F1: Norris renova contrato com a McLaren até 2030

Lando Norris, atual campeão mundial de Fórmula 1, renovou seu contrato com a McLaren até 2030, anunciou a equipe neste sábado, 29. O acordo inclui uma opção de ampliação por vários anos a partir dessa data.

A renovação chega menos de uma semana após a vitória do britânico no Grande Prêmio dos Países Baixos, a segunda consecutiva depois de também vencer na Hungria — resultados que reacenderam as esperanças de um bicampeonato.

Trajetória na equipe

Norris entrou no programa júnior da McLaren aos 17 anos e estreou na Fórmula 1 dois anos depois, em 2019. Na temporada passada, conquistou o primeiro campeonato de pilotos da escuderia desde o título de Lewis Hamilton, em 2008. A McLaren também venceu o campeonato de construtores em 2024 e 2025, encerrando um jejum que durava desde 1998.

"A McLaren é a minha casa e estou muito feliz de assinar um novo contrato para continuar na equipe pelo menos até 2030", declarou o piloto, hoje com 26 anos.

"Quando comecei esta jornada há nove anos, sabia claramente os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de novo ao topo e vencer campeonatos. Cumprimos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar a vencer e sabemos, como equipa, que somos capazes de conseguir isso", acrescentou.

Posição no campeonato

Norris ocupa atualmente a quarta posição no campeonato de pilotos, a 83 pontos do líder, o italiano Kimi Antonelli, com 11 corridas ainda por disputar na temporada.

*Com informações da AFP