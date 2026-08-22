Esporte
Fase de grupos copa 2026

F1: 'Melhor volta da minha vida', diz Norris após classificação do GP da Holanda

Britânico da McLaren foi apenas 0s102 mais rápido que Russell; Antonelli larga em terceiro e Verstappen fica na sétima posição

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do GP dos Países Baixos em Zandvoort (David Davies/PA Images/Getty Images)

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do GP dos Países Baixos em Zandvoort (David Davies/PA Images/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 12h59.

Priorizar nos meus resultados Google

Lando Norris garantiu neste sábado, 22, a pole position do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1 após uma classificação apertada no circuito de Zandvoort.

O britânico da McLaren marcou 1min11s163 e superou George Russell, da Mercedes, por apenas 0s102.

O resultado colocou Norris na frente das duas Mercedes, com Russell em segundo e Kimi Antonelli, líder do campeonato, em terceiro. Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, completa a segunda fila, na quarta posição.

Após a classificação, Norris celebrou o desempenho e definiu a volta como "a melhor da minha vida". O piloto venceu o GP da Hungria, no fim de julho, e busca ampliar a disputa pelo título neste domingo, 23.

Bortoleto larga em 9º

Gabriel Bortoleto também teve uma classificação de destaque. O brasileiro da Audi avançou ao Q3 e terminou a sessão na nona posição, à frente de Arvid Lindblad, da Racing Bulls.

Com o resultado, Bortoleto terá a chance de disputar novamente a zona de pontuação. Mais cedo, o brasileiro terminou a corrida sprint em nono, enquanto Russell ficou com a vitória.

Verstappen larga apenas em 7º

A classificação também trouxe uma surpresa para a torcida local. Max Verstappen, da Red Bull, vai largar apenas em sétimo, atrás das Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que ficaram em quinto e sexto, respectivamente.

Liam Lawson, da Red Bull, parte em oitavo, logo à frente de Bortoleto. A primeira posição de Norris aumenta a expectativa para uma disputa entre McLaren e Mercedes na frente do grid.

Grid de largada do GP da Holanda

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Liam Lawson (Red Bull)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Oliver Bearman (Haas)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

O Grande Prêmio dos Países Baixos será disputado neste domingo, 23, às 10h, pelo horário de Brasília. A prova marca a despedida de Zandvoort do calendário da Fórmula 1.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1
Próximo

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo