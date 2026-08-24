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'F1: Dirigir para Viver': Netflix renova série para a 9ª temporada; veja os detalhes

Produzida em parceria com a Liberty Media, a produção vai acompanhar os bastidores da temporada de Fórmula 1 de 2026

'F1: Dirigir para Sobreviver': nova temporada foca nas principais disputas e acontecimentos do campeonato (Netflix/Divulgação)

'F1: Dirigir para Sobreviver': nova temporada foca nas principais disputas e acontecimentos do campeonato (Netflix/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 14h49.

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A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 24, que a série "F1: Dirigir para Viver" (F1: Drive to Survive) foi renovada para a 9ª temporada. Os novos episódios devem chegar na plataforma de streaming em 2027.

Produzida em parceria com a Liberty Media, a produção vai acompanhar os bastidores da temporada de Fórmula 1 de 2026, com foco nas principais disputas e acontecimentos do campeonato. 

A produção registra a jornada de equipes e pilotos durante as 24 etapas do calendário, revelando os bastidores do campeonato, além de decisões táticas e tensões que não aparecem na transmissão ao vivo.

Como foi a 8ª temporada de Drive to Survive

A nova temporada de "Drive to Survive" explorou os principais temas que marcaram a F1 2025. Entre os assuntos mais aguardados está o desempenho dos novatos do grid.

Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto chamaram atenção ao longo do campeonato e podem ganhar destaque em episódios dedicados às suas trajetórias.

Outro ponto forte foi o ano turbulento da Red Bull. Apesar da disputa pelo título envolvendo Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri, a equipe viveu momentos de instabilidade, incluindo especulações sobre uma possível mudança de Verstappen para a Mercedes e a saída de Christian Horner no meio da temporada.

A estreia de Lewis Hamilton na Ferrari também foi um dos principais eixos narrativos. O desempenho abaixo das expectativas e os bastidores da adaptação do heptacampeão à equipe de Maranello ocuparam um espaço relevante na temporada.

Um dos momentos mais marcantes da F1 2025 foi o primeiro pódio de Nico Hülkenberg, conquistado no GP da Grã-Bretanha após uma corrida caótica — um episódio que reúne emoção, celebração familiar e impacto no paddock.

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