Esporte
Fase de grupos copa 2026

F1: Norris renova contrato com a McLaren até 2030

Britânico entrou no programa júnior da equipe aos 17 anos e estreou na Fórmula 1 em 2019, aos 19 anos

Norris assina novo contrato e segue na McLaren até 2030 (SIMON WOHLFAHRT/AFP)

Norris assina novo contrato e segue na McLaren até 2030 (SIMON WOHLFAHRT/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17h39.

Priorizar nos meus resultados Google

Lando Norris, atual campeão mundial de Fórmula 1, renovou seu contrato com a McLaren até 2030, anunciou a equipe neste sábado, 29. O acordo inclui uma opção de ampliação por vários anos a partir dessa data.

A renovação chega menos de uma semana após a vitória do britânico no Grande Prêmio dos Países Baixos, a segunda consecutiva depois de também vencer na Hungria — resultados que reacenderam as esperanças de um bicampeonato.

Trajetória na equipe

Norris entrou no programa júnior da McLaren aos 17 anos e estreou na Fórmula 1 dois anos depois, em 2019. Na temporada passada, conquistou o primeiro campeonato de pilotos da escuderia desde o título de Lewis Hamilton, em 2008. A McLaren também venceu o campeonato de construtores em 2024 e 2025, encerrando um jejum que durava desde 1998.

"A McLaren é a minha casa e estou muito feliz de assinar um novo contrato para continuar na equipe pelo menos até 2030", declarou o piloto, hoje com 26 anos.

"Quando comecei esta jornada há nove anos, sabia claramente os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de novo ao topo e vencer campeonatos. Cumprimos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar a vencer e sabemos, como equipa, que somos capazes de conseguir isso", acrescentou.

Posição no campeonato

Norris ocupa atualmente a quarta posição no campeonato de pilotos, a 83 pontos do líder, o italiano Kimi Antonelli, com 11 corridas ainda por disputar na temporada.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:McLarenFórmula 1
Próximo

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo