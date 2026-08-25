A Fórmula 1 retornou às pistas no último fim de semana, após um mês de férias, com o Grande Prêmio dos Países Baixos. Agora, a categoria irá acelerar mais uma vez em setembro.

O Grande Prêmio da Itália acontece no primeiro fim de semana de setembro, entre os dias 4 e 6. A disputa acontece no Circuito de Monza, um dos mais tradicionais do automobilismo mundial.

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Itália, realizada no Circuito de Monza, mais conhecido como o "Templo da Velocidade".

Quando será o GP da Itália?

O GP da Itália começa na sexta-feira, 4, com duas sessões de treino livre, e termina no domingo, 6, com a corrida oficial.

Por onde assistir ao GP da Itália?

O Grande Prêmio da Itália será transmitido ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. Para os amantes do mundo digital, será possível acompanhar a competição pelo Globoplay ou pelo serviço de streaming oficial F1 TV.

Confira o calendário do fim de semana:

Sexta-feira, 4 de setembro

Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)

Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

Sábado, 5 de setembro

Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)

Classificação - 11h (de Brasília)

Domingo, 6 de setembro

Corrida - a partir das 10h (de Brasília)

Grande Prêmio Histórico

O Circuito de Monza é o único a estar presente todos os anos no calendário da Fórmula 1, desde a sua criação. São 76 anos de história do automobilismo no solo italiano.

Os fãs locais, tão apaixonados pelo automobilismo, podem aguardar um grande fim de semana, com a presença da Ferrari no grid e o jovem italiano Kimi Antonelli na liderança do Campeonato Mundial de Pilotos.