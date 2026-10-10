10 séries de comédia na Netflix para maratonar no feriado prolongado

O feriado prolongado na próxima segunda-feira, 12, é uma oportunidade para colocar as séries em dia ou descobrir uma produção nova para acompanhar. Para quem procura histórias leves e capazes de render boas risadas, a Netflix reúne diversas opções que passeiam por diferentes estilos de comédia.

A seleção inclui produções sobre amizade, família, relacionamentos, trabalho e situações inusitadas. Confira, abaixo, 10 títulos para assistir durante os dias de folga:

1. 'Arrested Development'

A série de 2003 acompanha a família Bluth, um grupo disfuncional que precisa lidar com problemas financeiros, conflitos internos e situações cada vez mais absurdas.

Com humor baseado em ironia, personagens excêntricos e acontecimentos inesperados, "Arrested Development" é uma opção para quem gosta de comédias com muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo.

2. 'Disque Amiga para Matar'

A produção acompanha Jen Harding, uma viúva que tenta reconstruir a vida após a morte do marido. Durante um grupo de apoio, ela conhece Judy Hale, uma mulher misteriosa que acaba se tornando sua amiga.

A relação entre as duas conduz a série por situações que combinam comédia, drama e segredos. O resultado é uma história que mantém o humor enquanto desenvolve os conflitos das personagens.

3. 'Derry Girls'

Ambientada na Irlanda do Norte dos anos 1990, "Derry Girls" acompanha Erin e suas amigas durante a adolescência.

O cotidiano escolar, as relações familiares e as confusões do grupo servem de ponto de partida para episódios rápidos e cheios de situações absurdas. A série também utiliza o contexto político da época como parte de suas histórias.

4. 'Um Espião Infiltrado'

A comédia acompanha Charles, um professor aposentado que aceita ajudar uma investigadora particular a se infiltrar em uma casa de repouso.

A missão coloca o protagonista em situações inesperadas enquanto ele tenta descobrir informações sobre um possível crime. A produção mistura investigação, humor e relações entre os moradores da instituição.

5. 'Eu Nunca...'

A série acompanha Devi Vishwakumar, uma adolescente que tenta equilibrar escola, amizades, relacionamentos e as expectativas da família.

Ao longo dos episódios, a protagonista enfrenta situações comuns da adolescência enquanto lida com as consequências de suas próprias decisões. A produção combina humor com temas relacionados a amadurecimento e identidade.

6. 'Ao Norte do Norte'

A animação acompanha Siaja, uma jovem que vive em uma pequena comunidade no Ártico e decide assumir o controle da própria vida.

A produção utiliza o cotidiano da comunidade e as relações entre seus moradores para construir situações de humor. A série também apresenta elementos da cultura inuíte em sua história e ambientação.

7. 'A Dona da Bola'

A comédia acompanha uma mulher que assume o comando do time de basquete de sua família depois de receber uma herança inesperada.

A nova posição coloca a protagonista diante de conflitos familiares e desafios profissionais. A série explora a relação entre negócios, esporte e família enquanto desenvolve suas situações cômicas.

8. 'Shameless'

A série acompanha os Gallagher, uma família de Chicago que enfrenta problemas financeiros, conflitos familiares e situações caóticas.

Cada personagem possui seus próprios objetivos e dificuldades, enquanto a família tenta sobreviver às circunstâncias do cotidiano. O humor ácido é um dos elementos que marcam a produção.

9. 'O Método Kominsky'

A produção acompanha Sandy Kominsky, um antigo ator que trabalha como professor de atuação, e Norman Newlander, seu melhor amigo.

A série aborda amizade, envelhecimento, carreira e relacionamentos com uma combinação de humor e drama. Michael Douglas e Alan Arkin protagonizam a história.

10. 'Ninguém Quer'

A comédia acompanha Joanne, uma apresentadora de podcast sobre relacionamentos, e Noah, um rabino que conhece durante uma festa.

Os dois desenvolvem uma conexão que coloca suas diferenças pessoais, familiares e religiosas no centro da história. A produção combina romance e humor ao acompanhar os desafios do relacionamento.