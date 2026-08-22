F1: 'Melhor volta da minha vida', diz Norris após classificação do GP da Holanda

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do GP dos Países Baixos em Zandvoort (David Davies/PA Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 12h59.
Lando Norris garantiu neste sábado, 22, a pole position do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1 após uma classificação apertada no circuito de Zandvoort.
O britânico da McLaren marcou 1min11s163 e superou George Russell, da Mercedes, por apenas 0s102.
O resultado colocou Norris na frente das duas Mercedes, com Russell em segundo e Kimi Antonelli, líder do campeonato, em terceiro. Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, completa a segunda fila, na quarta posição.
Após a classificação, Norris celebrou o desempenho e definiu a volta como "a melhor da minha vida". O piloto venceu o GP da Hungria, no fim de julho, e busca ampliar a disputa pelo título neste domingo, 23.
Gabriel Bortoleto também teve uma classificação de destaque. O brasileiro da Audi avançou ao Q3 e terminou a sessão na nona posição, à frente de Arvid Lindblad, da Racing Bulls.
Com o resultado, Bortoleto terá a chance de disputar novamente a zona de pontuação. Mais cedo, o brasileiro terminou a corrida sprint em nono, enquanto Russell ficou com a vitória.
A classificação também trouxe uma surpresa para a torcida local. Max Verstappen, da Red Bull, vai largar apenas em sétimo, atrás das Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que ficaram em quinto e sexto, respectivamente.
Liam Lawson, da Red Bull, parte em oitavo, logo à frente de Bortoleto. A primeira posição de Norris aumenta a expectativa para uma disputa entre McLaren e Mercedes na frente do grid.
O Grande Prêmio dos Países Baixos será disputado neste domingo, 23, às 10h, pelo horário de Brasília. A prova marca a despedida de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.