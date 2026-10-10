Os melhores robôs aspiradores de 2026: quais realmente passam o pano e valem o investimento

RESUMO ＋Os robôs aspiradores que passam pano variam muito no resultado: os básicos arrastam um pano úmido, enquanto intermediários e premium têm controle eletrônico de água e mops giratórios. A diferença de preço entre o modelo mais barato e o mais caro da seleção passa de R$ 10 mil. Para apartamentos compactos, um básico resolve a poeira diária, e a faixa intermediária atende casas grandes com pets e piso frio. Os premium fazem sentido para quem quer reduzir ao mínimo a manutenção do robô.

Os robôs aspiradores viraram febre no Brasil, mas nem sempre a promessa dos anúncios se cumpre, principalmente entre os modelos que passam pano. Os mais básicos têm um pano de microfibra umedecido arrastado pelo piso, que não limpa o piso a depender do nível de sujeira. Nos intermediários e premium, que têm preços maiores, há controle eletrônico de água e discos giratórios que limpam mais.

A diferença de preço entre o robô mais barato e o mais caro desta seleção passa de R$ 10 mil. Para quem mora em apartamento compacto e quer reduzir a poeira diária, um modelo mais básico pode resolver. Para casas grandes com pets e piso frio, a faixa intermediária costuma oferecer a melhor relação entre investimento e resultado. Os modelos premium fazem sentido quando a prioridade é reduzir ao mínimo o trabalho manual e a manutenção do robô.

O que considerar antes de comprar um robô aspirador?

A escolha depende de quatro fatores que variam conforme o perfil de cada casa e dos moradores. São eles:

Tipo de limpeza úmida: robôs com pano fixo arrastam uma flanela molhada, que ajuda na manutenção leve. Modelos com mops giratórios exercem atrito sobre o piso e removem manchas superficiais com mais eficácia;

Navegação: robôs com percurso aleatório limpam de forma irregular, repetindo áreas e deixando outras sem cobertura;

A autonomia da bateria: um ponto que importa para quem tem muitos cômodos;

Manutenção: nos modelos sem estação, o usuário precisa esvaziar o coletor e lavar o pano após cada ciclo, além de reabastecer a água. Estações premium automatizam parte ou todo esse processo, mas custam mais e ocupam espaço.

Os preços abaixo foram observados em lojas brasileiras, marketplaces e páginas oficiais em agosto de 2026. Eles podem variar conforme promoções, voltagem, vendedor e frete. Modelos importados vendidos por marketplace exigem atenção à assistência técnica e à compatibilidade regional.

Melhores robôs aspiradores básicos

Mondial Smart Clean RB-07

Mondial Smart Clean RB-07

O Mondial RB-07 é o ponto de entrada mais acessível da seleção. Ele aspira e arrasta um pano de microfibra umedecido — o suficiente para retirar poeira e pelos leves em pisos frios de apartamentos pequenos. Não há reservatório de água: o pano precisa ser molhado antes de cada uso. A navegação é aleatória, sem mapeamento, o que significa que o robô pode repetir trechos e ignorar outros. Para quem quer experimentar a categoria sem comprometer o orçamento, é uma opção funcional. A Mondial oferece rede de assistência técnica ampla no Brasil, o que facilita a reposição de peças.

Marca e modelo: Mondial Smart Clean RB-07;

Funções: varrer, aspirar e passar pano;

Potência nominal: 30 W;

Navegação: aleatória, com modos para cantos e espiral;

Sensores: antiqueda e contato básicos;

Autonomia: até 90 minutos;

Reservatório de pó: 140 ml;

Filtro: coletor lavável, sem HEPA;

Dimensões: 38,2 × 30,7 × 11,5 cm;

Peso: 2 kg;

Voltagem: bivolt;

Preço: entre R$ 280 e R$ 420.

WAP Robot W100

WAP Robot W100

O WAP W100 é uma alternativa básica com vantagem no reservatório de pó, que chega a 250 ml — quase o dobro do Mondial RB-07. O pano de microfibra pode ser usado seco ou úmido, o que dá mais flexibilidade para quem alterna entre dias de manutenção leve e aspiração pura. A navegação também é aleatória, mas o conjunto de duas escovas laterais e escova rotativa central melhora a coleta de sujeira em cantos. É indicado para apartamentos compactos e pisos lisos, desde que a expectativa seja de manutenção diária e não de esfregação pesada. A WAP tem distribuição e assistência técnica consolidadas no país.

