Quando estreia a 2ª parte da 4ª temporada de 'Bridgerton' na Netflix?

A quarta temporada de "Bridgerton", a série de época da Netflix baseada nos romances da autora americana Julia Quinn, chegou à Netflix nesta quinta-feira, 29.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreou hoje, 5h da manhã, e a segunda vai ao ar em 26 de fevereiro, também às 5h. Cada parte contará com quatro episódios.

O que esperar da nova temporada

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

Novos personagens

Sophie Baek , interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton e os dois se apaixonam.

, interpretada pela atriz Yerin Ha. A "Dama de Prata" conhece Benedict no baile de máscaras dos Bridgerton e os dois se apaixonam. Lady Araminta Gun , interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas.

, interpretada por Katie Leung. Viúva duas vezes, Araminta tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente a pressão de casar pelo menos uma delas. Rosamund Li , interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada.

, interpretada por Michelle Mao. Vaidosa e obcecada por agradar à mãe, Rosamund é a filha mais velha de Araminta. Ela está determinada em conquistar Benedict nesta temporada. Posy Li, interpretada por Isabella Wei. A irmã de Rosamund e preterida pela mãe Araminta, que dedica sua energia à primogênita.

A 4ª temporada de Bridgerton é a última?

A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade das histórias da família.

O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'