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Tudo o que se sabe sobre a nova série de 'Robocop' do Prime Video

A nova série parte de uma premissa conhecida dos filmes, mas apresenta uma nova versão do personagem

(YouTube/Reprodução)

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Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16h15.

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A franquia Robocop vai ganhar uma nova adaptação para a televisão.

O Prime Video encomendou uma série de oito episódios baseada no clássico personagem, e o protagonista já foi anunciado nesta terça-feira, 25. Dan Stevens, conhecido por produções como Downton Abbey e Legion, viverá o policial robótico.

Quem será o novo Robocop?

Dan Stevens assumirá o papel-título na produção. O ator ganhou destaque internacional ao interpretar Matthew Crawley em Downton Abbey e posteriormente protagonizou a série Legion, da FX.

Entre seus trabalhos mais recentes estão Zero Day, da Netflix, e o filme Godzilla x Kong: O Novo Império. Stevens também integrou o elenco do live-action A Bela e a Fera e de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga.

Qual será a história?

A nova série parte de uma premissa conhecida dos filmes, mas apresenta uma nova versão do personagem. Na trama, um poderoso conglomerado de tecnologia convence a cidade a colocar um robô na força policial.

O diferencial é que a máquina recebe a consciência de um policial querido que morreu, papel interpretado por Stevens. A proposta coloca no centro da história questões relacionadas à tecnologia, identidade e ao poder das grandes corporações.

Quem está por trás da série?

Peter Ocko será o roteirista, produtor-executivo e showrunner. A produção também terá a participação de James Wan, Michael Clear e Rob Hackett como produtores-executivos pela Blumhouse Atomic Monster.

Wan é conhecido por seu trabalho em franquias de terror e ação e afirmou ser fã de longa data de Robocop. Para o cineasta, o filme original, dirigido por Paul Verhoeven em 1987, antecipou debates sobre tecnologia, identidade e o papel das corporações que continuam relevantes atualmente.

A equipe também contará com Michael Miner e Ed Neumeier, criadores e roteiristas do filme original, como produtores-executivos. Danielle Bozzone será coprodutora-executiva e responsável por supervisionar o projeto pela Blumhouse Atomic Monster.

Quando a série estreia?

Apesar de já ter recebido uma encomenda de oito episódios e contar com seu protagonista definido, o Prime Video ainda não divulgou uma data de estreia.

O projeto está em desenvolvimento desde 2022, quando a Amazon adquiriu a MGM. A estratégia inclui aproveitar o amplo catálogo de propriedades intelectuais do estúdio para desenvolver novas produções de cinema e televisão.

Como a série se conecta aos filmes?

A franquia Robocop começou em 1987, com Peter Weller interpretando o policial meio homem e meio máquina. O ator voltou para a sequência de 1990, enquanto Robert Burke assumiu o papel em Robocop 3, de 1993. Nancy Allen interpretou a policial Anne Lewis nos três primeiros filmes.

Em 2014, a história ganhou um reboot estrelado por Joel Kinnaman. A propriedade também já foi adaptada para a televisão em diferentes ocasiões, com duas séries animadas e duas produções live-action, além de jogos eletrônicos e histórias em quadrinhos.

A nova série, portanto, não será uma continuação direta de uma das versões anteriores. A proposta é reapresentar o universo de Robocop para uma nova geração, preservando os temas centrais da franquia e atualizando sua discussão sobre tecnologia e poder.

O que os produtores dizem sobre a nova versão?

James Wan afirmou, segundo a Variety, que a intenção é respeitar os elementos que tornaram o filme original marcante, ao mesmo tempo em que a série desenvolve uma identidade própria. Segundo o cineasta, as questões levantadas por Verhoeven ganharam ainda mais importância em um cenário dominado pela tecnologia.

Peter Friedlander, responsável pela área de televisão global da Amazon MGM Studios, também destacou que a franquia permanece relevante por abordar não apenas ação, mas a relação da sociedade com tecnologia e poder.

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