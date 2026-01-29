'Bridgerton': Benedict e Sophie ficam juntos na 1ª parte da 4ª temporada?

A 1ª parte da 4ª temporada de "Bridgerton", lançada nesta quinta-feira, 29, coloca Benedict Bridgerton e Sophie Baek no centro da narrativa. Os primeiros episódios apresentam o início de um romance construído em meio a segredos, diferenças sociais e conflitos internos.

Desde as temporadas anteriores, Benedict foi retratado como um personagem boêmio, distante das convenções da aristocracia e avesso ao casamento. A nova temporada retoma esse histórico ao mostrar sua resistência a compromissos formais, mesmo diante da pressão familiar, especialmente da mãe, Violet Bridgerton.

O ponto de virada ocorre no tradicional baile de máscaras, quando Benedict se apaixona por uma mulher misteriosa conhecida como Lady in Silver, sem saber que se trata de Sophie, uma jovem que ocupa uma posição social marginalizada.

O mistério de Benedict

A 4ª temporada também aprofunda a trajetória de Benedict em relação à própria sexualidade. Em entrevistas no lançamento da temporada, o ator Luke Thompson afirmou que o personagem encara a sexualidade de forma aberta e não fixa, mais ligada à curiosidade e ao desejo do que a definições rígidas.

Segundo Thompson, Benedict, que já se relacionou com homens e mulheres em temporadas anteriores, se sente atraído pela maneira como as pessoas pensam e sentem, independentemente de gênero, e sua conexão com Sophie desperta algo inédito em sua trajetória.

O ator declarou ainda que, em termos contemporâneos, o personagem poderia ser descrito como próximo da pansexualidade, embora a série não utilize o termo explicitamente.

Benedict e Sophie ficam juntos?

Apesar da forte ligação entre os dois, Benedict e Sophie não terminam a 1ª parte da 4ª temporada juntos. A relação entra em conflito quando ele propõe que ela ocupe um papel informal em sua vida, como amante, evidenciando as barreiras sociais que ainda não consegue superar.

A recusa de Sophie leva ao afastamento do casal e encerra os primeiros episódios sem resolução definitiva.

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada na Netflix?

Os episódios da 4ª temporada estão sendo lançados em duas partes, cada uma com quatro episódios.

A primeira parte estreou nesta quinta-feira, 29. Já a segunda parte chega à Netflix dia 26 de fevereiro, às 5h da manhã.