Marca e modelo: WAP Robot W100;

Funções: varrer, aspirar e passar pano (seco ou úmido);

Navegação: aleatória, com modos de cantos e espiral;

Potência de sucção: 8 mbar (vácuo);

Sensores: anticolisão e antiqueda;

Reservatório de pó: 250 ml;

Autonomia: até 1 hora e 40 minutos;

Bateria: íons de lítio, 1.800 mAh;

Ruído: 72 dB(A);

Dimensões: 27,5 × 27,5 × 7,5 cm;

Peso: 1,4 kg;

Voltagem: carregador bivolt;

Preço: entre R$ 380 e R$ 650.

Melhores robôs aspiradores intermediários

KaBuM! Smart 700

KaBuM! Smart 700

O KaBuM! Smart 700 representa o salto dos robôs aleatórios para os que criam rotas organizadas. A navegação combina laser 3D e giroscópio, e o controle é feito por aplicativo, com compatibilidade com Alexa e Google Assistente. O reservatório de pó de 600 ml é o maior entre os intermediários da seleção, o que reduz a frequência de esvaziamento. O pano úmido funciona para manutenção e poeira superficial, mas não exerce pressão ativa sobre o piso — manchas secas exigem limpeza manual. O diferencial competitivo é ser vendido por uma empresa brasileira, com suporte nacional e peças de reposição acessíveis.

Marca e modelo: KaBuM! Smart 700;

Funções: aspirar, varrer e passar pano;

Potência nominal: 28 W;

Potência de sucção: entre 2.000 e 2.800 Pa, conforme a fonte;

Navegação: laser 3D e giroscópio;

Modos de limpeza: cinco modos, incluindo área específica;

Reservatório de pó: 600 ml;

Reservatório de água: 350 ml;

Bateria: 3.000 mAh;

Autonomia: 140 minutos;

Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz, Alexa e Google Assistente;

Dimensões: 33 cm de diâmetro × 9,6 cm de altura;

Peso: 2,7 kg;

Voltagem: 110/220 V;

Preço: entre R$ 600 e R$ 1.700, conforme promoção.

Xiaomi Robot Vacuum S40

Xiaomi Robot Vacuum S40

O Xiaomi S40 é a escolha mais equilibrada para quem prioriza sucção forte e mapeamento a laser sem precisar de estação completa. A potência de 10.000 Pa é a maior entre os intermediários desta seleção e faz diferença em casas com pelos de animais, areia e farelos. O controle eletrônico de vazão de água e a elevação do mop sobre carpetes colocam a limpeza úmida acima dos modelos básicos, embora o pano continue sendo fixo — sem discos giratórios. A bateria de 5.200 mAh sustenta até 180 minutos no modo padrão, o suficiente para casas de até 150 m² em uma única carga.

Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum S40;

Funções: varrer, aspirar e passar pano;

Potência de sucção: 10.000 Pa;

Navegação: LDS LiDAR 360°;

Mop: pano úmido com controle eletrônico de vazão;

Elevação do mop: sim, para carpetes;

Reservatório de pó: 520 ml;

Reservatório de água: 270 ml;

Bateria: 5.200 mAh;

Autonomia: até 180 minutos no modo padrão;

Potência nominal: 70 W;

Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth;

Assistentes de voz: Alexa e Google Assistente;

Dimensões: 34 × 34 × 9,8 cm;

Peso: 4,12 kg;

Preço: entre R$ 1.350 e R$ 2.000.

Xiaomi Robot Vacuum S20+

Xiaomi Robot Vacuum S20+

O Xiaomi S20+ se diferencia dos demais intermediários pelo sistema de dois mops giratórios, que criam atrito contra o piso em vez de apenas arrastar um pano molhado. Isso faz diferença na remoção de marcas leves e sujeira fina aderida ao porcelanato ou à cerâmica. O robô detecta carpetes e levanta os mops, reduzindo o risco de molhá-los. A sucção de 6.000 Pa é inferior à do S40, mas o foco deste modelo está na limpeza úmida, não na aspiração bruta. É indicado para casas com predominância de piso frio e necessidade de esfregação frequente.

Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum S20+;

Funções: aspirar, varrer e esfregar;

Potência de sucção: 6.000 Pa;

Sistema de mop: dois panos giratórios;

Elevação dos mops: sim, para carpetes;

Detecção de carpetes: sim;

Navegação: LiDAR/LDS;

Reservatório de pó: 450 ml;

Reservatório de água: 290 ml (conforme a versão);

Bateria: 5.200 mAh;

Autonomia: entre 170 e 180 minutos em modo econômico;

Conectividade: Wi-Fi, Alexa e Google Assistente;

Retorno automático à base: sim;

Preço: entre R$ 2.200 e R$ 4.400, com variação significativa entre canais.

