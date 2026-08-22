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F1: Norris conquista pole position no GP da Holanda; veja classificação

Britânico da McLaren superou George Russell e Kimi Antonelli na classificação; brasileiro da Audi avançou ao Q3 e parte da nona posição

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole do GP dos Países Baixos em Zandvoort (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole do GP dos Países Baixos em Zandvoort (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 12h53.

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O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado, 22, a pole position do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1. O atual campeão mundial marcou 1min11s163 no circuito de Zandvoort e superou George Russell e Kimi Antonelli, da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, também teve destaque na classificação e vai largar na nona posição. O piloto avançou ao Q3 e garantiu um lugar entre os dez primeiros no grid da corrida deste domingo, 23.

Como ficou o grid do GP da Holanda

Norris terá Russell ao seu lado na primeira fila, enquanto Antonelli, líder do campeonato, larga em terceiro. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, ficou em quarto, à frente das Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

O holandês Max Verstappen, que corre em casa, parte apenas da sétima posição. Liam Lawson, da Red Bull, ficou em oitavo, logo à frente de Bortoleto.

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Oliver Bearman (Haas)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

Bortoleto busca mais pontos na temporada

A nona posição coloca Bortoleto novamente no Q3 e em uma posição favorável para brigar por pontos na corrida. O brasileiro também disputou a corrida sprint neste sábado, 22, e terminou em nono, enquanto George Russell venceu a prova.

A corrida principal será disputada neste domingo, 23, no circuito de Zandvoort. A etapa também marca a despedida do circuito do calendário da Fórmula 1.

Onde assistir ao GP da Holanda

O Grande Prêmio dos Países Baixos terá transmissão neste domingo, 23. A largada está prevista para as 10h, pelo horário de Brasília.

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