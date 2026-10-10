Dia das Crianças: 10 passeios gratuitos para fazer em São Paulo e no Rio

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma oportunidade para reunir a família e aproveitar atividades culturais, espaços de lazer e atrações ao ar livre. Em 2026, a data cai em uma segunda-feira, prolongando o fim de semana.

Por isso, para quem procura passeios gratuitos, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro oferecem opções que vão de oficinas e espetáculos a brincadeiras em parques. Confira cinco sugestões em cada cidade para incluir no roteiro:

Passeios gratuitos em São Paulo para fazer com as crianças

1. Parque Villa-Lobos

O Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, recebe o evento de Dia das Crianças promovido pela Kidzhouse, na área da Roda Rico. A programação acontece das 10h às 18h, entre os dias 10 e 12, e reúne shows musicais, aulas de dança, atividades recreativas e atrações para diferentes idades.

Na segunda-feira, 12 de outubro, a agenda inclui uma aula de FitDance Kids às 11h, apresentação do DJ Nauta às 15h e o espetáculo infantil "Saltimbancos", às 17h. A entrada para a área externa e para a programação de palco é gratuita.

2. Museu da Imagem e do Som (MIS)

O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, em São Paulo, celebra o Dia das Crianças com uma sessão gratuita do Cine Kids no domingo, 11 de outubro, às 14h. A atração será a animação brasileira "Teca e Tuti: uma Noite na Biblioteca", que acompanha duas personagens em uma aventura ambientada dentro de uma biblioteca.

3. Sesc Casa Verde

O Sesc Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, terá programação especial para o Dia das Crianças entre sábado, 10 de outubro, e segunda-feira, 12. O destaque é o show "Meninices", da Trupe Trupé, apresentado às 16h nos três dias. O grupo combina brincadeiras tradicionais e inventadas, bonecos e músicas inspiradas em ritmos brasileiros, como frevo, maracatu, jongo e coco, com a participação das crianças durante o espetáculo.

Outra atração é "Brincar de Ginástica", uma vivência com estações que convidam os pequenos a andar, correr, saltar, rolar e se pendurar. O circuito conta com mini-trampolim, trave baixa, colchões e outros equipamentos, e acontece na Rua da Convivência. A atividade é gratuita e não exige retirada de ingresso.

4. Museu da Língua Portuguesa

O Festival Dia das Crianças, que acontece no sábado, 10, das 10h às 17h, no Museu da Língua Portuguesa, que fica no Centro, terá a instalação interativa Esconderijos, voltada a bebês e crianças de até 8 anos, além de brincadeiras do povo Guarani Mbya. Algumas atividades podem ter limite de vagas.

5. Centro Esportivo Butantã

No sábado, 10 de outubro, das 10h às 17h, o Centro Esportivo Butantã, no bairro do Butantã, terá um festival de futebol infantil, apresentações de capoeira, jiu-jítsu, kung fu, boxe e judô, além de brincadeiras, brinquedos, pintura facial e atrações com personagens infantis.

Passeios gratuitos no Rio de Janeiro para fazer com as crianças

1. Parque das Figueiras

No sábado, às 10h, o Festival Crescer, no Parque das Figueiras, na Lagoa, terá teatro, circo, oficinas, pintura facial, leitura, brincadeiras e apresentações musicais, incluindo Beatles para Crianças e Arlindinho. A programação reúne atrações para diferentes idades em um espaço ao ar livre.

2. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

Na segunda-feira, 12, a programação no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro, reúne música, teatro e atrações infantis. Entre os destaques estão "O Pianinho – Concerto de Bolso", apresentações de Bia Bedran, o espetáculo "Rosa e Semente" e "Frankinh@ – Uma Estória em Pedacinhos".

3. Casa Firjan

Na segunda-feira, 12, a Casa Firjan, em Botafogo, terá oficinas gratuitas para crianças a partir de 4 e 6 anos, conforme a atividade, além da contação de histórias "Ciranda Carioca – Um Rio de Histórias". A programação é indicada para famílias interessadas em atividades culturais e experiências criativas.

4. Cidade das Artes

Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Biblioteca Municipal Ziraldo, na Barra da Tijuca, receberá atividades gratuitas, com contação de histórias, oficinas e rodas de leitura. No dia 12, a programação ainda inclui a atividade "Jacks Jacaré e o destino do Rio Paraíso", às 15h30.

5. Museu do Pontal

Entre os dias 10 e 12 de outubro, o Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, promove a Semana Criança e Natureza, com atividades gratuitas para diferentes faixas etárias. A programação inclui um espaço educativo aberto, no qual as crianças podem explorar tintas naturais, papéis e lápis de cor, além de oficinas artísticas inspiradas na natureza.

Entre os destaques do feriado estão a atividade "Semear", com música, histórias, aromas e texturas para bebês de até 3 anos, às 10h30, e a oficina "Arte em Folhas", às 11h. Às 14h30, acontece a visita educativa "Rios Voadores", voltada a crianças de 3 a 6 anos. Algumas atividades têm vagas limitadas e distribuição de senhas no local.