Dreame L10s Pro Gen 2

Dreame L10s Pro Gen 2

O Dreame L10s Pro Gen 2 combina aspiração forte com um dos melhores sistemas de esfregação da faixa intermediária. Os dois mops giratórios DuoScrub exercem atrito ativo sobre o piso, e a detecção ultrassônica de carpetes levanta os panos a 7 mm do chão. O sistema de desvio de obstáculos 3DAdapt reduz colisões com móveis e objetos no caminho. O ponto de atenção é a assistência técnica: a Dreame tem presença menor no Brasil do que WAP, Mondial ou Xiaomi, o que pode dificultar a reposição de peças e o suporte pós-venda.

Marca e modelo: Dreame L10s Pro Gen 2;

Funções: aspirar e esfregar;

Potência de sucção: 7.000 Pa;

Sistema de mop: DuoScrub, com dois panos giratórios;

Elevação dos mops: 7 mm;

Detecção de carpetes: ultrassônica;

Navegação: mapeamento a laser;

Desvio de obstáculos: 3DAdapt;

Reservatório de pó: 470 ml;

Reservatório de água: 300 ml;

Bateria: 5.200 mAh;

Autonomia total: até 155 minutos;

Aplicativo: Dreamehome;

Dimensões: 35 × 35 × 9,7 cm;

Peso: 3,74 kg;

Preço: entre R$ 2.200 e R$ 3.200.

Melhores robôs aspiradores premium

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi Robot Vacuum X10

O Xiaomi X10 é a porta de entrada para quem quer reduzir a manutenção diária do próprio robô. A base esvazia o coletor de pó em um saco de 2,5 litros, o que elimina a necessidade de abrir o reservatório após cada ciclo — em casas com pouca sujeira, o saco dura semanas. A navegação por LiDAR organiza as rotas, e o pano úmido com três níveis de água faz a manutenção do piso. O mop é fixo, sem discos giratórios, e a base não lava nem seca o pano. Para quem tem alergia à poeira, o esvaziamento automático evita o contato direto com o pó acumulado.

Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum X10;

Funções: varrer, aspirar e passar pano;

Potência de sucção do robô: 4.000 Pa;

Potência de sucção da base: 17.000 Pa;

Navegação: LiDAR/LDS 360°;

Saco coletor da base: 2,5 litros;

Reservatório de água: 200 ml;

Controle de água: três níveis;

Mop: pano úmido fixo, sem discos giratórios;

Bateria: 5.200 mAh;

Autonomia: até 180 minutos no modo padrão;

Aplicativo: Xiaomi Home;

Assistentes de voz: Alexa e Google Assistente;

Base: recarrega e esvazia o pó; não lava o pano;

Preço: entre R$ 2.100 e R$ 3.200.

Roborock S8 MaxV Ultra

Roborock S8 MaxV Ultra

O Roborock S8 MaxV Ultra é o modelo mais completo da seleção e o que mais se aproxima de uma limpeza autônoma de fato. O sistema VibraRise 3.0 usa vibração sônica para esfregar o piso, um mop lateral rotativo alcança cantos e bordas, e os mops se elevam sobre carpetes sem intervenção. A estação RockDock Ultra faz o restante: esvazia o pó, lava os mops com água quente a 60 °C, seca com ar aquecido, reabastece o tanque de água e dosa o detergente. A câmera com Reactive AI 2.0 identifica obstáculos como cabos e calçados. Em contrapartida, o preço é alto, a base ocupa espaço considerável e os consumíveis (sacos, detergente) geram custo recorrente. A assistência no Brasil depende de importadores e canais específicos.

Marca e modelo: Roborock S8 MaxV Ultra;

Funções: aspirar, varrer e esfregar;

Potência de sucção: 10.000 Pa;

Sistema de limpeza úmida: VibraRise 3.0 com vibração sônica;

Mop lateral: sim, para bordas e cantos;

Elevação do mop e da escova: sim;

Escovas principais: DuoRoller de borracha;

Navegação: PreciSense LiDAR;

Desvio de obstáculos: Reactive AI 2.0 com câmera RGB e luz 3D;

Base: RockDock Ultra (esvazia pó, lava e seca mops, reabastece água, dosa detergente);

Temperatura de lavagem dos mops: até 60 °C;

Bateria: 5.200 mAh;

Autonomia: até 180 minutos;

Aplicativo: Roborock;

Assistentes de voz: Alexa, Google Home e Siri;

Dimensões da base: 40,9 × 41,9 × 47 cm;

Preço: entre R$ 9.000 e R$ 15.000; anúncios de importação podem ultrapassar R$ 20.000.