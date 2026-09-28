Um dos lugares mais secos do mundo virou um 'mar' de flores; veja as imagens

Um "manto" de flores tomou partes do deserto do Atacama, no norte do Chile, após um inverno marcado por chuvas recordes provocadas pelo El Niño. Em alguns pontos da região, o acumulado ultrapassou 180 milímetros, segundo a Corporação Nacional Florestal chilena (Conaf).

O fenômeno, conhecido como deserto florido, ocorre quando a água permite a germinação de sementes e bulbos que permanecem sob o solo durante os longos períodos de seca. Cerca de 200 espécies podem participar da transformação da paisagem. Entre elas estão os suspiros brancos e as patas-de-guanaco, responsáveis por cobrir grandes extensões com flores violetas.

Neste ano, a expectativa da Conaf é que o deserto florido alcance seu auge em outubro, com aproximadamente 15 mil hectares cobertos pela vegetação. A extensão deve colocar o episódio entre os mais importantes já registrados na região.

Chuvas ultrapassaram 180 milímetros

O Atacama está entre as regiões mais áridas do mundo, mas seu solo guarda milhões de sementes e bulbos capazes de permanecer à espera das condições adequadas para germinar. As chuvas registradas durante o inverno austral penetraram profundamente no solo e favoreceram o desenvolvimento das plantas.

Em alguns pontos, o volume acumulado superou 180 milímetros. À AFP, César Pizarro, chefe da área de conservação da biodiversidade da Conaf no Atacama, classificou os volumes como muito elevados e afirmou que níveis semelhantes não haviam sido registrados anteriormente.

O aumento das precipitações ocorreu em meio à atuação do El Niño, fenômeno climático natural associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Essa alteração pode modificar padrões de circulação atmosférica e provocar mudanças nos regimes de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta.

El Niño trouxe chuvas intensas ao norte do Chile

A evaporação intensa das águas do Pacífico em frente à costa do Peru contribuiu para fortes precipitações no norte chileno entre 16 e 22 de julho. Embora a água tenha favorecido o florescimento no Atacama, as mesmas condições meteorológicas tiveram consequências graves em outras áreas.

O temporal deixou 13 mortose cerca de 4 mil moradias destruídas ou gravemente danificadas, segundo a agência internacional de notícias.

O El Niño ocorre de forma irregular, geralmente em intervalos de dois a sete anos, e está relacionado ao aumento das temperaturas da superfície do oceano no centro e no leste do Pacífico equatorial.

Flores são apenas uma parte do fenômeno

O chamado deserto florido envolve mais do que o surgimento da vegetação. A floração também movimenta diferentes componentes do ecossistema local.

Insetos, caracóis, aves, répteis e mamíferos participam dessa dinâmica. As abelhas ajudam na polinização, enquanto besouros consomem restos vegetais e devolvem nutrientes ao solo por meio de seus excrementos. Esse processo contribui para preparar o ambiente para futuros episódios de chuva e novas florações.

A transformação da paisagem também atrai milhares de visitantes. Turistas costumam parar nas estradas da região para observar e fotografar os campos coloridos.

Turismo exige cuidados para preservar o deserto florido

Com o aumento da circulação de visitantes, a Conaf recomenda cuidados para evitar danos ao ecossistema. A orientação é não pisar nas plantas, permanecer nas rotas estabelecidas e evitar levar animais domésticos para as áreas de floração.

Uma das preocupações é a possibilidade de transmissão de doenças à fauna silvestre.

Para a instituição, o deserto florido faz parte do patrimônio natural chileno. Embora outros desertos também possam florescer depois de períodos de chuva, o Atacama se destaca pela extensão do fenômeno e pela diversidade de espécies que surgem na paisagem.

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