Bombardeio da Rússia mata 17 pessoas na Ucrânia; três delas eram crianças

Um ataque russo com bombas guiadas matou 17 pessoas na cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Entre os mortos, há três crianças, segundo o Serviço Estatal de Emergências ucraniano.

Uma bomba aérea destruiu a entrada de um edifício residencial na cidade do leste da Ucrânia. De acordo com a agência de notícias EFE, os trabalhos de resgate continuam.

"Hoje, a Rússia expressou seu agradecimento pelo levantamento das sanções às exportações de diesel lançando cinco bombas planadoras sobre edifícios residenciais em Zaporizhzhia", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma rede social.

O líder ucraniano fez alusão ao anúncio feito na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia chegado a um acordo para comprar diesel da Rússia.

"Todos os serviços de emergência estão no local e as operações de busca e resgate estão em andamento. Durante a noite, 13 de nossas regiões foram atacadas. Edifícios residenciais, infraestrutura e instalações ferroviárias foram danificados", disse Zelensky.

O presidente da Ucrânia disse que "qualquer alívio da pressão sobre a Rússia significa que podem continuar lutando, que podem continuar lançando bombas sobre as cidades".

"São necessários sinais diferentes. A Rússia deve compreender que tem de parar a guerra, e para que isso aconteça, deve sentir as suas perdas. Neste momento, são as nossas capacidades de longo alcance que garantem isso. E responderemos aos ataques russos. Agradeço a todos os que estão ajudando", afirmou ele.