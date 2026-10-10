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Os melhores robôs aspiradores de 2026: quais realmente passam o pano e valem o investimento

Seleção com oito modelos disponíveis no Brasil compara robôs básicos, intermediários e premium para diferentes tamanhos de casa e níveis de exigência com limpeza úmida

Robôs aspiradores: modelos variam de R$ 280 a R$ 15.000 e entregam níveis muito diferentes de limpeza úmida

Robôs aspiradores: modelos variam de R$ 280 a R$ 15.000 e entregam níveis muito diferentes de limpeza úmida

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 20h59.

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RESUMO ＋Os robôs aspiradores que passam pano variam muito no resultado: os básicos arrastam um pano úmido, enquanto intermediários e premium têm controle eletrônico de água e mops giratórios. A diferença de preço entre o modelo mais barato e o mais caro da seleção passa de R$ 10 mil. Para apartamentos compactos, um básico resolve a poeira diária, e a faixa intermediária atende casas grandes com pets e piso frio. Os premium fazem sentido para quem quer reduzir ao mínimo a manutenção do robô.

Os robôs aspiradores viraram febre no Brasil, mas nem sempre a promessa dos anúncios se cumpre, principalmente entre os modelos que passam pano. Os mais básicos têm um pano de microfibra umedecido arrastado pelo piso, que não limpa o piso a depender do nível de sujeira. Nos intermediários e premium, que têm preços maiores, há controle eletrônico de água e discos giratórios que limpam mais.

A diferença de preço entre o robô mais barato e o mais caro desta seleção passa de R$ 10 mil. Para quem mora em apartamento compacto e quer reduzir a poeira diária, um modelo mais básico pode resolver. Para casas grandes com pets e piso frio, a faixa intermediária costuma oferecer a melhor relação entre investimento e resultado. Os modelos premium fazem sentido quando a prioridade é reduzir ao mínimo o trabalho manual e a manutenção do robô.

O que considerar antes de comprar um robô aspirador?

A escolha depende de quatro fatores que variam conforme o perfil de cada casa e dos moradores. São eles:

  • Tipo de limpeza úmida: robôs com pano fixo arrastam uma flanela molhada, que ajuda na manutenção leve. Modelos com mops giratórios exercem atrito sobre o piso e removem manchas superficiais com mais eficácia;
  • Navegação: robôs com percurso aleatório limpam de forma irregular, repetindo áreas e deixando outras sem cobertura;
  • A autonomia da bateria: um ponto que importa para quem tem muitos cômodos;
  • Manutenção: nos modelos sem estação, o usuário precisa esvaziar o coletor e lavar o pano após cada ciclo, além de reabastecer a água. Estações premium automatizam parte ou todo esse processo, mas custam mais e ocupam espaço.

Os preços abaixo foram observados em lojas brasileiras, marketplaces e páginas oficiais em agosto de 2026. Eles podem variar conforme promoções, voltagem, vendedor e frete. Modelos importados vendidos por marketplace exigem atenção à assistência técnica e à compatibilidade regional.

Melhores robôs aspiradores básicos

Mondial Smart Clean RB-07

Mondial Smart Clean RB-07

O Mondial RB-07 é o ponto de entrada mais acessível da seleção. Ele aspira e arrasta um pano de microfibra umedecido — o suficiente para retirar poeira e pelos leves em pisos frios de apartamentos pequenos. Não há reservatório de água: o pano precisa ser molhado antes de cada uso. A navegação é aleatória, sem mapeamento, o que significa que o robô pode repetir trechos e ignorar outros. Para quem quer experimentar a categoria sem comprometer o orçamento, é uma opção funcional. A Mondial oferece rede de assistência técnica ampla no Brasil, o que facilita a reposição de peças.

  • Marca e modelo: Mondial Smart Clean RB-07;
  • Funções: varrer, aspirar e passar pano;
  • Potência nominal: 30 W;
  • Navegação: aleatória, com modos para cantos e espiral;
  • Sensores: antiqueda e contato básicos;
  • Autonomia: até 90 minutos;
  • Reservatório de pó: 140 ml;
  • Filtro: coletor lavável, sem HEPA;
  • Dimensões: 38,2 × 30,7 × 11,5 cm;
  • Peso: 2 kg;
  • Voltagem: bivolt;
  • Preço: entre R$ 280 e R$ 420.

