'Bridgerton': 5 diferenças entre os livros e a 4ª temporada na Netflix

A primeira parte da quarta temporada de "Bridgerton" chegou na Netflix nesta quinta-feira, 29, e tem algumas diferenças em relação ao livro "Um Perfeito Cavalheiro", terceiro volume da saga escrita por Julia Quinn que inspira a produção.

A nova história foca no amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

O enredo do casal central não sofreu grandes alterações, mas as histórias paralelas sim. Confira:

Sobrenome de Sophie

Uma das alterações mais evidentes está no sobrenome da protagonista.

No livro, ela se chama Sophie Bennett. Na série, o nome foi alterado para Sophie Baek, incorporando a ascendência coreana da atriz Yerin Ha.

Relação entre Rainha Charlotte e Lady Danbury

A adaptação televisiva amplia a relação entre a Rainha Charlotte e Lady Danbury.

Na série, Lady Danbury demonstra o desejo de viajar e deixar o posto de Dama de Companhia.

No livro, a rainha não aparece nesse trecho da história, e Lady Danbury tem participação limitada.

Casamento de Francesca e John

Outra mudança envolve Francesca Bridgerton e John.

No romance de Julia Quinn, Francesca ainda não se casou, pois a história ocorre antes da trama de Colin. Já na série, o casal está junto há cerca de um ano e enfrenta dificuldades de intimidade.

Lady Bridgerton e Lord Anderson

A participação de Lady Bridgerton também é expandida.

No livro, Violet atua principalmente como apoio para Benedict. Na série, sua trajetória inclui conflitos pessoais e o envolvimento com Lord Marcus Anderson, ampliando seu arco narrativo.

Cena do lago e cena da escada

Apesar da fidelidade geral ao romance entre Benedict e Sophie, a série altera a ordem de eventos.

No livro, o pedido de Benedict ocorre logo após o beijo no lago. Na adaptação, os dois se afastam, Sophie retorna a Londres e o pedido acontece apenas depois, em uma cena nas escadarias.

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada na Netflix?

Os episódios da 4ª temporada estão sendo lançados em duas partes, cada uma com quatro episódios.

A primeira parte estreou nesta quinta-feira, 29. Já a segunda parte chega à Netflix dia 26 de fevereiro, às 5h da manhã.