Bombardeio da Rússia mata 17 pessoas na Ucrânia; três delas eram crianças

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia (Toby Melville/AFP)
Redação Exame
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18h40.
Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 18h43.
Um ataque russo com bombas guiadas matou 17 pessoas na cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Entre os mortos, há três crianças, segundo o Serviço Estatal de Emergências ucraniano.
Uma bomba aérea destruiu a entrada de um edifício residencial na cidade do leste da Ucrânia. De acordo com a agência de notícias EFE, os trabalhos de resgate continuam.
"Hoje, a Rússia expressou seu agradecimento pelo levantamento das sanções às exportações de diesel lançando cinco bombas planadoras sobre edifícios residenciais em Zaporizhzhia", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma rede social.
O líder ucraniano fez alusão ao anúncio feito na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia chegado a um acordo para comprar diesel da Rússia.
"Todos os serviços de emergência estão no local e as operações de busca e resgate estão em andamento. Durante a noite, 13 de nossas regiões foram atacadas. Edifícios residenciais, infraestrutura e instalações ferroviárias foram danificados", disse Zelensky.
O presidente da Ucrânia disse que "qualquer alívio da pressão sobre a Rússia significa que podem continuar lutando, que podem continuar lançando bombas sobre as cidades".
"São necessários sinais diferentes. A Rússia deve compreender que tem de parar a guerra, e para que isso aconteça, deve sentir as suas perdas. Neste momento, são as nossas capacidades de longo alcance que garantem isso. E responderemos aos ataques russos. Agradeço a todos os que estão ajudando", afirmou ele.