WAP Robot W100

WAP Robot W100

O WAP W100 é uma alternativa básica com vantagem no reservatório de pó, que chega a 250 ml — quase o dobro do Mondial RB-07. O pano de microfibra pode ser usado seco ou úmido, o que dá mais flexibilidade para quem alterna entre dias de manutenção leve e aspiração pura. A navegação também é aleatória, mas o conjunto de duas escovas laterais e escova rotativa central melhora a coleta de sujeira em cantos. É indicado para apartamentos compactos e pisos lisos, desde que a expectativa seja de manutenção diária e não de esfregação pesada. A WAP tem distribuição e assistência técnica consolidadas no país.

  • Marca e modelo: WAP Robot W100;
  • Funções: varrer, aspirar e passar pano (seco ou úmido);
  • Navegação: aleatória, com modos de cantos e espiral;
  • Potência de sucção: 8 mbar (vácuo);
  • Sensores: anticolisão e antiqueda;
  • Reservatório de pó: 250 ml;
  • Autonomia: até 1 hora e 40 minutos;
  • Bateria: íons de lítio, 1.800 mAh;
  • Ruído: 72 dB(A);
  • Dimensões: 27,5 × 27,5 × 7,5 cm;
  • Peso: 1,4 kg;
  • Voltagem: carregador bivolt;
  • Preço: entre R$ 380 e R$ 650.

Melhores robôs aspiradores intermediários

KaBuM! Smart 700

KaBuM! Smart 700

O KaBuM! Smart 700 representa o salto dos robôs aleatórios para os que criam rotas organizadas. A navegação combina laser 3D e giroscópio, e o controle é feito por aplicativo, com compatibilidade com Alexa e Google Assistente. O reservatório de pó de 600 ml é o maior entre os intermediários da seleção, o que reduz a frequência de esvaziamento. O pano úmido funciona para manutenção e poeira superficial, mas não exerce pressão ativa sobre o piso — manchas secas exigem limpeza manual. O diferencial competitivo é ser vendido por uma empresa brasileira, com suporte nacional e peças de reposição acessíveis.

  • Marca e modelo: KaBuM! Smart 700;
  • Funções: aspirar, varrer e passar pano;
  • Potência nominal: 28 W;
  • Potência de sucção: entre 2.000 e 2.800 Pa, conforme a fonte;
  • Navegação: laser 3D e giroscópio;
  • Modos de limpeza: cinco modos, incluindo área específica;
  • Reservatório de pó: 600 ml;
  • Reservatório de água: 350 ml;
  • Bateria: 3.000 mAh;
  • Autonomia: 140 minutos;
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz, Alexa e Google Assistente;
  • Dimensões: 33 cm de diâmetro × 9,6 cm de altura;
  • Peso: 2,7 kg;
  • Voltagem: 110/220 V;
  • Preço: entre R$ 600 e R$ 1.700, conforme promoção.

Xiaomi Robot Vacuum S40

Xiaomi Robot Vacuum S40

O Xiaomi S40 é a escolha mais equilibrada para quem prioriza sucção forte e mapeamento a laser sem precisar de estação completa. A potência de 10.000 Pa é a maior entre os intermediários desta seleção e faz diferença em casas com pelos de animais, areia e farelos. O controle eletrônico de vazão de água e a elevação do mop sobre carpetes colocam a limpeza úmida acima dos modelos básicos, embora o pano continue sendo fixo — sem discos giratórios. A bateria de 5.200 mAh sustenta até 180 minutos no modo padrão, o suficiente para casas de até 150 m² em uma única carga.

  • Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum S40;
  • Funções: varrer, aspirar e passar pano;
  • Potência de sucção: 10.000 Pa;
  • Navegação: LDS LiDAR 360°;
  • Mop: pano úmido com controle eletrônico de vazão;
  • Elevação do mop: sim, para carpetes;
  • Reservatório de pó: 520 ml;
  • Reservatório de água: 270 ml;
  • Bateria: 5.200 mAh;
  • Autonomia: até 180 minutos no modo padrão;
  • Potência nominal: 70 W;
  • Conectividade: Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth;
  • Assistentes de voz: Alexa e Google Assistente;
  • Dimensões: 34 × 34 × 9,8 cm;
  • Peso: 4,12 kg;
  • Preço: entre R$ 1.350 e R$ 2.000.

Xiaomi Robot Vacuum S20+

Xiaomi Robot Vacuum S20+

O Xiaomi S20+ se diferencia dos demais intermediários pelo sistema de dois mops giratórios, que criam atrito contra o piso em vez de apenas arrastar um pano molhado. Isso faz diferença na remoção de marcas leves e sujeira fina aderida ao porcelanato ou à cerâmica. O robô detecta carpetes e levanta os mops, reduzindo o risco de molhá-los. A sucção de 6.000 Pa é inferior à do S40, mas o foco deste modelo está na limpeza úmida, não na aspiração bruta. É indicado para casas com predominância de piso frio e necessidade de esfregação frequente.

  • Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum S20+;
  • Funções: aspirar, varrer e esfregar;
  • Potência de sucção: 6.000 Pa;
  • Sistema de mop: dois panos giratórios;
  • Elevação dos mops: sim, para carpetes;
  • Detecção de carpetes: sim;
  • Navegação: LiDAR/LDS;
  • Reservatório de pó: 450 ml;
  • Reservatório de água: 290 ml (conforme a versão);
  • Bateria: 5.200 mAh;
  • Autonomia: entre 170 e 180 minutos em modo econômico;
  • Conectividade: Wi-Fi, Alexa e Google Assistente;
  • Retorno automático à base: sim;
  • Preço: entre R$ 2.200 e R$ 4.400, com variação significativa entre canais.

Dreame L10s Pro Gen 2

Dreame L10s Pro Gen 2

O Dreame L10s Pro Gen 2 combina aspiração forte com um dos melhores sistemas de esfregação da faixa intermediária. Os dois mops giratórios DuoScrub exercem atrito ativo sobre o piso, e a detecção ultrassônica de carpetes levanta os panos a 7 mm do chão. O sistema de desvio de obstáculos 3DAdapt reduz colisões com móveis e objetos no caminho. O ponto de atenção é a assistência técnica: a Dreame tem presença menor no Brasil do que WAP, Mondial ou Xiaomi, o que pode dificultar a reposição de peças e o suporte pós-venda.

  • Marca e modelo: Dreame L10s Pro Gen 2;
  • Funções: aspirar e esfregar;
  • Potência de sucção: 7.000 Pa;
  • Sistema de mop: DuoScrub, com dois panos giratórios;
  • Elevação dos mops: 7 mm;
  • Detecção de carpetes: ultrassônica;
  • Navegação: mapeamento a laser;
  • Desvio de obstáculos: 3DAdapt;
  • Reservatório de pó: 470 ml;
  • Reservatório de água: 300 ml;
  • Bateria: 5.200 mAh;
  • Autonomia total: até 155 minutos;
  • Aplicativo: Dreamehome;
  • Dimensões: 35 × 35 × 9,7 cm;
  • Peso: 3,74 kg;
  • Preço: entre R$ 2.200 e R$ 3.200.

Melhores robôs aspiradores premium

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi Robot Vacuum X10

O Xiaomi X10 é a porta de entrada para quem quer reduzir a manutenção diária do próprio robô. A base esvazia o coletor de pó em um saco de 2,5 litros, o que elimina a necessidade de abrir o reservatório após cada ciclo — em casas com pouca sujeira, o saco dura semanas. A navegação por LiDAR organiza as rotas, e o pano úmido com três níveis de água faz a manutenção do piso. O mop é fixo, sem discos giratórios, e a base não lava nem seca o pano. Para quem tem alergia à poeira, o esvaziamento automático evita o contato direto com o pó acumulado.

