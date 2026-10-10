Os melhores robôs aspiradores de 2026: quais realmente passam o pano e valem o investimento

Robôs aspiradores: modelos variam de R$ 280 a R$ 15.000 e entregam níveis muito diferentes de limpeza úmida
Colaboradora
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 20h59.
Os robôs aspiradores viraram febre no Brasil, mas nem sempre a promessa dos anúncios se cumpre, principalmente entre os modelos que passam pano. Os mais básicos têm um pano de microfibra umedecido arrastado pelo piso, que não limpa o piso a depender do nível de sujeira. Nos intermediários e premium, que têm preços maiores, há controle eletrônico de água e discos giratórios que limpam mais.
A diferença de preço entre o robô mais barato e o mais caro desta seleção passa de R$ 10 mil. Para quem mora em apartamento compacto e quer reduzir a poeira diária, um modelo mais básico pode resolver. Para casas grandes com pets e piso frio, a faixa intermediária costuma oferecer a melhor relação entre investimento e resultado. Os modelos premium fazem sentido quando a prioridade é reduzir ao mínimo o trabalho manual e a manutenção do robô.
A escolha depende de quatro fatores que variam conforme o perfil de cada casa e dos moradores. São eles:
Os preços abaixo foram observados em lojas brasileiras, marketplaces e páginas oficiais em agosto de 2026. Eles podem variar conforme promoções, voltagem, vendedor e frete. Modelos importados vendidos por marketplace exigem atenção à assistência técnica e à compatibilidade regional.
O Mondial RB-07 é o ponto de entrada mais acessível da seleção. Ele aspira e arrasta um pano de microfibra umedecido — o suficiente para retirar poeira e pelos leves em pisos frios de apartamentos pequenos. Não há reservatório de água: o pano precisa ser molhado antes de cada uso. A navegação é aleatória, sem mapeamento, o que significa que o robô pode repetir trechos e ignorar outros. Para quem quer experimentar a categoria sem comprometer o orçamento, é uma opção funcional. A Mondial oferece rede de assistência técnica ampla no Brasil, o que facilita a reposição de peças.
O WAP W100 é uma alternativa básica com vantagem no reservatório de pó, que chega a 250 ml — quase o dobro do Mondial RB-07. O pano de microfibra pode ser usado seco ou úmido, o que dá mais flexibilidade para quem alterna entre dias de manutenção leve e aspiração pura. A navegação também é aleatória, mas o conjunto de duas escovas laterais e escova rotativa central melhora a coleta de sujeira em cantos. É indicado para apartamentos compactos e pisos lisos, desde que a expectativa seja de manutenção diária e não de esfregação pesada. A WAP tem distribuição e assistência técnica consolidadas no país.
O KaBuM! Smart 700 representa o salto dos robôs aleatórios para os que criam rotas organizadas. A navegação combina laser 3D e giroscópio, e o controle é feito por aplicativo, com compatibilidade com Alexa e Google Assistente. O reservatório de pó de 600 ml é o maior entre os intermediários da seleção, o que reduz a frequência de esvaziamento. O pano úmido funciona para manutenção e poeira superficial, mas não exerce pressão ativa sobre o piso — manchas secas exigem limpeza manual. O diferencial competitivo é ser vendido por uma empresa brasileira, com suporte nacional e peças de reposição acessíveis.
O Xiaomi S40 é a escolha mais equilibrada para quem prioriza sucção forte e mapeamento a laser sem precisar de estação completa. A potência de 10.000 Pa é a maior entre os intermediários desta seleção e faz diferença em casas com pelos de animais, areia e farelos. O controle eletrônico de vazão de água e a elevação do mop sobre carpetes colocam a limpeza úmida acima dos modelos básicos, embora o pano continue sendo fixo — sem discos giratórios. A bateria de 5.200 mAh sustenta até 180 minutos no modo padrão, o suficiente para casas de até 150 m² em uma única carga.
O Xiaomi S20+ se diferencia dos demais intermediários pelo sistema de dois mops giratórios, que criam atrito contra o piso em vez de apenas arrastar um pano molhado. Isso faz diferença na remoção de marcas leves e sujeira fina aderida ao porcelanato ou à cerâmica. O robô detecta carpetes e levanta os mops, reduzindo o risco de molhá-los. A sucção de 6.000 Pa é inferior à do S40, mas o foco deste modelo está na limpeza úmida, não na aspiração bruta. É indicado para casas com predominância de piso frio e necessidade de esfregação frequente.
O Dreame L10s Pro Gen 2 combina aspiração forte com um dos melhores sistemas de esfregação da faixa intermediária. Os dois mops giratórios DuoScrub exercem atrito ativo sobre o piso, e a detecção ultrassônica de carpetes levanta os panos a 7 mm do chão. O sistema de desvio de obstáculos 3DAdapt reduz colisões com móveis e objetos no caminho. O ponto de atenção é a assistência técnica: a Dreame tem presença menor no Brasil do que WAP, Mondial ou Xiaomi, o que pode dificultar a reposição de peças e o suporte pós-venda.
O Xiaomi X10 é a porta de entrada para quem quer reduzir a manutenção diária do próprio robô. A base esvazia o coletor de pó em um saco de 2,5 litros, o que elimina a necessidade de abrir o reservatório após cada ciclo — em casas com pouca sujeira, o saco dura semanas. A navegação por LiDAR organiza as rotas, e o pano úmido com três níveis de água faz a manutenção do piso. O mop é fixo, sem discos giratórios, e a base não lava nem seca o pano. Para quem tem alergia à poeira, o esvaziamento automático evita o contato direto com o pó acumulado.
O Roborock S8 MaxV Ultra é o modelo mais completo da seleção e o que mais se aproxima de uma limpeza autônoma de fato. O sistema VibraRise 3.0 usa vibração sônica para esfregar o piso, um mop lateral rotativo alcança cantos e bordas, e os mops se elevam sobre carpetes sem intervenção. A estação RockDock Ultra faz o restante: esvazia o pó, lava os mops com água quente a 60 °C, seca com ar aquecido, reabastece o tanque de água e dosa o detergente. A câmera com Reactive AI 2.0 identifica obstáculos como cabos e calçados. Em contrapartida, o preço é alto, a base ocupa espaço considerável e os consumíveis (sacos, detergente) geram custo recorrente. A assistência no Brasil depende de importadores e canais específicos.
Depende do modelo. Os básicos arrastam um pano úmido, que ajuda na manutenção leve. Modelos com mops giratórios ou vibração exercem atrito sobre o piso e removem manchas superficiais com mais eficácia.
O Mondial Smart Clean RB-07, que custava entre R$ 280 e R$ 420 em agosto de 2026. O pano precisa ser molhado antes de cada uso, e a navegação é aleatória.
Robôs com percurso aleatório repetem áreas e deixam outras sem cobertura. Os modelos com laser criam rotas organizadas e permitem escolher cômodos pelo aplicativo.
A faixa intermediária costuma ter a melhor relação entre preço e resultado. O Xiaomi S40, com 10.000 Pa de sucção, é o mais forte entre os intermediários da seleção.
Para quem quer reduzir a manutenção, sim. A estação do Xiaomi X10 esvazia o pó, e a do Roborock S8 MaxV Ultra também lava e seca os mops e reabastece a água, mas custa mais e ocupa espaço.
Mondial, WAP e KaBuM! têm suporte consolidado no Brasil. Dreame e Roborock dependem de canais mais restritos, o que pode dificultar a reposição de peças.