Ratinho Jr. declara apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

O ex-governador do Paraná Ratinho Jr. (PSD), declarou neste sábado, 10, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Ratinho não conseguiu fazer seu sucessor no Estado no último domingo, 4.

Em uma postagem em suas redes sociais, o ex-governador paranaense diz que conversou com Flávio e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e disse que eles irão "caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil".

A declaração de apoio ocorre dois dias depois do candidato apoiado por Ratinho Jr. ao governo do Paraná, o deputado federal Sandro Alex (PSD-PR) ter feito o mesmo. Flávio Bolsonaro deu respaldo, no Estado, à candidatura do senador e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (PL).

O PSD de Gilberto Kassab liberou seus filiados no segundo turno para apoiarem Flávio ou Lula, embora seu candidato à Presidência no primeiro turno, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, também tenha acertado apoio ao bolsonarismo.

No PSD, diretórios como o da Bahia e o do Amazonas apoiam a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.