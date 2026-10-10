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Bombardeio da Rússia mata 17 pessoas na Ucrânia; três delas eram crianças

Bomba aérea destruiu entrada de edifício residencial em cidade do leste ucraniano

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia (Toby Melville/AFP)

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia (Toby Melville/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18h40.

Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 18h43.

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Um ataque russo com bombas guiadas matou 17 pessoas na cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia. Entre os mortos, há três crianças, segundo o Serviço Estatal de Emergências ucraniano.

Uma bomba aérea destruiu a entrada de um edifício residencial na cidade do leste da Ucrânia. De acordo com a agência de notícias EFE, os trabalhos de resgate continuam.

"Hoje, a Rússia expressou seu agradecimento pelo levantamento das sanções às exportações de diesel lançando cinco bombas planadoras sobre edifícios residenciais em Zaporizhzhia", escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma rede social.

O líder ucraniano fez alusão ao anúncio feito na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia chegado a um acordo para comprar diesel da Rússia.

"Todos os serviços de emergência estão no local e as operações de busca e resgate estão em andamento. Durante a noite, 13 de nossas regiões foram atacadas. Edifícios residenciais, infraestrutura e instalações ferroviárias foram danificados", disse Zelensky.

O presidente da Ucrânia disse que "qualquer alívio da pressão sobre a Rússia significa que podem continuar lutando, que podem continuar lançando bombas sobre as cidades".

"São necessários sinais diferentes. A Rússia deve compreender que tem de parar a guerra, e para que isso aconteça, deve sentir as suas perdas. Neste momento, são as nossas capacidades de longo alcance que garantem isso. E responderemos aos ataques russos. Agradeço a todos os que estão ajudando", afirmou ele.

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