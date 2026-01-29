Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix?

Bridgerton: veja qual será o casal da quarta temporada
Redação Exame
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09h08.
A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chegou à Netflix nesta quinta-feira, 29.
Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreou hoje, 5h da manhã, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro, também às 5h. Cada parte contará com quatro episódios.Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev
A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.
A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.
A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.
O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.