Campeão da F1, Lando Norris ganhará série documental do Prime Video em 2027

Lando Norris, atual campeão mundial de Fórmula 1, será tema de uma nova série documental do Prime Video, que promete mostrar uma versão mais pessoal do piloto e bastidores que ainda não foram vistos pelo público.

Série terá três episódios

Intitulada provisoriamente "Lando", a produção terá três episódios e está prevista para chegar ao Prime Video globalmente em 2027.

Segundo a descrição divulgada pelo serviço, a série acompanhará Norris durante o verão que antecede seu aniversário de 27 anos. A proposta é registrar diferentes aspectos de sua rotina, incluindo momentos com amigos, encontros com a família e períodos longe do ambiente das corridas.

Norris revelou que as gravações já acontecem há algum tempo. O piloto também afirmou que participou ativamente do projeto e que a produção permitirá ao público conhecer mais de sua vida fora das pistas.

"Estou muito animado para fazer isso com o Prime Video. Estive muito envolvido em todo o processo, então espero que as pessoas gostem de ver mais do que acontece nos bastidores. Estou ansioso para que todos assistam no ano que vem", disse Norris em um comunicado.

Bastidores do campeão mundial

A série chega em um momento importante da carreira de Norris. O britânico conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 em 2025 e atualmente soma 13 vitórias e 48 pódios na categoria.

A temporada de 2026 também fará parte da história registrada pelas câmeras. A produção acompanhará o piloto durante um período que inclui sua rotina competitiva e momentos pessoais, criando um retrato mais amplo do atual campeão.

Equipe de 'Drive to Survive'

A produção ficará a cargo da Box to Box Films, empresa responsável por "Formula 1: Dirigir Para Viver", série documental da Netflix que ajudou a ampliar o alcance da Fórmula 1 entre o público global.

Tom Keeling, Warren Smith e Jon Smith serão produtores executivos. Clare Little será a produtora da série, enquanto Ben Phethean assume a direção.