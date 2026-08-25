Fórmula 1: campeonato segue para um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo; saiba qual (Divulgação/Fórmula 1)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18h27.
Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 13h36.
A Fórmula 1 retornou às pistas no último fim de semana, após um mês de férias, com o Grande Prêmio dos Países Baixos. Agora, a categoria irá acelerar mais uma vez em setembro.
O Grande Prêmio da Itália acontece no primeiro fim de semana de setembro, entre os dias 4 e 6. A disputa acontece no Circuito de Monza, um dos mais tradicionais do automobilismo mundial.
A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Itália, realizada no Circuito de Monza, mais conhecido como o "Templo da Velocidade".
O GP da Itália começa na sexta-feira, 4, com duas sessões de treino livre, e termina no domingo, 6, com a corrida oficial.
O Grande Prêmio da Itália será transmitido ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. Para os amantes do mundo digital, será possível acompanhar a competição pelo Globoplay ou pelo serviço de streaming oficial F1 TV.
Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)
Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
Classificação - 11h (de Brasília)
Corrida - a partir das 10h (de Brasília)
O Circuito de Monza é o único a estar presente todos os anos no calendário da Fórmula 1, desde a sua criação. São 76 anos de história do automobilismo no solo italiano.
Os fãs locais, tão apaixonados pelo automobilismo, podem aguardar um grande fim de semana, com a presença da Ferrari no grid e o jovem italiano Kimi Antonelli na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos.