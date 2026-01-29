Pop

Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix?

Primeira parte da nova temporada da série de época chegou na Netflix está quinta-feira, 29

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada

Redação Exame

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09h08.

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chegou à Netflix nesta quinta-feira, 29.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreou hoje, 5h da manhã, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro, também às 5h. Cada parte contará com quatro episódios.

Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev

O que esperar da nova temporada

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

Novos personagens

  • Sophie Baek, interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton e os dois se apaixonam.
  • Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas.
  • Rosamund Li, interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada.
  • Posy Li, interpretada por Isabella Wei. A irmã de Rosamund e preterida pela mãe Araminta, que dedica sua energia à primogênita.

A 4ª temporada de Bridgerton é a última?

A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.

O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'

yt thumbnail