  • Marca e modelo: Xiaomi Robot Vacuum X10;
  • Funções: varrer, aspirar e passar pano;
  • Potência de sucção do robô: 4.000 Pa;
  • Potência de sucção da base: 17.000 Pa;
  • Navegação: LiDAR/LDS 360°;
  • Saco coletor da base: 2,5 litros;
  • Reservatório de água: 200 ml;
  • Controle de água: três níveis;
  • Mop: pano úmido fixo, sem discos giratórios;
  • Bateria: 5.200 mAh;
  • Autonomia: até 180 minutos no modo padrão;
  • Aplicativo: Xiaomi Home;
  • Assistentes de voz: Alexa e Google Assistente;
  • Base: recarrega e esvazia o pó; não lava o pano;
  • Preço: entre R$ 2.100 e R$ 3.200.

Roborock S8 MaxV Ultra

Roborock S8 MaxV Ultra

O Roborock S8 MaxV Ultra é o modelo mais completo da seleção e o que mais se aproxima de uma limpeza autônoma de fato. O sistema VibraRise 3.0 usa vibração sônica para esfregar o piso, um mop lateral rotativo alcança cantos e bordas, e os mops se elevam sobre carpetes sem intervenção. A estação RockDock Ultra faz o restante: esvazia o pó, lava os mops com água quente a 60 °C, seca com ar aquecido, reabastece o tanque de água e dosa o detergente. A câmera com Reactive AI 2.0 identifica obstáculos como cabos e calçados. Em contrapartida, o preço é alto, a base ocupa espaço considerável e os consumíveis (sacos, detergente) geram custo recorrente. A assistência no Brasil depende de importadores e canais específicos.

  • Marca e modelo: Roborock S8 MaxV Ultra;
  • Funções: aspirar, varrer e esfregar;
  • Potência de sucção: 10.000 Pa;
  • Sistema de limpeza úmida: VibraRise 3.0 com vibração sônica;
  • Mop lateral: sim, para bordas e cantos;
  • Elevação do mop e da escova: sim;
  • Escovas principais: DuoRoller de borracha;
  • Navegação: PreciSense LiDAR;
  • Desvio de obstáculos: Reactive AI 2.0 com câmera RGB e luz 3D;
  • Base: RockDock Ultra (esvazia pó, lava e seca mops, reabastece água, dosa detergente);
  • Temperatura de lavagem dos mops: até 60 °C;
  • Bateria: 5.200 mAh;
  • Autonomia: até 180 minutos;
  • Aplicativo: Roborock;
  • Assistentes de voz: Alexa, Google Home e Siri;
  • Dimensões da base: 40,9 × 41,9 × 47 cm;
  • Preço: entre R$ 9.000 e R$ 15.000; anúncios de importação podem ultrapassar R$ 20.000.

Perguntas frequentes

Robô aspirador que passa pano limpa de verdade?

Depende do modelo. Os básicos arrastam um pano úmido, que ajuda na manutenção leve. Modelos com mops giratórios ou vibração exercem atrito sobre o piso e removem manchas superficiais com mais eficácia.

Qual é o robô aspirador mais barato da seleção?

O Mondial Smart Clean RB-07, que custava entre R$ 280 e R$ 420 em agosto de 2026. O pano precisa ser molhado antes de cada uso, e a navegação é aleatória.

Qual é a diferença entre navegação aleatória e mapeamento a laser?

Robôs com percurso aleatório repetem áreas e deixam outras sem cobertura. Os modelos com laser criam rotas organizadas e permitem escolher cômodos pelo aplicativo.

Qual robô aspirador é melhor para quem tem pets?

A faixa intermediária costuma ter a melhor relação entre preço e resultado. O Xiaomi S40, com 10.000 Pa de sucção, é o mais forte entre os intermediários da seleção.

Vale a pena pagar por um robô com estação?

Para quem quer reduzir a manutenção, sim. A estação do Xiaomi X10 esvazia o pó, e a do Roborock S8 MaxV Ultra também lava e seca os mops e reabastece a água, mas custa mais e ocupa espaço.

O que observar na assistência técnica?

Mondial, WAP e KaBuM! têm suporte consolidado no Brasil. Dreame e Roborock dependem de canais mais restritos, o que pode dificultar a reposição de peças.

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