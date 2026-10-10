'Stitch', 'Patrulha Canina' e 'Homem-Aranha': os personagens em alta entre as crianças em 2026

O Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira, 12, também é marcado pelos personagens que despertam a imaginação e acompanham as brincadeiras dos pequenos.

Um levantamento realizado pela Hibou em parceria com o Score Group identificou os personagens que estão em alta no imaginário das crianças brasileiras nesta data, impactando nas vendas de produtos como brinquedos, roupas e objetos decorativos.

O Homem-Aranha lidera a lista, com 21% das menções, seguido por Stitch, com 18%, e pela Patrulha Canina, com 14%. Hot Wheels, Turma da Mônica e a franquia "Lilo & Stitch" também aparecem entre os destaques.

Filmes ajudaram a impulsionar a popularidade dos personagens

O cinema também contribui para manter esses personagens em evidência entre as crianças. "Homem-Aranha: Um Novo Dia", lançado em julho de 2026, reforçou a presença do herói da Marvel nas conversas e no mercado de produtos licenciados. O longa se tornou o filme com maior bilheteria de 2026, com mais de US$ 2,5 bilhões arrecadados mundialmente.

"Patrulha Canina: Uma Aventura Dino" também levou os filhotes de volta às telonas em 2026, renovando o interesse pela franquia. Stitch, por sua vez, ganhou destaque com o live-action "Lilo & Stitch", lançado em 2025, que faturou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e aproximou o personagem de uma nova geração de fãs.

Os personagens que estão em alta no público infantil em 2026

A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira, 9, com foco no consumo dos brasileiros neste Dia das Crianças.