Desde então, cientistas revisaram as descobertas e confirmaram que não há nenhum risco de impacto.