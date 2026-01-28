1ª temporada de 'Bridgerton': relembre o início da série da Netflix

A primeira temporada de "Bridgerton" apresentou ao público a alta sociedade londrina do período regencial. A trama acompanhou a estreia de Daphne Bridgerton no mercado de casamentos da elite. Logo no início, ela recebeu o título de “diamante da temporada” da Rainha Charlotte.

O reconhecimento elevou as expectativas sobre seu futuro matrimonial. A visibilidade também intensificou a pressão social sobre a jovem.

A narrativa ganha impulso com a chegada de Simon Basset, o Duque de Hastings. Ele buscava evitar propostas de casamento das famílias nobres. Daphne, por sua vez, precisava recuperar prestígio após críticas nos jornais de fofoca. Diante disso, os dois firmaram um acordo para proteger suas imagens públicas.

Acordo entre Daphne Bridgerton e o Duque de Hastings

O plano envolvia um namoro de fachada durante a temporada social. Simon fingiria interesse por Daphne para torná-la mais desejada. Em troca, ele se livraria do assédio das mães da elite londrina.

A estratégia funciona nos primeiros bailes e eventos oficiais. Com a convivência constante, a relação evolui além do acordo inicial. A amizade se transforma em envolvimento real.

Conflitos surgem ao longo do caminho. Entre eles, um duelo de honra com Anthony Bridgerton. Para preservar a reputação de Daphne, o casal oficializa o casamento. Após a união, enfrentam divergências ligadas ao desejo de ter filhos e a traumas do passado.

Quem é Lady Whistledown na 1ª temporada?

A história é conduzida pelas colunas de Lady Whistledown. A cronista anônima revela segredos das famílias mais influentes de Londres. Seus textos circulam por toda a sociedade, da criadagem à realeza.

A identidade da autora se torna um mistério central da temporada. Investigações paralelas tentam descobrir quem está por trás das publicações.

A revelação ocorre apenas na cena final. Penelope Featherington é exposta como a responsável pela coluna. A personagem usa sua posição discreta para observar e coletar informações nos salões. A descoberta muda a percepção do público sobre seu papel na série.

Como termina a primeira temporada de 'Bridgerton'?

O arco de Daphne e Simon se encerra no último episódio. O Duque supera traumas ligados ao pai autoritário. O casal celebra o nascimento do primeiro filho, garantindo a continuidade da linhagem Hastings.

As tramas secundárias deixam ganchos importantes. Anthony Bridgerton decide abandonar o amor após uma desilusão. Marina Thompson segue para um casamento de conveniência para assegurar seu futuro. O cenário se consolida para os conflitos das temporadas seguintes.

A 4ª temporada de "Bridgerton" estreia na Netflix nesta quinta-feira, 29, dando continuidade aos dramas da alta sociedade londrina e abrindo espaço para novas histórias dentro da família.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'